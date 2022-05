Succes is vooral geluk en tegenslag pech, stelt filosoof Juriën Hamer: ‘De mythe van de vrije wil maakt de wereld onnodig hard’

‘Dat is verdiend’, denken we wanneer we promotie krijgen en een misdadiger een harde straf. Onzin, vindt filosoof en jurist Jurriën Hamer (33). Succes is geluk en tegenslag pech. ‘Dat klinkt eng, maar het leven wordt milder zonder de gevaarlijke leugen van de vrije wil.’

Toen hij recent de Socratesprijs kreeg, juichten vrienden en familie van Jurriën Hamer dat hij het zo verdiend had na al dat harde werk, maar dacht hij zelf: “Dit is een waanzinnige speling van het lot die ik aan toeval en gunstige omstandigheden te danken heb.” Zoals in de titel van zijn veelgeprezen boek Waarom schurken pech hebben en helden geluk. Ook nu hij al sinds januari geen vlees meer eet, geeft Hamer zichzelf geen schouderklopjes. Hij zegt: “Blijkbaar ben ik zo gebouwd dat ik in staat ben om dit vol te houden.”

Dat is wel heel bescheiden.

Hamer: (lacht) “Onze overtuiging dat we successen aan onszelf te danken hebben is gebaseerd op een idee dat even onwetenschappelijk is als ‘god’, namelijk de vrije wil. Daarmee zouden we, los van omstandigheden, alles kunnen realiseren als we de juiste keuzes maken. Filosofen geven al heel lang aan dat de wereld zo niet werkt. Maar we zijn zo dol op de vrije wil dat dat in dovemansoren valt.”

Jurriën Hamer: ‘Voor wie rijk en succesvol is, is de vrije wil heel belangrijk, want het zijn zogezegd jouw juiste keuzes die jou succesvol maakten.’ Beeld rv

Wat is er onwetenschappelijk aan?

“De wetenschap toont dat we in een wereld leven die opereert op basis van wetmatigheden zoals oorzaak en gevolg. Onze beslissingen vloeien voort uit onze biologie, opvoeding, eerdere ervaringen, niet uit een vrije wil die daar als een soort godheid bovenuit stijgt en onafhankelijk van enige externe invloed beslissingen neemt. Experimenten en hersenscans bevestigen dat. Zo is de ene mens gevoeliger voor verslaving dan de andere. Niet door een minder sterke wil, maar omdat hij andere hersenen heeft.”

Wanneer u beslist om geen vlees meer te eten, neemt u toch die beslissing?

“We hebben wel een wil en we denken de hele tijd na. Onze gedachten zijn ook zinvol en effectief, want vaak slagen we in onze doelen. Daardoor voelt het alsof we een vrije wil hebben. Maar die gedachten komen ook weer ergens vandaan en we maken keuzes met een brein dat we niet zelf kozen. Als ik ergens in slaag, is dat omdat ik zo in elkaar steek en bepaalde ervaringen opdeed waardoor ik hiertoe in staat was. De optelsom van je vermogens en je ervaringen, je DNA, je genen en je hersenen leiden tot succes of falen, niet een magische vrije wil. Er zijn zeldzame voorbeelden die dat expliciet aantonen, zoals de leraar uit Virginia die pedofiele neigingen kreeg. Bleek dat hij een hersentumor had. Nadat ze die weghaalden, verdween zijn pedofilie.”

Als er geen vrije wil is, waarom zou u dan nog uw best doen?

“Er is geen reden voor defaitisme. Je bent niet passief overgelaten aan je lot. Je bent een mens, dus een heel bijzonder wezen dat nieuwsgierig is en gericht op oplossingen uitproberen. Het is niet zeker dat je je problemen kan oplossen, maar het kan want je hebt allerlei vermogens. Maar die zijn wel gedetermineerd en gelimiteerd. We hebben een bepaalde natuur die wel evolueert, maar op een bepaald moment is ze een gegeven. Je vindt sciencefiction leuk of niet, je houdt van quizzen of niet. Het leven is geen menukaart waaruit jij om het even wat kan kiezen. Wat ik vraag, is om op het einde van de dag terug te kijken en te zeggen: dat was blijkbaar wat er moest gebeuren. Maar als je de volgende dag opstaat, kun je je leven wel vorm geven met de vermogens die jou zijn meegegeven.”

Waarom is het idee van de vrije wil zo hardnekkig?

“Omdat we de werkelijkheid zo ervaren en omdat het sommigen goed uitkomt. De meest directe reden voor het grote succes van de vrije wil is namelijk macht. Voor wie rijk en succesvol is, is de vrije wil heel belangrijk want het zijn zogezegd jouw juiste keuzes die jou succesvol maakten. En tegenover wie het minder goed stelt, hoef je dan geen verplichtingen te voelen, want zij hadden ook maar die keuzes moeten maken. Maar wie faalt, moffelt het idee van de vrije wil weg en zoekt verklaringen buiten zichzelf. Dat opportunisme geeft al aan dat de vrije wil geen objectieve realiteit is.

