Terras en tuinmeubelen schoonmaken met de hogedrukreiniger? ‘Begin met lage druk’

Een hogedrukreiniger kan, mits je hem goed gebruikt, je grootste vriend zijn. Je krijgt de boel snel schoon. Nadeeltje: hij verbruikt wel gemiddeld zo’n 500 liter water per uur. Maar als je dit dan weer afweegt tegen de gewone tuinslang, valt het mee. Doordat die een lagere druk heeft, verbruik je daarmee circa 3.500 liter water per uur.

Een terras kan best met een hogedrukreiniger worden schoongemaakt. Gebruik daarbij wel de terrasreiniger, het opzetstuk dat ervoor zorgt dat er geen strepen zichtbaar zijn. Schoonmaakmiddel is vaak niet nodig.

Betonnen klinkers kunnen sowieso wel wat druk aan. “Een vuilfrees en een oppervlaktereiniger kun je gebruiken om hardnekkig vuil te bestrijden”, zegt Christophe Landrieux van Boels DIY Rental. Reinigers zijn vaak te huur bij grote bouwmarkten. Landrieux: “Voor veel mensen is huren een mooie en duurzame oplossing in tijden van deeleconomie. Het apparaat wordt namelijk meestal maar eens per jaar gebruikt.’’

Wil je een terras met klinkers of tegels reinigen, begin dan met lage druk. Indien nodig, kun je die langzaam verhogen. “Bij keramische tegels is er normaal gesproken geen probleem, bij gevoelige tegels is wat meer afstand wel gewenst”, zegt Landrieux. Wees wel voorzichtig bij houten vlonders: laat hier de vuil­frees, die het water in een dun straaltje met flink wat kracht spuit, achterwege en gebruik ook hier geen schoonmaakmiddel.

Nu dat terras schoon is, steken die tafels en stoelen met aanslag schril af. Wanneer je zeker wilt zijn dat je tuinmeubelen langdurig mooi blijven, reinig ze dan met een zachte spons of doek en niet met een krachtige waterstraal. Wil je toch met de hogedrukspuit aan de slag, doe dat dan met beleid. Behandel daarvoor het meubel eerst met een hout- of kunststofreiniger. Maak het meubilair vervolgens schoon met een spuitlans of wasborstel en spoel het daarna nog lichtjes af. Ook hier geldt: begin met lage druk.

Zit je eenmaal lekker op die tuinstoel, valt je oog wellicht op het mos of ­andere groene aanslag op de dakpannen. Een hogedrukreiniger kan hier je redder zijn, maar je kunt de pannen bij te veel druk wel beschadigen. De korrels op de pan kunnen bijvoorbeeld loskomen, en dat komt de levensduur niet ten goede. Met een hogedrukspuit op een ladder aan de gang gaan, is wellicht ook geen al te best idee. Door de waterdruk kun je zomaar uit balans raken. “Gebruik daarvoor liever een steiger, die kun je vaak ook huren”, aldus Landrieux.

Een hogedrukreiniger is ook goed bruikbaar om je auto weer te laten glimmen, mits je met beleid te werk gaat. Anders beschadig je de lak. Verwijder eerst het grove vuil, zoals bladeren, met de hand. Spoel de auto voor met bijvoorbeeld een vlakstraalmond die breed uitsproeit.

Houd de hogedrukreiniger onder een lichte schuine hoek en op minstens 30 centimeter afstand. Begin met lage druk en voer die geleidelijk op. Borstel de auto vervolgens met een wasborstel rustig schoon. “Zorg voor voldoende afstand en gebruik geen vuilfrees”, benadrukt Landrieux.

Je kunt eventueel autoshampoo gebruiken (sproei die niet op ramen en spiegels). Laat die even inwerken. Spuit de auto schoon met de sproeikop. Velgen kun je schoonmaken met een velgenborstel en eventueel velgenreiniger.

Een fiets kun je trouwens op dezelfde manier reinigen. Doe dat wel met lage druk en vermijd de fietsketting.