‘Stort het bedrag voor en niet na het feest’: hoeveel geef je het koppel cadeau als je te gast bent op een huwelijk?

“Een huwelijkscadeau is geen sponsoring en nog veel minder een afrekening voor wat je gaat krijgen”, vindt Kevin Strubbe. “De klassieke etiquette zegt dat je geen geld geeft of vraagt als geschenk. Doorheen de jaren is dat veranderd en op vele momenten in ons leven worden er wel wat ‘flappen’ uitgedeeld.

Ook de huwelijksfeesten volgen deze trend. Misschien is dat ook niet geheel bizar. Vroeger vertrok het huwelijkskoppel van onder moeders vleugels naar een eigen stek en legden de trouwers een huwelijkslijst aan. Door hierop een hoop zaken te zetten, zoals potten en pannen, een bestekdoos en een leuke stoel, spaarden ze hun huisraad bij elkaar. Vandaag huwen mensen vaak op latere leeftijd en wonen ze al een tijdje alleen. De tortelduiven hebben net vaak alles al dubbel wanneer ze bij elkaar intrekken. Dan is het eerder logisch dat we met zijn allen samenleggen voor iets dat het koppel ook effectief kan gebruiken”, zegt de etiquette-expert.

30 à 100 euro

Geld als cadeau voor een huwelijk is dus the way to go vandaag de dag. Hoeveel briefjes je in een envelopje plooit, is niet zomaar aan regels gebonden. “Vroeger wist je als gast bij een trouwfeest altijd min of meer wat je te wachten stond: je ging zitten voor een diner of buffet. We gebruikten daarbij twee verschillende richtlijnen als houvast voor het cadeau: Zijn het vrienden of collega’s? Dan bleven we vaak tussen de 30 à 60 euro per persoon. Spraken we over familie? Dan gingen we voor een bedrag tussen de 60 à 100 euro per persoon.”

“Vandaag zijn er echter gigantisch veel verschillende soorten huwelijksfeesten. Van een gezellige huwelijksfuif of een traditioneel viergangendiner tot een feestje in het buitenland. Mensen redeneren dan al snel dat ze hun cadeau moeten afstemmen op wat ze op het trouwfeest krijgen. Maar het is niet de bedoeling dat je een bedrag geeft dat recht evenredig overeenkomt met wat het bruidskoppel jou voorschotelt. Integendeel, iedereen heeft verschillende financiële mogelijkheden en aan de hand daarvan bepaal je wat je geeft”, oordeelt Strubbe.

De band

“Niemand, ook de etiquette niet, mag dus een bedrag opleggen dat je moet geven”, gaat de etiquette-expert verder. “Het bedrag hangt af van jouw band met het bruidskoppel en van de mogelijkheden die je hebt. Ga wel uit van respect en gezond verstand: 5 euro in een enveloppe steken kan beledigend overkomen en is dan ook not done. Werk je via een overschrijving? Stort het bedrag dan voor en niet na het feest: anders lijkt het alsof je eerst even hebt afgewacht om te kijken wat je te drinken en eten hebt gekregen om het bedrag te bepalen.”

“Weet je niet goed hoeveel je moet geven? Dan kunnen de bedragen van vroeger wel als leidraad dienen. Tegelijk geldt voor het koppel: de waarde van een vriendschap of verstandhouding wordt niet bepaald door het bedrag dat je op een huwelijksfeest krijgt”, besluit Strubbe.