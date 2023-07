Te paard de wilde natuur in, all-in in een luxeresort of met de slaaptrein naar dromenland: de vakantietrends van 2023

Een nieuw soort all-inclusive

Voor sommige mensen is een trektocht het summum van vakantiepret: elke dag minstens zes uur wandelen, non-stop een rugzak meezeulen, slapen in een loeihete tent en lokale gerechtjes eten die de weerbaarheid van je maagwand testen. Optioneel: wandelstokken. Altijd: veel rugzweet. Maar laat dat type reis nu werkelijk niéts te maken hebben met de all-invakantie die terug is van – misschien wel nooit – weggeweest. Ze is verguisd door velen, want wie wil er gezien worden aan de rand van zo’n artificiële zwembadbubbel, waar toch altijd opvallend veel luidruchtige Nederlanders en Duitsers verpozen? Anderzijds lijkt het best rustgevend om twee weken lang toegang te hebben tot een eindeloze voorraad zonovergoten cocktails, wetende dat de rekening je nooit meteen weer in de stress zal duwen.

Opvallend veel Belgen vinden het dit jaar makkelijk om zelf geen reisplan in elkaar te boksen, maar zich over te leveren aan het geruststellende ritme van een buffetrestaurant. “Vorig jaar koos slechts een derde van onze Belgische klanten voor een all-in. Dit jaar zagen we dat aantal stijgen naar bijna de helft”, klinkt het bij Thomas Cook. “Zelfs Nederlandse en Britse vakantiegangers zijn niet zo enthousiast. Belgen zijn duidelijk op zoek naar waar voor hun geld.” TUI ziet de vraag naar all-ins weer op het niveau van voor de pandemie uitkomen. Maar liefst 75 procent van de klanten die een pakketreis boeken, zitten in een all-inhotel. Vooral de Turkse Riviera lokt veel bandjesdragers.

VRT-nieuwsanker Riadh Bahri is alvast grote fan. Hij gaf voor De Spreekbeurt, een soort TED-talk over onnozele onderwerpen, een uiteenzetting over zijn all-inervaringen: “Het is hemel én hel op aarde. All-ins zijn megalomane gedrochten waar je schranst, zonnebaadt, dikker wordt met slechte animatie op de achtergrond... En dan is er nog dat gevecht om een ligstoel. Het concept is dodelijk voor je algemene intelligentie, maar wel ontspannend.”

Uitpuffen in een all-inclusive hotel. Beeld Tui

Het was trouwens een Belg die het concept van de all-invakantie in het leven riep. Terwijl Europa nog aan het bekomen was van de Tweede Wereldoorlog, kocht Antwerpenaar Gérard Blitz een stuk onbebouwd strand in Mallorca. Hij zette een paar tenten langs de kustlijn, noemde het Club Méditerranée, en bood low-costvakanties aan waar alles in de prijs zat. De Club Med-groep, die pas in 1961 echt van de grond kwam, deed pionierswerk.

Het klopt dat de gemiddelde all-in uitgroeide tot een twijfelachtig concept met doordeweekse buffetten en oubollig entertainment. Maar vooraleer je je neus ophaalt: slimme hotelmerken hebben die all-invakantieformule een tikje veranderd. Luxueuze hotels als The Gallivant in het Engelse Sussex, vlak bij het Camber Sands-strand, maken van hun all-in een glamoureuze beleving die zo uit de jaren 1920 kan komen. Gasten worden via een gong naar beneden geroepen voor een pre-dinner cocktail waarna ze zich te goed doen aan rijkelijk gevulde schotels met fruits de mer, kreeft die gekookt wordt boven een open vuur, of Romney-lam, een ras dat in de buurt gefokt wordt. Van 5pm English wine happy hour tot Elevenses: gasten hebben er de hele dag door high-end culinair plezier. Het concept is zo populair dat er dit jaar een tweede hotel opent in Kent.

Op veertig minuten van Parijs vind je het zeventiende-eeuwse kasteel Les Maisons de Campagne, dat werkelijk alles aanbiedt: van yogalessen tot karaoke, film en bootcamps. De Ikos-resorts, die dit jaar een nieuw hotel openden langs de zuidkust van Mallorca, gaan nog een stapje verder in hun all-informule. Je boekt er tafeltjes bij lokale restaurants, zonder meerprijs. Nog zo’n grote klepper is de Marriott-keten, die vorig jaar een omzet maakte van 21 miljard dollar. Het ging om een stijging van maar liefst 50 procent ten opzichte van 2021. Volgens CEO Anthony Capuano is het all-insegment de sleutel achter die groei. In drie jaar tijd ging Marriott van één all-inclusive hotel naar maar liefst dertig, en er zitten er nog meer in de pijplijn.