“Ook ons streven naar geluk stutten we met vrije wil. Doelen bereiken, goede relaties met anderen en een zekere geruststelling vinden in deze onzekere wereld lijkt veel makkelijker als je gelooft in de vrije wil. Want dan geloof je dat je daarmee al je doelen kan halen en trouwe vrienden en geliefden kan vinden. Ook geeft de vrije wil je het gevoel dat je het onvoorspelbare leven kan controleren.”

Kunnen we dan wel gelukkig zijn zonder vrije wil?

“Dat denk ik wel. Het kan een hele opluchting zijn wanneer je je niet meer schuldig moet voelen wanneer iets niet lukt. Een gelukkig leven draait om jezelf ontdekken en kunnen uitdrukken. Je bent geen onbeschreven blad, maar een bepaald iemand met een bepaald karakter en je moet een passende match zien te vinden met de wereld waarin je geworpen bent. Wanneer je vrienden, werk, hobby’s vindt die goed bij jou passen, is dat authentiek geluk.”

De wereld is wel minder geruststellend zonder vrij wil.

“Er is inderdaad geen enkele garantie meer dat je volgend jaar even gelukkig bent als nu, ook al doe je nog zo hard je best. Maar koesteren wat je wel hebt, kan geruststelling bieden. Want we zijn een enorme gejaagde samenleving waarin iedereen met zijn heilige vrije wil bezig is met het volgende grote doel. Zoveel volgers erbij, een nieuw huis, die hippe baan. Daardoor kunnen we niet meer waarderen wat we in het moment hebben. Maar net als je inziet hoe ontzettend niet vanzelfsprekend het is om in een goed huwelijk te zitten of om een prettige relatie te hebben met je kinderen of vrienden, kun je geluk en geruststelling vinden.”

Wat zegt u tegen mensen met macht?

“Altijd nieuwsgierig blijven is voor hen een erg belangrijke kwaliteit. Dat gaat over de wereld blijven zien als een complex samenspel van oorzaak en gevolg, en vanuit die vaststelling problemen oplossen. En niet bezwijken onder het valse idee dat je je succes te danken hebt aan jezelf en dat dus iedereen dat kan. Die mythe is gevaarlijk, want ze maakt van de wereld een spijkerharde plek. Vooral sinds de jaren tachtig denken we steeds meer in in winnaars en verliezers. Dat heeft voor meer ongelijkheid en leed gezorgd.”

Als criminelen pech hebben met zichzelf, wat zegt u dan tegen slachtoffers?

“Ik wil op geen enkele manier iets afdoen aan geleden leed en ook ik voel woede bij de vreselijke misdaden van criminelen. Maar als je me vraagt of er mensen zijn die niet thuishoren in de keten van oorzaak en gevolg, dan moet ik nee zeggen. Ook Poetin, die onnoemelijk afgrijselijke dingen doet, hoort thuis in dat complexe tapijt.”

Verdienen misdadigers dan geen straf?

“Ja. Maar geen vergelding, want niemand is fundamenteel schuldig. Het leed van slachtoffers vraagt om genoegdoening. Dat betekent dat je leed erkend wordt en dat de dader daarom een prijs betaalt. Vergelding is een dader doen lijden omdat je vindt dat hij moet lijden. Zoals met een extra lange straf in een onderkomen cel zonder begeleiding. Daar ben ik tegen, want het waren zijn hersenen, genen, verleden, ervaringen.

“Maar er zijn andere, betere redenen dan vergelding om te straffen. Om slachtoffers te erkennen, bijvoorbeeld, om de samenleving te beschermen of om ervoor te zorgen dat de dader behandeld wordt. Maar vergelding is een barbaarse basis voor straf gebaseerd op het onwetenschappelijke idee van de vrije wil.

“En het is ook in ons belang om straf zakelijker te bekijken. Wanneer we uit vergelding extra hard straffen, stijgt de kans dat een misdadiger nog meer afglijdt. En dan zijn we ook niet aan het uitzoeken hoe het is gekomen dat hij dit deed, terwijl net die kennis kan helpen vermijden dat er meer slachtoffers vallen.”

Hoe pas je dat toe in het dagelijks leven? Kun je kwaad zijn op je geliefde als die iets ‘verkeerd’ deed?

(lacht) “Jazeker. Ik bepleit mildheid, niet dat we emotieloze robots worden. Ik weet niet waarom mijn vrouw is vergeten die kaartjes voor die voorstelling te kopen en het maakt me kwaad. Maar ik ga ervan uit dat er een verklaring is en daar ben ik nieuwsgierig naar. Dat is een heel andere houding dan: ‘Jij besloot die kaartjes niet te kopen, je bent een slecht mens en ik zet het je betaald.’

