‘Te laat op de dag dutten is als snacken voor je hoofdmaaltijd’: alles wat je ooit wilde weten over slaap in 17 vragen en antwoorden

Komen slaapproblemen je bekend voor? Dan ben je lang niet de enige. The New York Times legde daarom de meest gestelde vragen over slaap voor aan ’s werelds beste slaapexperts. ‘Heel vaak komen patiënten niet naar mij omdat ze zelf denken dat er een probleem is, maar omdat hun bedpartner denkt dat er een probleem is.’

1. Soms ben ik lichamelijk moe, maar lukt het me toch niet om in slaap te vallen. Hoe kan dat?

Dit fenomeen staat bekend als het ‘tired but wired’-syndroom. Meestal wordt het veroorzaakt door stress en angst. Zelfs als je uitgeput bent, kan een onrustige geest de ‘fight or flight’-tak van je zenuwstelsel activeren, waardoor je alert blijft en niet in slaap kunt vallen. “Om in slaap te vallen en te blijven slapen, moeten we in de tegenovergestelde richting van het zenuwstelsel gaan”, zegt Matthew Walker, professor in de neurowetenschappen en psychologie aan de Universiteit van Californië en de auteur van de bestseller Why We Sleep. “We moeten overschakelen naar de kalmerende tak van het zenuwstelsel, het parasympathische zenuwstelsel.”

Als je deze ervaring elke nacht opnieuw hebt, kan je voor het slapengaan best ontspanningsoefeningen doen om je stress en bezorgdheid te bedwingen. Probeer bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen, progressieve spierontspanning of geleide meditatie.

2. Als ik ’s nachts mijn hoofd neerleg, gaat mijn hart wild te keer en verlies ik de controle over mijn gedachten. Hoe kan ik mijn geest en lichaam tot rust brengen en in slaap vallen?

Een van de beste manieren om je geest tot rust te brengen voor het slapengaan is door te mediteren. In een studie uit 2014, gepubliceerd in het tijdschrift Sleep, verdeelden onderzoekers 54 mensen met chronische slapeloosheid in groepen en lieten sommigen van hen aan mindfulnessmeditatie doen, terwijl de rest als controlegroep diende. Na acht weken ontdekten de onderzoekers dat de mensen die mediteerden bijna 45 minuten per nacht meer sliepen, terwijl de controlegroep bijna geen verandering vertoonde. De algemene ernst van de slapeloosheid verminderde dus aanzienlijk bij de meditatiegroep. Na zes maanden was tussen 40 en 50 procent van de mensen die mediteerden volledig van hun slapeloosheid verlost, zo stelden de onderzoekers.

Als je last hebt van slapeloosheid kan je best ‘s avonds mediteren, aldus Walker. “Meditatie is goed gedurende de hele dag, maar lijkt vooral ’s avonds een zeer gunstig effect te hebben”, zegt hij. “Het helpt mensen sneller in slaap te vallen en ze rapporteren een superieure slaapkwaliteit.” Heb je nog nooit gemediteerd? Geen zorgen, een aantal populaire meditatie-apps hebben hele secties gewijd aan slaap. Voorbeelden van zulke apps zijn onder meer Calm, Headspace en Insight Timer. De meeste van deze begeleide meditatie-apps bieden gratis versies en proefperiodes aan, evenals premiumversies waar je toegang toe hebt met een abonnement.

3. Ik heb meditatie geprobeerd, maar zonder succes. Wat kan ik nog meer doen?

Een andere manier om je geest tot rust te brengen, is een dagboek over je zorgen bij te houden. Schrijf elke avond, een uur of twee voor je naar bed gaat, de zorgen of angsten op die je bezighouden. Uit onderzoek is gebleken dat dit helpt de geestelijke gezondheid te beschermen en de tijd die nodig is om in slaap te vallen te verkorten. Een van de redenen waarom deze methode werkt, is dat het een vorm van catharsis biedt. In de drukke wereld van vandaag hebben mensen zelden tijd om stil te staan en na te denken. Voor sommigen is daarom het enige moment dat ze de kans krijgen om in stilte na te denken het moment dat hun hoofd ‘s nachts het kussen raakt. “En dat is nu net het laatste moment waarop je aan reflectie zou moeten doen”, aldus Walker. “Het leidt tot piekeren, en op dat moment wordt in slaap raken moeilijk.”