De wereldwijde economische omstandigheden zouden voor een stukje achter die populariteit van all-ins zitten. De recessie in 2008 zorgde er tenslotte ook voor dat de aantrekkingskracht van het all-inclusive segment aantrok. “De pandemie heeft de mindset van de consument veranderd”, zegt Brian King, hoofd van Marriott Latijns-Amerika, in het Amerikaanse zakenmagazine Forbes. “Mensen willen weer massaal op reis gaan, maar hun standaarden liggen hoger dan vroeger. Ze zoeken authenticiteit, zijn hungry for happiness en willen geen al te grote knopen doorhakken op vakantie. All-inclusive resorts zijn het antwoord, maar om aan de eisen van de consument te voldoen, moeten we het originele all-inmodel, dat gebaseerd was op kostenbesparing, zwaar zien te overtreffen. Denk: vijfsterrenresorts met high-designsuites met meerdere slaapkamers.”

Wie wil, kan een aardige som tegen zo’n all-invakantie aangooien. Maar je hebt tenminste wel een duidelijk zicht op de bestemming van je vakantiegeld.

De niet zo duffe belevingsreis

Mensen zijn bereid om veel geld neer te tellen voor absolute luxe, maar ze willen ook betalen om iets unieks te beleven. Ze willen iets doen wat anderen hen nog niet hebben voorgedaan, of ze willen althans dat gevoel hebben. De belevingsreis, een vrij lullig woord, is in. Maar het komt al lang niet meer in de vorm van een gewone yogaretraite.

“Authenticiteit en kleinschaligheid zijn twee vreselijk holle woorden, maar ze bevatten wel een kern van waarheid. Mensen gaan meer en meer op zoek naar buitenbeentjes, want de grote trekpleisters worden platgetrapt”, zegt Laurens DeBlock van reisorganisatie Zuiderhuis. “Ik was in maart in Colombia en daar heb je grote contrasten: de sloppenwijk Comuna 13 in Medellín wordt overspoeld door toeristen en kan je bezwaarlijk nog een sloppenwijk noemen. De locals profiteren van westers poverty tourism, wat best een grappige omkering is. Hetzelfde geldt voor de waxpalmen van Valle de Cocora, een prachtige vallei met kaarsrechte waxpalmen, maar eigenlijk niet meer dan een Instagramplekje. En toch zijn er alternatieven genoeg. Zo wandelde ik door Valle de Samaria, vergezeld door een ongewassen hond die luisterde naar de naam Simon Bolivar. Je vindt er dezelfde waxpalmen en prachtige valleien, alleen is het er veel minder druk. Een ander voorbeeld is Marokko. Op de Atlas na is dat eigenlijk ook heel toeristisch geworden, dus gaan we op zoek naar originele bestemmingen in Noord- en West-Afrika: Mauritanië, Senegal, Togo, Benin… De pandemie heeft een ‘nu of nooit’-besef gelanceerd. We weten nu dat reizen een voorwaardelijk gegeven is. De laatste twee jaar gaan alle remmen los.”

Comuna 13 in Medellín, Colombia: sloppenwijk werd toeristische trekpleister. Beeld AFP

Bij zo’n belevingsreis kun je je laten leiden door je passies en interesses. Wie gek is op paarden, kan terecht bij Outside the Corral, een Belgisch reisbureau dat zich in paardenvakanties specialiseert. Uit haar eigen hit and miss-ervaringen weet Laure-Anne Rigaux hoe uitdagend het kan zijn om betrouwbare partners te vinden, die hun paarden met zorg behandelen en geen ordinaire tourist traps zijn. Nog zo’n Belgische speler is Atacama. Zij zetten in op volledig uitgewerkte en op maat gemaakte pakketreizen naar zes bestemmingen langs de Zuid-Amerikaanse Andes en Patagonië. Van trekking, selfdrive tot cross-border trips: natuur, authenticiteit, oude culturen en een hoge belevingsfactor vormen de rode draad.

