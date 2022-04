Stroomprijs ging afgelopen weekend onder nul. Zo kunt u ervan profiteren

Zowel zaterdag als zondag ging de elektriciteitsprijs op de kortetemijnmarkt onder nul. Op die zogenaamde spotmarkt voor groothandelaars wordt altijd de dag voordien stroom verhandeld voor ‘s anderendaags. Daarbij varieert de prijs van uur tot uur, afhankelijk van het aanbod - de hoeveelheid te verwachten productie - en de vraag. Vooral zondag gingen de prijzen lange tijd - van 10 tot 16 uur - onder nul. Tijdens die uren betalen elektriciteitsproducenten aan wie hun stroom afneemt, in plaats van omgekeerd. Zo leverde het verbruik van een megawattuur zondag tussen 14 en 15 uur liefst 100 euro op.

Overcapaciteit

“Een negatieve stroomprijs komt voor wanneer er meer elektriciteit geproduceerd wordt, dan er op dat moment verbruikt wordt”, legt energie-expert Kris Voorspools van 70GigaWattConsulting uit. Die zogenaamde overcapaciteit is te verklaren door een piek aan hernieuwbare energie. Zoals wel vaker op dit moment in het jaar waait de wind hard en schijnt de (lente)zon fel. Resultaat: véél groene stroomproductie, bovenop een basisaanbod van stroom via - onder andere - kerncentrales. En dat voornamelijk rond het middaguur.

Om die zogenaamde overcapaciteit ‘kwijt’ te geraken, gaan de prijzen onder nul, want om het elektriciteitsnet in evenwicht te houden, moeten vraag en aanbod steeds in balans zijn. “Die negatieve prijs is dus een signaal”, zegt Voorspools. “Verbruikers die de mogelijkheid hebben om meer stroom af te nemen, kunnen op die manier een zaak doen. De andere optie is minder produceren, maar dat doen producenten niet graag. Windmolens en zonnepanelen kan je nog relatief makkelijk uitschakelen, maar een kerncentrale terugzetten, is niet evident en onderhevig aan strenge regels.”

Industrie

Bovendien komen de negatieve stroomprijzen vaker in het weekend voor, doordat er minder activiteit is bij grote, industriële afnemers, waardoor het stroomverbruik een stuk lager ligt. Daarenboven zijn industriële grootverbruikers beter in staat om flexibel in te spelen op een negatieve stroomprijs door bepaalde productieprocessen of toepassingen op te voeren of stil te leggen en (veel) meer of minder stroom te verbruiken. “In het weekend wordt er voornamelijk naar de huishoudens gekeken”, zegt Voorspools. “Maar daar zijn de mogelijkheden om de elektriciteitsvraag flexibel te sturen nog beperkt.”

Dat komt dan weer doordat - in tegenstelling tot verschillende grote industriële stroomafnemers - gezinnen hun stroom niet van uur tot uur betalen (dynamisch tarief), maar wel een vaste prijs per maand (variabel tarief) of voor de volledige contractduur (vast tarief) betalen. Al komt daar verandering in. “Des te meer hernieuwbare stroom, des te vaker dit soort periodes van negatieve stroom zullen voorkomen”, aldus Voorspools.

Dynamisch tarief

“Door de combinatie van een digitale meter met een dynamisch tarief, kunnen ook huishoudens geld krijgen om stroom te verbruiken wanneer de prijzen negatief zijn”, zegt de energie-expert. “Voor gezinnen die een relatief grote afname flexibel kunnen inzetten, zoals een warmtepomp met buffer, het laden van een elektrische wagen of de inzet van andere elektrische apparaten, kan het dynamisch tarief een opportuniteit zijn.”

Op dit moment biedt in ons land alleen Engie een dynamisch tarief voor particulieren aan. Al lanceerde ook energieleverancier Eneco onlangs nog een proefproject rond het dynamisch elektriciteitstarief. Voor kmo’s biedt de West-Vlaamse professionele leverancier Yuso dynamische tarieven aan. “Weet wel dat negatieve stroomprijzen enkel voor de elektriciteit zelf gelden”, waarschuwt Voorspools. “Andere zaken op de elektriciteitsfactuur, zoals distributie of heffingen, moet je wel nog altijd betalen.”