4. Ik val vaak in slaap en word een kwartier later onrustig en kortademig wakker. Mijn borst is dan gespannen, mijn gedachten gaan tekeer en mijn huid tintelt. Waarom gebeurt dit?

Er zijn een paar mogelijke oorzaken hiervoor, zegt Bhanu Prakash Kolla, universitair hoofddocent psychiatrie en consultant in het Center for Sleep Medicine van de Mayo Clinic. Een eerste mogelijke verklaring voor deze symptomen is dat je slaapapneu hebt. Mensen met deze aandoening snurken ’s nachts luid en snakken naar lucht omdat de spieren achter in hun keel zich zo ontspannen dat ze hun luchtwegen vernauwen. Wanneer je hersenen merken dat je niet meer ademt, schakelen ze over op de ‘fight or flight’-modus, waardoor je hartslag, bloeddruk en adrenaline omhoog schieten. Dit kan je wakker schudden en je in paniek doen raken, wat een angstige gevoel en kortademigheid veroorzaakt.

Een andere mogelijkheid, aldus Kolla, is een paniekstoornis. Mensen met deze aandoening ervaren vaak plotselinge, intense vlagen van angst die uit het niets toeslaan. Als deze aanvallen tijdens de slaap optreden, worden ze nachtelijke paniekaanvallen genoemd. Als je effectief slaapapneu of een paniekstoornis hebt, zijn er behandelingen die kunnen helpen. Maar het is belangrijk een huisarts of slaapspecialist te raadplegen om de juiste diagnose te krijgen, aldus Kolla.

5. Wat is het veiligste slaapsupplement dat ik kan nemen?

Een van de veiligste en best bestudeerde slaapmiddelen is melatonine, een hormoon dat mensen helpt sneller in slaap te vallen en langer te blijven slapen. Melatonine heeft minimale bijwerkingen en is niet verslavend, aldus Kolla. Maar er is een ‘maar’. Als je een onderliggende aandoening hebt die je ’s nachts wakker houdt, zoals slaapapneu, rusteloze benen of een paniekstoornis, dan zal het nemen van melatonine de hoofdoorzaak van je slapeloosheid niet weghalen.

6. Is het waar dat cannabis kan helpen om beter te slapen?

Cannabis heeft de reputatie opgebouwd een slaapmiddel te zijn, maar er is slechts beperkt bewijs dat het echt werkt. Cannabis is in verschillende vormen verkrijgbaar en elke soort bevat verschillende hoeveelheden stoffen zoals THC (het belangrijkste psychoactieve bestanddeel) en cannabidiol (vaak CBD genoemd). Onderzoekers proberen nog steeds vast te stellen of bepaalde soorten of bestanddelen goed zijn voor de slaap en andere minder.

Een aantal studies hebben aangetoond dat cannabis mensen helpt om sneller in slaap te vallen, maar het zou ook verstoringen kunnen veroorzaken door de diepe slaap te onderdrukken. Sommige deskundigen vergelijken het met alcohol. “Het kan je helpen in te dommelen, maar het betekent niet dat je de hele nacht een betere slaapkwaliteit krijgt”, zegt Fariha Abbasi-Feinberg, woordvoerster van de American Academy of Sleep Medicine en medisch directeur van de afdeling slaapgeneeskunde bij Millennium Physician Group in Florida.

In een rapport gepubliceerd in het tijdschrift Sleep Medicine Reviews bekeken onderzoekers 39 verschillende onderzoeken naar de effecten van cannabis op de slaap. Ze ontdekten dat cannabis over het algemeen geen invloed heeft op de hoeveelheid slaap en concludeerden dat het waarschijnlijk het nuttigst is als slaapmiddel voor mensen die het gebruiken om medische aandoeningen te verlichten die hen ‘s nachts wakker houden, zoals chronische pijn.

Een recente studie wees uit dat er “onvoldoende bewijs is voor routinematig klinisch gebruik van cannabinoïde therapieën voor de behandeling van slaapstoornissen”. En de American Academy of Sleep Medicine publiceerde een standpunt dat mensen afraadt cannabis te gebruiken voor slaapapneu, met de waarschuwing dat er “onvoldoende bewijs is voor effectiviteit, verdraagbaarheid en veiligheid”.