Wild Alaska doet hetzelfde, maar dan boven de evenaar. My Himalaya verzorgt dan weer reizen voor singles. Op je eentje een trektocht met privégids, een rondreis met chauffeur langs culturele toppers of een verblijf in een ecokamp midden in de natuur? Kan perfect. Op het Schotse Isle of Skye beleef je een en ander in het pas geopende The Bracken Hide. Het is een ‘wildernishotel’ met 45 luxueuze hutten, nordic sauna’s en een natuurvijver.

Als architectuur en design je in de ultieme vakantiemodus krijgen, kun je vanaf september een verblijf bij Rosemary in Marrakesh boeken. De Belgische Laurence Leenaert is ontwerpster van het kleurrijke designlabel LRNCE en opent een intiem gastenverblijf, opgebouwd rond haar gedurfde stijl. Nieuw in Mallorca is Hotel Corazon, een artist hotel van de Britse fotografe Kate Bellm dat dit jaar opende. De zestiende-eeuwse finca ligt op een rustig deel van het eiland. Je maakt er deel uit van een gemeenschap van artiesten, muzikanten, fotografen en chef-koks. In Lanzarote valt Hektor op, een artist hotel in een voormalige boerderij, in het nog desolate hart van het eiland.

De opmars van de ‘flexi-air-ian’

Net zoals flexitariërs slechts af en toe een stukje vlees naar binnen spelen, wil de flexi-air-ian zijn voetafdruk verkleinen door slechts sporadisch het vliegtuig te nemen. We ruilen verre vliegvakanties steeds vaker om voor trips binnen Europa, en de trein blijkt een aangename reiscompagnon. Slow travel geeft je de kans om te genieten van het veranderende landschap. Zo start het vakantiegevoel al zodra je je koffers over de drempel van je voordeur rolt. Met de Interrail Global Pas kun je op een flexibele manier door 33 Europese landen reizen. Vanuit Brussel kun je sinds kort zelfs de nachttrein nemen richting Berlijn en vanaf december zul je wellicht al liggend kunnen doorreizen tot Dresden en Praag. De nachttrein Brussel-Wenen bestaat al een tijdje.

Nachttrein Brussel-Wenen Beeld BELGA

De meest iconische treinroutes laten je sowieso alle cynisme vergeten rond de slogan “de trein is altijd een beetje reizen”. De Belgrado-Bar voert je in twaalf uur en via 435 bruggen en 254 tunnels van de Servische hoofdstad naar de Adriatische Rivièra van Montenegro. Over de Linha do Douro slingert een boemeltje door de op de Werelderfgoedlijst genoteerde riviervallei van de Douro, langs glooiende portwijngaarden en antieke stations. En dan is er nog de beroemde Bernina Express, die je via bruggen en tunnels dwars door de Zwitserse Alpen voert, recht naar de Berninapas.

Wist je dat je zelfs in Amerika kunt treinreizen? Vermijd een fly and drive, spring op de Amtrak Acela Express en verken de Oostkust via een tiendaagse treinreis. Je gaat van Washington naar Philadelphia, New York en Boston. Mag het luxueuzer? Dan is een rit met de Rocky Mountaineer iets voor jou. Een tweedaagse rit van Denver naar Moab belooft een unieke belevenis aan boord.

Slaapvakantie

Een goede nachtrust is geen bijkomstigheid voor liefhebbers van het slaaptoerisme. Meer en meer luxueuze hotels gebruiken artificiële intelligentie om hun gasten in een diepe slaap te brengen. Geluiddichte kamers, matrassen met slaaptechnologie die gemaakt zijn van hypoallergeen paardenhaar, verzwaarde dekens, aromatische kussenparfums... Alles om je brein in een eindeloze remcyclus te brengen. Onder meer Zedwell in Londen, Park Hyatt in New York en Six Senses Ibiza beloven reizigers een optimale nachtrust. In het Belmond Cadogan Hotel in Londen hebben ze een slaapservice uitgedokterd die nog een stapje verder gaat. Je kunt er slaapsessies boeken met Malminder Gill, een bekende hypnotherapeut.

Nog altijd last van insomnia? De Beckley Retreats organiseren vijfdaagse getaways in Nederland en Jamaica. Je betaalt zo’n 5.000 euro voor een psychedelische onderdompeling op een idyllische locatie. Onder begeleiding experimenteer je met psilocybine, de geestverruimende stof in ‘magische paddenstoelen’. Na vijftig jaar radiostilte zijn psychedelica helemaal terug. Ze zouden een veelbelovend therapeutisch middel zijn om depressies, verslavingen, angsten en trauma’s te bestrijden. En om je op vakantie in een diepe slaap te duwen.