The Jane maakt reuzensprong naar 23ste plaats: dit zijn de beste restaurants ter wereld

De lijst van de ‘World’s 50 Best Restaurants 2022' wordt samengesteld door meer dan duizend culinaire en anonieme experts van over de hele wereld. Daaronder behoren bekende food writers, recensenten, restauranthouders en kenners van het vak. Londen was dit jaar de gaststad, waar vorig jaar de ceremonie nog in eigen land in Antwerpen plaatsvond.

Nick Bril duikt voor het eerst met The Jane (**) op in de top 50 na al enkele jaren in de top 100 gestaan te hebben. The Jane neemt meteen plaats 23 in. Deze plek is een mooie bekroning voor de chef die het roer van The Jane sinds vorig jaar volledig in eigen handen nam, nadat mede-oprichter en eigenaar Sergio Herman besloot zich volledig te richten op de Sergio Herman Group.

Hof van Cleve (***) van Peter Goossens is niet alleen al sinds 2005 een van de weinige driesterrenrestaurants van België, hij staat ook al sinds 2006 in de top 50 of top 100 van de ‘World’s 50 Best Restaurants’. Vorig jaar steeg hij 7 plaatsen naar plek 36, dit jaar stijgt hij nog eens 9 plaatsen naar plek 27.

Op 5 juli werd de top 100 al bekendgemaakt, en daar kwam Gert De Mangeleer met Hertog Jan (**) binnen op een mooie 93ste plaats. “Na zoveel maanden hard werk, voelen we ons enorm vereerd om al meteen hier te staan”, klonk het bij het team.

Top 3 ‘World’s Best Restaurants 2022' 1. Geranium, Kopenhagen, Denemarken 2. Central, Lima, Peru 3. Disfrutar, Barcelona, Spanje Belgische restaurants 23. The Jane - Antwerpen, België 27. Hof van Cleve - Kruishoutem, België

Kofoed is met zijn Geranium de opvolger van René Redzepi en Noma. Die laatste won niet alleen de editie van 2021, maar sleepte ook eerder in 2010, 2011, 2012 en 2014 deze bekroning in de wacht. Vorig jaar was het spannend toen beide Deense restaurants nog overbleven na de aankondiging van Asador Etxebarri als derde. Dit jaar neemt Geranium de fakkel officieel over, terwijl Asador doorschuift naar plaats 6.

Lees ook De Morgen trok in 2019 naar Geranium en sprak er met chef-kok Rasmus Kofoed: ‘Als iemand niet het werkt levert zoals het zou moeten, wil ik tonen hoe het moet, niet roepen, en hem of haar zo inspireren’

Chef Rasmus Kofoed van het Deense driesterrenrestaurant Geranium. Beeld Bob Van Mol