Toch zweren veel mensen bij CBD en andere cannabisproducten tegen slapeloosheid. Abbasi-Feinberg ontmoedigt patiënten die geloven dat het voor hen werkt niet per se. “Ik zeg tegen mensen dat ze het kunnen gebruiken als het helpt en er geen bijwerkingen zijn”, voegt ze eraan toe. “Maar er is gewoon niet genoeg ondersteunend onderzoek beschikbaar om iemand te kunnen aanbevelen het te nemen voor hun slapeloosheid.”

'Cannabis kan je helpen in te dommelen, maar het betekent niet dat je de hele nacht een betere slaapkwaliteit krijgt', zegt Fariha Abbasi-Feinberg, woordvoerster van de American Academy of Sleep Medicine en medisch directeur van de afdeling slaapgeneeskunde bij Millennium Physician Group in Florida. Beeld TAMIR KALIFA / NYT

7. Kan mijn gewicht de kwaliteit van mijn slaap beïnvloeden?

Ja. Overgewicht kan slechte slaap teweegbrengen omdat het de ontwikkeling van zacht weefsel in je keel bevordert, wat je risico op slaapapneu verhoogt. Het goede nieuws is dat studies ook aantonen dat afvallen kan leiden tot “significante en klinisch relevante” verbeteringen op het vlak van slaapapneu. Studies tonen ook aan dat slaaptekort rechtstreeks kan leiden tot gewichtstoename: het verhoogt de hoeveelheid ghreline in het lichaam (het hongerhormoon), verlaagt de hoeveelheid leptine (het verzadigingshormoon) en zorgt ervoor dat mensen gedurende de dag meer snacks en calorierijke junkfood consumeren.

Dit brengt een belangrijke factor naar voren die vaak over het hoofd wordt gezien met betrekking tot hoe goed iemand slaapt: het dieet van de persoon in kwestie. Men weet uit onderzoek dat diëten met veel suiker, verzadigd vet en eenvoudige koolhydraten verband houden met zowel gewichtstoename als een slechte nachtrust. In plaats van junkfood te eten, vul je je bord best met voedingsmiddelen die veel eiwitten, vezels en onverzadigde vetten bevatten, zoals vis, fruit, groenten, noten, olijfolie en avocado’s. Van deze voedingsmiddelen is aangetoond dat ze een goede nachtrust bevorderen. Als je last hebt van slapeloosheid, overweeg dan om meer complexe koolhydraten aan je dieet toe te voegen, zoals bonen, volkoren graanproducten, zoete aardappelen, quinoa en havermout. Studies tonen aan dat complexe koolhydraten eten kan helpen om sneller in slaap te vallen. Suiker, wit brood, gebak en andere bewerkte koolhydraten kunnen er daarentegen voor zorgen dat je ’s nachts vaker wakker wordt.

8. Hoe beïnvloedt de temperatuur van mijn slaapkamer mijn slaap?

Duizenden jaren lang konden mensen rekenen op één constante in hun leven: de zon komt elke dag op en gaat elke nacht weer onder. Als gevolg daarvan volgt ons lichaam een circadiaan ritme van 24 uur dat veel van onze metabolische en fysiologische processen regelt, waaronder onze lichaamstemperatuur, die ’s ochtends stijgt en ’s nachts daalt. Deze daling van de lichaamstemperatuur die ’s nachts plaatsvindt, bevordert de slaap, wat een van de redenen is waarom mensen de neiging hebben om slechter te slapen als hun slaapkamer te warm of te vochtig is. Een hogere lichaamstemperatuur maakt het moeilijk om in slaap te vallen en kan de kwaliteit van je slaap verstoren, waardoor je minder diepe slaap ervaart. Studies hebben uitgewezen dat de beste temperatuur om te slapen vrij laag ligt, namelijk tussen de 15 en de 20 graden Celsius.

9. Wat is de beste manier om mijn slaapkamer koel te houden, behalve een ventilator of airconditioning?

Eén manier waarop je lichaam ’s nachts zijn temperatuur verlaagt, is door warmte van je romp naar je handen en voeten te sturen. Dit proces staat bekend als vasodilatatie, een ontspanning van de bloedvaten waardoor de bloedstroom naar de ledematen toeneemt. Je kunt dit proces faciliteren door ’s nachts warme sokken te dragen. Het lijkt misschien paradoxaal, maar warme sokken helpen om warmte van je romp naar je ledematen te trekken, aldus Sabra Abbott, assistent-professor neurologie in de slaapgeneeskunde aan de Northwestern University Feinberg School of Medicine in Chicago.

Ten tweede: stop minstens een paar uur voor het slapengaan met sporten. Dat kan je lichaamstemperatuur namelijk verhogen en het moeilijker maken om in slaap te vallen.

