Suikeralcoholen zitten in veel suikervrije voedingsmiddelen. Wat zijn het?

Steeds meer dieet- en suikervrije voedingsproducten blijken ingrediënten te bevatten die suikeralcoholen worden genoemd. Wat zijn dat? En zijn ze beter voor je dan tafelsuiker?

Als je regelmatig voedselverpakkingen leest, is het je misschien opgevallen dat er onder de rubriek “totale koolhydraten” op sommige voedingswaarde-etiketten een rij “suikeralcohol” staat - en je vraagt je af wat dat betekent.

Ondanks wat de naam doet vermoeden, zijn suikeralcoholen geen suikers of alcoholen. Ze zijn een soort koolhydraten die kunnen worden toegevoegd aan voedingsmiddelen en dranken om ze zoeter te maken zonder dezelfde hoeveelheden calorieën en koolhydraten toe te voegen als gewone suiker.

Sommige suikeralcoholen zijn te vinden in voedingsmiddelen. Ananas, olijven, asperges, zoete aardappelen en wortelen zijn natuurlijke bronnen van mannitol. Granen, paddenstoelen en sommige vruchten en groenten bevatten xylitol. En verschillende vruchten zoals appels, peren, bramen, perziken en pruimen bevatten sorbitol.

Maar de suikeralcoholen die vaak voorkomen in verpakte producten - zoals suikervrije snoepjes, kauwgom, chocolade, energierepen, koekjes, energiedrankjes, hoestsiropen, keelpastilles en tandpasta’s - worden synthetisch geproduceerd. Veel suikeralcoholen zijn op ingrediëntenlijsten te herkennen aan de “-ol” aan het eind van hun naam.

Voordelen

Het belangrijkste voordeel van suikeralcoholen is dat ze voedingsmiddelen en dranken kunnen zoeten zonder al te veel calorieën en koolhydraten toe te voegen. Terwijl gewone tafelsuiker ongeveer vier calorieën per gram levert, leveren suikeralcoholen veel minder dan dat - ergens van een halve calorie tot drie calorieën per gram.

Ze helpen ook de inname van koolhydraten laag te houden omdat ze niet volledig worden opgenomen door de spijsvertering. Als het voedingslabel van een mueslireep bijvoorbeeld zegt dat het vijf gram suikeralcoholen bevat, zul je niet noodzakelijkerwijs vijf gram koolhydraten verteren en opnemen.

Toch zijn suikeralcoholen niet koolhydraatvrij, zoals sommige mensen denken. Gemiddeld neemt het lichaam ongeveer een derde tot de helft van de koolhydraten in suikeralcoholen op.

Voor mensen met diabetes zijn suikeralcoholen een aantrekkelijk substituut voor suiker, omdat ze de bloedsuikerspiegel of insulinespiegel niet verhogen zoals gewone suiker. Maar buiten deze voordelen voor de bloedsuikerspiegel is er niet genoeg onderzoek gedaan naar hoe, en zelfs of, suikeralcoholen diabetici helpen gezond te blijven.

Suikeralcoholen veroorzaken ook geen gaatjes in de tanden zoals gewone suiker. Ze kunnen ze zelfs helpen voorkomen door bacteriën die gaatjes veroorzaken te onderdrukken. Vooral Xylitol is effectief gebleken, en is te vinden in mondwater, tandpasta en suikervrije kauwgom.

Nadelen

Minder calorieën en koolhydraten zijn zeker een aantrekkelijk aspect van suikeralcoholen maar er zijn ook risico’s en nadelen aan het consumeren ervan. En veel van de nadelen van suikeralcoholen hebben te maken met hoe ze in de darmen worden verwerkt.

Gewone suikers worden afgebroken tijdens de spijsvertering en vervolgens opgenomen in de dunne darm, zegt William Chey, een gastro-enteroloog en professor in de geneeskunde van het Amerikaanse Michigan Medicine. “Suikeralcoholen daarentegen worden zeer langzaam en onvolledig afgebroken in de dunne darm”, zegt Chey. “Het kleine deel dat wordt afgebroken wordt gewoon geabsorbeerd maar de helft tot twee derde van de suikeralcoholen die niet wordt geabsorbeerd, gaat naar de dikke darm waar ze de darmbacteriën voeden.”

Die bacteriën produceren vervolgens gassen en vetzuren met een korte keten, die water in de dikke darm trekken en een laxerend effect hebben. Het consumeren van veel suikeralcoholen, kan leiden tot winderigheid, een opgeblazen gevoel, buikpijn en diarree. “Vooral als je onderliggende gastro-intestinale aandoeningen hebt zoals prikkelbare darm syndroom of inflammatoire darmziekte.”

Studies hebben uitgewezen dat bij volwassenen de consumptie van 20 tot 30 gram sorbitol per dag buikpijn kan veroorzaken, 100 gram xylitol kan diarree veroorzaken en 20 gram of meer mannitol kan een laxerend effect hebben. De tolerantie voor suikeralcoholen hangt gedeeltelijk af van het gewicht: een gemiddelde volwassen man die 90 kg weegt bijvoorbeeld, zal laxerende effecten beginnen te voelen na de consumptie van ongeveer 90 gram erytritol of 2300 gram maltitol.

“Suikeralcoholen zijn een veel voorkomende oorzaak van maagdarmklachten,” zegt Chey. “Het is letterlijk iets wat we elke dag zien. Als je vaak spijsverteringsproblemen hebt, kijk dan naar de voedingswaarde-etiketten van alle zoete dingen die je consumeert, en als je suikeralcoholen ziet - die alomtegenwoordig zijn- probeer ze dan uit je dieet te schrappen. Dit kan een krachtige zet zijn om maagdarmklachten te verklaren en te verlichten.”