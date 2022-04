Te weinig vrouwen zijn financieel zelfredzaam: ‘Mijn man zei dat hij echt niet minder ging werken. Dat heb ik te snel voor lief genomen’

Wat betekent dat, financieel zelfredzaam zijn?

“Je bent financieel zelfredzaam als je jezelf kunt redden zonder steun van je partner en de overheid. Maar het gaat verder dan dat. We halen onafhankelijkheid en zelfredzaamheid vaak door elkaar. Je kunt op dit moment wel financieel onafhankelijk zijn, maar ben je dat ook op de lange termijn? Je bent pas financieel zelfredzaam als je hebt nagedacht over de toekomst, over financiële kennis beschikt, een buffer hebt opgebouwd én een stabiel inkomen hebt. Daar kun je het beste al vroeg in je leven mee beginnen.”

U was zich al vroeg bewust van het belang om financieel zelfredzaam te zijn. Hoe komt dat?

“Ik kom uit een echt ondernemersgezin. Mijn vader had een eigen zaak en werkte altijd keihard. Mijn broers werkten al snel mee, waardoor het gesprek thuis veelal over de zaak en bijbehorende financiën ging.

“Mijn moeder was thuis voor het gezin. Toen ze kinderen kreeg was het vanzelfsprekend dat ze stopte met werken. Ze was de moeder die na school gezellig klaar zat met een kopje thee en zich opofferde voor het gezin. Ik besefte al vroeg dat ik het later anders wilde. Ik wilde laten zien dat vrouwen privé en op werk net zo veel kunnen bereiken als mannen.”

Waarom een boek speciaal voor vrouwen? Is het voor hen anders dan voor mannen?

“Ja, want vrouwen hebben een grote achterstand in te halen. Vrouwen verdienen nog steeds minder dan mannen, werken deeltijds om werk en zorg te kunnen combineren, en bouwen minder pensioen op.

“Voor vrouwen is het essentieel om meer financiële kennis op te doen en stil te staan bij hun financiële toekomst. Hoe kun je tijdens je eerste baan al geld opzijzetten? Waar moet je op letten als je gaat samenwonen of trouwen? En wat als je gaat scheiden? Veertig procent van de huwelijken mondt uit in een scheiding, waarbij vrouwen er tienduizenden euro’s in koopkracht op achteruitgaan. Het is verstandig nu al rekening te houden met eventuele tegenslagen.”

Hoe kunnen vrouwen hun financiële bewustzijn vergroten?

“Als je je financiële planning koppelt aan je dromen en de emotionele gebeurtenissen in je leven, zoals studeren, trouwen en kinderen krijgen, maak je het een stuk leuker, interessanter en relevanter. Dan komen de financiële vragen vanzelf naar boven. Vrouwen zijn trouwens niet op elk gebied ‘minder goed’ met geld. Mannen kunnen zich bijvoorbeeld minder goed beheersen bij het onlineshoppen. En ook met beleggen halen vrouwen op de lange termijn een hoger rendement.”

Financieel zelfredzaam worden begint al in de studietijd, benadrukt u. Waar moet je als student op letten?

“Het belangrijkste is om al te gaan werken naast je studie. Zo werkte ik in een café, waar ik veel sociale vaardigheden heb opgedaan en heb leren vertrouwen op mijn intuïtie – onmisbaar in je verdere carrière. Pas trouwens als student op met rood staan. Een schuld of lening op jonge leeftijd kan invloed hebben op je verdere leven, zoals bij het verkrijgen van een hypotheek.”

De volgende belangrijke stap is je eerste baan, het begin van je carrière. Heeft u daar tips voor?

“Je eerste baan krijg je, de tweede baan kies je. Neem vooral rustig de tijd om te ontdekken wat bij je past, je hoeft niet binnen drie jaar een manager te zijn of een succesvolle onderneming te hebben. Begin ook met het opbouwen van een buffer zodra je eerste salaris wordt gestort. Aan het begin van je carrière heb je meestal nog geen kinderen en geen hypotheek. Dat is hét moment om zo veel mogelijk geld opzij te zetten en je vermogen te laten groeien.”

Waarom zijn doelbedragen zo belangrijk?

“Als je nadenkt over de inrichting van je leven kun je een financiële planning maken en naar je doelen toewerken. Wil je bijvoorbeeld stoppen met werken op je zestigste, een mooie reis maken, of wil je iets minder gaan werken als je kinderen krijgt? Dan is het belangrijk om daarvoor al vroeg geld opzij te zetten.



“Zo vind ik het belangrijk om nu al geld opzij te zetten voor de studie van mijn kinderen, zodat ze later geen studieschuld hebben. Dat gaat om grote bedragen, maar als je daar al vanaf de geboorte van je kinderen naartoe werkt, is het haalbaar.”

Hoe blijf je financieel onafhankelijk in een relatie of huwelijk?

“Behoud altijd je eigen rekening en zorg dat je alles goed geregeld hebt bij de notaris. Ik vond het zelf heel prettig om de afspraken vast te leggen bij een vrouwelijke notaris. Die denkt toch net iets meer aan de belangen van de vrouw.

“Het allerbelangrijkste om met je partner te bespreken: hoe gaan we het regelen als er kinderen komen? Wie blijft er fulltime werken en wie niet? Als ik het over kon doen, had ik het anders aangepakt. Mijn man zei meteen: ‘Ik ga echt niet minder werken’. Dat heb ik te snel voor lief genomen.

“Ik was degene die vier dagen ging werken, wat eigenlijk neerkwam op een fulltime baan in vier dagen gepropt. Ik wilde laten zien dat ik het kon, een carrière hebben en moeder zijn. Dus als er een belangrijke meeting was op mijn vrije dag, dan kwam ik alsnog. Desnoods nam ik de kinderen mee. Mijn baas en mijn man remden mij daar niet in af.

“Dat hield ik niet lang vol. Ik heb mijn baan uiteindelijk opgezegd en ben gaan freelancen. Totdat ik na een halfjaar bij de Rabobank terechtkwam, waar ik fulltime werk maar wél flexibel mijn uren kan indelen.

“Even een stapje terug doen, betekent niet meteen het einde van je zelfredzaamheid. Je mag best een periode financieel leunen op je partner, daar ben je immers samen voor. Ik noem dat samenredzaamheid. Maar probeer nooit uit de arbeidsmarkt te stappen. Alle ontwikkelingen gaan zo snel dat je diploma snel veroudert. En terugkomen op hetzelfde niveau na een pauze van vier tot acht jaar is heel moeilijk.”

Voor uw boek interviewde u ook vrouwen over hun weg naar financiële zelfredzaamheid. Welk verhaal maakte het meeste indruk?



“Dan denk ik meteen aan Nicole, een moeder van een gehandicapte zoon. Haar man kon moeilijk met de situatie omgaan, waardoor de relatie stukliep. Zij heeft haar zoon in haar eentje opgevoed en een eigen bedrijf opgezet. Haar zoon is nu paralympisch tennisser en heeft goud gewonnen in Tokio. Er komt een oerkracht in vrouwen naar boven als het leven tegenzit. Dat heb ik wel gemerkt.”

The Female Fix, jouw weg naar financiële vrijheid is nu verkrijgbaar (Kosmos Uitgevers, €21,00).