En ten slotte, als je de volgende keer een nieuwe matras koopt, zoek er dan een die je helpt om ’s nachts af te koelen. “Als je op zoek gaat naar een nieuwe matras, dan zal je zien dat er bij veel modellen gespecificeerd wordt of ze ‘koel slapen’”, aldus Abbott. “Ze hebben technologie die helpt om ‘s nachts warmte af te voeren.”

10. Ik ben een slechte slaper, net als mijn ouders. Wordt mijn slaap beïnvloed door mijn genen?

Ja, op verschillende manieren. Ten eerste weten we dat er een genetische basis is voor je circadiane ritme, dat bepaalt of je een nachtbraker bent, een ochtendmens of iets daartussenin, aldus Walker. Als je slaapt op een manier die tegen je biologie ingaat - bijvoorbeeld als je een nachtbraker bent die laat opblijft, maar wel vroeg op moet om naar het werk te gaan - kan dat een negatief effect hebben op zowel de kwaliteit als de kwantiteit van je slaap.

Je genen beïnvloeden ook hoeveel tijd je in de verschillende slaapfasen doorbrengt. Sommige genetische varianten lijken de diepe slaap, die belangrijk is voor de consolidatie van het geheugen, te bevorderen. Je genen kunnen tevens je risico op slaapstoornissen beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld rusteloze benen, wat aanzienlijke slaapverstoringen veroorzaakt. En ze spelen ook een rol bij slapeloosheid, de meest voorkomende van alle slaapstoornissen. Zo hebben studies van tweelingen aangetoond dat slapeloosheid, vooral bij vrouwen, een sterke genetische component heeft. Kortom, als een of beide ouders regelmatig te kampen hadden met slapeloze nachten, dan kan het in je DNA zitten.

11. Hebben vrouwen meer slaapproblemen dan mannen?

Over het algemeen wel. Studies tonen aan dat vrouwen ongeveer 40 procent meer last hebben van slapeloosheid dan mannen. Daar zijn veel redenen voor. Een deel ervan is genetisch bepaald. Een deel heeft te maken met hormonale schommelingen tijdens de menstruatiecyclus, zwangerschap en menopauze. En een andere reden is dat vrouwen vaker depressief zijn of een angststoornis hebben. Studies tonen aan dat vrouwen twee keer meer kans hebben dan mannen om deze psychische aandoeningen te ontwikkelen, die twee van de belangrijkste oorzaken van slapeloosheid vormen.

12. Ik nader de menopauze en ik slaap slechter dan ooit. Wat kan ik doen?

Slaapstoornissen zijn een van de meest voorkomende symptomen van de perimenopauze, de laatste jaren van het reproductieve leven van een vrouw, net voor de menopauze, wanneer de menstruatie stopt. In deze periode wordt de menstruatie onregelmatig en stijgen en dalen de niveaus van de voortplantingshormonen sterk, wat opvliegers, nachtelijk zweten en andere symptomen veroorzaakt die vrouwen uit hun slaap kunnen wekken of verhinderen in te dommelen. Tot overmaat van ramp kunnen deze symptomen jarenlang aanhouden, van de perimenopauze tot lang na de menopauze. Uit een studie blijkt dat vrouwen gemiddeld vijf jaar na de menopauze opvliegers hebben en een derde van de vrouwen blijft er zelfs tien jaar na de menopauze last van hebben.

Dit kan een ramp zijn voor de slaap. Uit een ander onderzoek blijkt dat meer dan 80 procent van de vrouwen met ernstige opvliegers last heeft van slapeloze nachten. In totaal, zo wijst de studie uit, heeft ongeveer 37 procent van de vrouwen boven de 35 met een regelmatige menstruatiecyclus last van slapeloosheid. Maar bij vrouwen in de perimenopauze stijgt dat percentage tot 57 procent, en na de menopauze tot ongeveer 51 procent. “Ik behandel veel vrouwen in de 50 die redelijk goed sliepen totdat ze hormonale veranderingen doormaakten”, zegt Abbasi-Feinberg.

