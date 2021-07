Terug naar kantoor? Met deze 4 tips wordt pendelen aangenamer

1. Calculeer vertragingen in

Dat lang pendelen zorgt voor meer stress, minder motivatie en een problematische werk-privébalans is al door ontelbare onderzoeken bevestigd. “Dat is op zich niet vreemd. Velen zien de verplaatsing van en naar het werk als verloren tijd”, zegt arbeidspsychologe Sara De Gieter. “Maar wat pendelaars eigenlijk het meeste stress bezorgt, is de onvoorspelbaarheid die ermee gepaard gaat. Of je nu met het openbaar vervoer komt of met de auto: uiteindelijk heb je weinig controle over je pendeltijd. Je weet niet of je trein vertraging zal hebben en hoeveel file er zal zijn. Daardoor kan je jouw werkdag moeilijk plannen. Zelfs als je op tijd vertrekt, kan je nog te laat komen. Heb je flexibele uren, dan kan je dat opvangen door langer te blijven. Maar zo wordt je privéplanning overhoop gegooid, wat alweer frustratie met zich meebrengt.”

Jammer genoeg bestaat er geen wondermiddel om treinen stipter te doen rijden of files weg te toveren. Het enige wat je kan doen, is je reistijd zo efficiënt mogelijk plannen. “Hou zo veel mogelijk rekening met de gebruikelijke vertragingen. Dan zal het vaak alleen maar beter meevallen”, adviseert De Gieter.

2. Besteed je tijd nuttig

Het helpt ook om te beseffen dat pendeltijd eigenlijk helemaal niet nutteloos is. “Eigenlijk vormt je reis een soort breuklijn tussen je privéleven en je werk, en omgekeerd”, gaat de psychologe verder. “Zeker onderweg naar huis kan die overgangsfase heel waardevol zijn. In de trein of in de auto heb je de kans om werkgerelateerde gedachten op een rijtje te zetten, zodat je je zorgen niet meeneemt naar huis.”

Om die reden is het ook niet aangewezen om je reistijd als werktijd te beschouwen. “Natuurlijk kan je eens een paar telefoontjes doen in de auto, of een mail versturen terwijl je op de trein zit. Maar doe dat niet elke dag. Gebruik die tijd liever om een boek te lezen, naar muziek te luisteren of op een andere manier te ontspannen. Zie het als een moment voor jezelf.”

3. Neem de fiets

Woon je niet te ver van je werk? Overweeg dan om voortaan met de fiets te gaan, want zo combineer je het beste van de twee bovenstaande adviezen: “Wie fietst naar het werk heeft amper last van vertragingen, waardoor je reistijd heel goed te voorspellen valt. Bovendien is lichaamsbeweging een uitstekende manier om je hoofd leeg te maken en eventuele stress van je af te zetten”, aldus De Gieter.

Volgens het Mobiliteitsrapport zouden Vlaamse werknemers op gemiddeld 22,9 kilometer van het werk wonen. Een aanzienlijke afstand, maar dan kan een elektrische fiets soelaas bieden.

4. Onderhandel over thuiswerk

Ten slotte raadt de arbeidspsychologe aan om met je werkgever in gesprek te gaan over enkele vaste thuiswerkdagen: “We hebben allemaal ontdekt dat heel wat taken perfect van thuis uit kunnen. De belasting die een lange pendeltijd met zich meebrengt wordt doorbroken als je de verplaatsing enkele dagen per week niét moet maken.”

Op die dagen kan het deugd doen om een kunstmatig pendelmomentje in te lassen. “Sluit elke thuiswerkdag af met een korte wandeling. Of met het opruimen van je bureau. Zo kan je toch de nodige afstand nemen van je werk en blijft je werk-privébalans in evenwicht.”