“Belangrijker nog dan mensen doen inzien dat de vrije wil niet bestaat, is voor mij welke gevolgen we daaruit trekken. En dat kan alleen maar meer empathie zijn. Maar niet in de zin van ‘hou ook een beetje rekening met de omstandigheden als iemand iets mispeutert’. Nee, veel radicaler. Alles is omstandigheden. Daarom moeten solidariteit en mildheid altijd het uitgangspunt zijn. En als je toch hard wil straffen, moet je hard kunnen maken welk doel dat dient. Maar vandaag maken we elkaar net steeds meer verwijten en door het rotsvaste geloof in de vrije wil floreert de meritocratie, het geloof dat je eerlijk beloond wordt voor de moeite die je doet.”

Meritocratie is ‘de mythe dat je pech en geluk kan uitwissen’, schrijft u. Ook daar moeten we van af?

“We moeten naar een maatschappij die straft zonder schuld en die beloont zonder te verheerlijken. Dat laatste is iets wat de meritocratie heel erg doet. Wie succesvol is, is een superheld. Maar de meritocratie is een leugen. En ze neemt steeds grotere proporties aan. Rijken worden rijker, waardoor hun kinderen weer meer kansen krijgen dan anderen. Het klopt echt niet dat iedereen op de eigen merites wordt beloond.”

Hoe moet het dan wel?

“Het is al heel wat als je probeert om voor iedereen zoveel mogelijk gelijke kansen te creëren, bijvoorbeeld met taallessen voor migrantenkinderen. Maar zelfs dan is het onmogelijk om pech of geluk uit te wissen. Als Pietje slaagt voor de toets en Harry niet terwijl ze even hard hun best deden, dan heeft Harry pech en Pietje geluk. En dat betekent dat je robuuste sociale voorzieningen moet voorzien voor wie aan de onderkant van de maatschappij bungelt. Zij hebben evenveel waardigheid en recht op een menswaardig bestaan als de miljonair. Daarom is er een herverdeling nodig en is het fair om stevige bijstand voor wie onderaan zit te bekostigen met flinke belastingen op wie heel veel verdient.”

Dat klinkt erg links, maar toch bent u niet tevreden met links?

“Bij links staan tenminste de gelijke kansen op de agenda, terwijl rechts bikkelhard is voor wie pech heeft. Links strijdt ook voor mensenrechten en emancipatie. Maar velen voelen zich door links veroordeeld omdat ook die politici de vrije wil inzetten om mensen aan te vallen, te cancelen. Rechts pakt werklozen en migranten hardvochtig aan, bij links moeten bankiers of wie blijkt geeft van racistische vooroordelen aan het kruis.

“De juiste boodschap aan een zichzelf verrijkende bankier of een bevooroordeeld mens is: ‘Ik wil dat je hiermee stopt, maar ik nagel je niet aan de schandpaal omdat ik snap dat wat jij doet het uitvloeisel is van een culturele traditie waarvan jij het product bent. Hoe links dat precies moet uitdragen is voer voor communicatie-experts.” (lacht)

Waarom suggereert u dat we meer als een hecht gezin met elkaar moeten omgaan?

“In hechte gezinnen blijf je elkaar vasthouden, ongeacht iemands lastige karakter of verkeerde keuzes, en deelt wie succes heeft dat met de rest. Dat vind ik heel krachtig en wens ik de samenleving toe. Er zijn veel politieke metaforen waarin we mensen als broeders van elkaar zien en daar ben ik wel voor. Maar nu leven we in een samenleving waarin mensen elkaar net heel veel dingen kwalijk nemen. Ik hoop dat als mensen zien dat de vrije wil niet bestaat, ze begrijpen dat iemand met een bepaalde politieke mening daar ook maar is beland via een bepaalde geschiedenis.”

Is een leven zonder vrije wil zoals het uwe ook een aangenamer en minder opgefokt leven?

“Het is iets dat zowel troost als veel onrust kan geven. Ik vind het zelf buitengewoon troostend dat ik maar mijn lot aan het uitvoeren ben en dat als er dingen misgaan, ik me daar niet op een fundamentele manier schuldig over moet voelen. Ook in die verbondenheid met die anderen die hier ook maar geworpen zijn met een bepaald DNA en stel hersenen vind ik troost. Maar het besef dat het leven ook zomaar over je heen kan walsen, is lastig te aanvaarden.

“En voor wie zijn schaapjes op het droge heeft, geeft mijn filosofie alle aanleiding om dat gejaagde los te laten. Maar zelf merk ik dat de omstandigheden nu zo precair zijn dat je in dat gejaag gedwongen wordt. Want je moet de opvang voor je kinderen kunnen regelen, een goed huis vinden, genoeg bij elkaar hebben voor je pensioen. En dat wordt in onze samenleving almaar lastiger.”

Jurriën Hamer, Waarom schurken pech hebben en helden geluk, De Bezige Bij, 176 p., 20,99 euro.