Maar er zijn enkele dingen die kunnen helpen. Als je slaapproblemen verband houden met de menopauze, dan kunnen hormonale behandelingen het gemakkelijker maken om een goede nachtrust te krijgen, aldus Abbasi-Feinberg. Bepaalde antidepressiva kunnen ook helpen, evenals sommige vormen van alternatieve geneeskunde. Uit een studie blijkt dat vier weken acupunctuur de angst vermindert en ’s nachts wakker worden bij mensen met slapeloosheid helpt te voorkomen. Als stress en angst bijdragen aan je slaapproblemen, dan is cognitieve gedragstherapie ook een mogelijke oplossing.

13. Ik slaap altijd vreselijk als ik ongesteld ben. Waarom gebeurt dit?

Om te beginnen: je bent niet de enige. Hoewel krampen, een opgeblazen gevoel en stemmingswisselingen enkele van de meest voorkomende tekenen zijn dat je regels eraan komen, hebben veel vrouwen ook last van slapeloosheid en nachtmerries en worden ze vaak wakker. Vrouwen met het premenstrueel syndroom (PMS) hebben twee keer zoveel kans op slapeloosheid als andere vrouwen. En ongeveer zeven op de tien vrouwen met een ernstigere vorm van PMS, premenstruele dysforie of PMDD, hebben regelmatig moeite om een goede nachtrust te krijgen in de dagen voor hun menstruatie.

Krampen, spierpijn en hoofdpijn kunnen de slaap van vrouwen verstoren. Bovendien is het normaal dat de lichaamstemperatuur tijdens de menstruatie stijgt, waardoor het moeilijker wordt om in te dommelen. Daarnaast kan de abrupte stijging en daling van progesteron, oestrogeen en andere hormonen tijdens de menstruatie het circadiane ritme beïnvloeden en de verschillende fasen van de slaap veranderen, waardoor de slaapkwaliteit verslechtert. Vrouwen met een ernstige vorm van het premenstrueel syndroom blijken ook minder melatonine uit te scheiden, het hormoon dat ons ’s nachts in slaap brengt.

Dus, wat kan je doen? Om te beginnen, als je anticonceptiepillen gebruikt, moet je nagaan of die je slaap beïnvloeden. Sommige studies wijzen uit dat vrouwen die hormonale anticonceptiemiddelen gebruiken meer last hebben van slapeloosheid en slaperigheid overdag dan vrouwen die de pil niet gebruiken. Aan de andere kant speculeren sommige deskundigen dat bepaalde anticonceptiemiddelen, vooral die alleen progestageen bevatten, juist kunnen helpen bij slapeloosheid. Helaas zijn er niet veel gegevens over de invloed van anticonceptiemiddelen op de slaap, maar het kan de moeite waard zijn om hun mogelijke invloed op je nachtrust met je arts te bespreken.

Ten tweede zijn er dingen die je kunt proberen naast slaapmedicatie. Cognitieve gedragstherapie, die stress en angst kan verminderen, is een van de beste manieren om slapeloosheid te bestrijden. Een andere behandeling voor slaapproblemen, ‘bright light therapy’ genaamd, blijkt vrouwen met ernstige PMS te helpen. Wetenschappers weten niet precies waarom lichtbehandeling werkt. Maar het gaat om het gebruik van een lichtbak voor regelmatige blootstelling aan kunstlicht, dat invloed heeft op het melatonineniveau en op de hypothalamus, een gebied in de hersenen dat stemming en slaap regelt.

Tot slot: concentreer je op je slaaphygiëne in de dagen voordat je ongesteld wordt. Vermijd alcohol, het kan de hormoonspiegels beïnvloeden en je ’s nachts wakker schudden. Houd een strikt slaapschema aan, ga elke dag op hetzelfde tijdstip naar bed en sta op hetzelfde tijdstip op. Overdrijf niet met cafeïne en zorg ervoor dat je dagelijks beweegt, dat kan helpen om een betere nachtrust te bevorderen.

14. Zal een dutje mij helpen slaap in te halen of zal het alleen maar bijdragen aan mijn slapeloosheid?

Als je met slapeloosheid kampt, kan je overdag beter niet dutten. Het is beter om het dutje over te slaan zodat je echt slaperig bent tegen de tijd dat je normaal naar bed moet. Zie het als een snelkookpan. Door dutjes te vermijden, laat je de druk van je slaperigheid gedurende de dag oplopen. Maar een dutje doen is als het openen van het drukventiel en het loslaten van wat stoom. Daardoor heb je minder druk om in slaap te vallen als je ‘s avonds in bed ligt. Als je niet kampt met slapeloosheid, dan is een dutje overdag prima. Er zijn zelfs studies die suggereren dat dutjes gunstig zijn voor de gezondheid van het hart, de bloedvaten en de hersenen.

15. Als ik een dutje doe, moet ik het dan kort houden? En is een dutje in de namiddag slecht?

Als je een dutje doet, volg dan een paar regels. Ten eerste: doe geen dutje na 14 uur, want dan wordt het moeilijker om ’s avonds in slaap te vallen. “Te laat op de dag dutten is als snacken voor je hoofdmaaltijd: je ondermijnt daarmee je nachtrust”, aldus Walker. Ten tweede: als je een dutje doet, probeer dan niet langer dan 20 minuten te dutten. Dat voorkomt dat je hersenen in de diepere stadia van de slaap terechtkomen. Op die manier voorkom je slaapinertie, “dat is bijna een soort slaapkater als gevolg van dutjes”, zegt Walker. “Het kan ervoor zorgen dat je je het eerste uur na het dutje slechter voelt dan ervoor.”

Experts raden aan geen dutjes te doen na 14 uur en niet langer dan 20 minuten te dutten. Beeld JOYCE LEE / NYT

16. Mijn partner snurkt zo luid dat ik er voortdurend wakker van word. Hoe kan ik gezond slapen met een luidruchtige bedpartner?

“Dit is een van de meest voorkomende vragen die ik krijg”, zegt Abbasi-Feinberg. “Heel vaak komen patiënten niet naar mij omdat ze zelf denken dat er een probleem is, maar omdat hun bedpartner denkt dat er een probleem is.”

Snurken zelf is niet noodzakelijkerwijs een medisch probleem. Maar het kan een teken zijn van slaapapneu of een andere onderliggende slaapstoornis. Het beste wat je kan doen is je partner aanmoedigen een slaapspecialist of huisarts te bezoeken voor een evaluatie.

Als je partner niet naar een arts wil of kan gaan, moet je er alles aan doen om je slaapomgeving zo comfortabel mogelijk te maken. Probeer een toestel dat witte ruis produceert. Vaak is het niet alleen de luidheid van het snurken dat mensen wakker maakt, maar ook het stijgende en dalende geluid van het snurken, het constante crescendo en decrescendo. Een apparaat dat witte ruis voortbrengt, kan daarbij helpen. “Soms is het de verandering in toon dat mensen stoort en niet zozeer het voortdurende gesnurk zelf”, legt Abbasi-Feinberg uit.

Je kunt je partner aanmoedigen om op zijn of haar zij te slapen, wat snurken en apneu-episodes helpt te verminderen. Er zijn apparaten die hierbij kunnen helpen. Je kunt ook kleine oordopjes kopen die goed in je oren passen. Je kunt ook een verstelbaar bed kopen en het bovenste deel van de zijde van je partner verhogen, wat het snurken kan verminderen.

Tot slot: als niets werkt, dan moet je misschien gewoon in aparte kamers slapen. Abbasi-Feinberg: “Ik denk niet dat apart slapen echt goed is omdat er dan soms een verlies aan intimiteit is. Maar als het snurken zo erg is dat je niet kunt slapen, dan kan apart slapen wel zinvol zijn.”

17. Ik heb last van bizarre dromen en nachtmerries. Hoe komt dat?

De meeste dromen komen voor tijdens de fase van de slaap die bekend staat als de remslaap. De remslaapfasen worden gedurende de nacht en tot in de ochtend steeds langer. Hoe later je slaapt, hoe meer remslaap je waarschijnlijk zult ervaren, en dus ook meer dromen.

Maar zelfs onaangename dromen hebben een positieve kant. Ze werken als therapie en helpen ons stressvolle gebeurtenissen te verwerken, zodat we ze kunnen herinneren zonder de heftige emoties die erbij betrokken waren opnieuw te beleven, aldus Walker. Studies hebben aangetoond dat het ervaren van intensere en emotionelere dromen tijdens traumatische gebeurtenissen mensen kan helpen ze te beschermen tegen depressie. “Dromen werkt als een nachtelijke kalmerende balsem”, zegt Walker. “Het vijlt de scherpe kantjes van de pijnlijke angel van moeilijke emotionele ervaringen, zodat ze niet meer zo pijnlijk aanvoelen. Je hebt nog steeds herinneringen aan de emotionele gebeurtenis. Maar die herinnering op zich is niet meer emotioneel omdat de remslaap als het ware de bittere emotionele schil van de informatieve geheugencitroen heeft gehaald.”