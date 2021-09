Stoppen bij ‘het mooiste terras van het land’: 4 prachtige fietsroutes waar je smakelijk kan eten en drinken tijdens tussenstops

Fietsen is leuk, maar als je het kunt combineren met een lekkere lunch wordt het nog veel fijner. Voor u uitgestippeld: vier mooie fietsroutes met smakelijke tussenstops. Of was het andersom?

Route 1: Langs de kronkelende oevers van de Leiestreek in Oost-Vlaanderen

Apero aan de start

Als vertrekpunt van een tocht die ongeveer 40 kilometer zal tellen, kiezen we de Gentse Ajuinlei uit – uiteraard staat het je vrij om elders in te pikken. Omdat het altijd een goed idee is om ervoor te zorgen dat je stevig op je benen staat, doen we alvast een eerste terras aan. Zo is l’Apéro Doc een uitgelezen plek om je kuiten in te smeren. Bestel een fris glas met een plank lekkers van de mediterraanse sharingkaart, en dwing jezelf vervolgens om tijdig de benen los te gooien of er komt van fietsen – geloof ons vrij – niets meer in huis.



De Leie aan je voeten

Eens op de fiets volg je de Leie via de jaagpaden, tot je in het idyllische Afsnee belandt. Vlak bij de laat-Romaanse kerk vind je een manueel bediend fiets- en voetveer over de Leie. Daar ligt de legendarische brasserie Nenuphar, met romantisch terras aan het water. Overweeg als dessert een bezoek aan Sint-Martens-Latem. Wie liever een brok cultuur wil als toetje, kan wandelen door de kunstcollectie van museum Dhondt-Dhaenens.

Brasserie Nenuphar in Afsnee, met zijn terras aan de Leie. Beeld rv

Lekker Latem

Wat verderop in Sint-Martens-Latem is het Italiaanse restaurant I Ragazzi een lokale favoriet. Het terras leent zich prima als pitstop voor een negroni of americano. Fan van het klassiekere werk? A Table is een rasechte familieplek die alleen al door het interieur met bucolische stillevens het bezoeken waard is. Tot de klassiekers van het huis behoren niertjes, rillette en mergpijp, al is de vol-au-vent van Mechelse koekoek met kalfszwezerik berucht tot ver buiten de grenzen van het kunstenaarsdorp.

Mooiste terras

Doorzetters kunnen verder fietsen tot in Deinze, waar Gasthof Halifax je op een fenomenaal terras met uitzicht op een van de mooiste stukjes van de Leie trakteert. Het enige nadeel: genieten doe je hier nooit alleen, aangezien de gegrilde bereidingen van kreeft, gamba’s of rundsvlees op een uitgebreide fanclub kunnen rekenen.

Voor je de terugweg aanvat, kan je place to be Bachtekerke in het pittoreske Bachte-dorp bezoeken, met de eretitel ‘mooiste terras van het land’. Let wel: wie een tafeltje wil bemachtigen, moet zich hier van zijn assertiefste kant laten zien. Enkel dorst? Dan is ’t Oud Sashuis in Astene een uitgelezen tussenstop. Bestel er met de voetjes in het gras een streekbier met een droge worst of een potje huisgemaakte paté terwijl je de watervogels en bloempartijen telt.

't Sas in Astene. Beeld Wouter Van Vooren

Oesters als beloning

Rasechte flandriens kunnen verder koers zetten naar Drongen, waar je enkele kilometers verderop het terras van Fou d’O tegenkomt, een ware publiekstrekker in de Gentse rand. Terwijl plezierbootjes vredig voorbij tuffen, bestel je hier de allerlekkerste hapjes – van oesters tot dim sum en pan con tomate. Wie graag nog wat verder uitbuikt tijdens deze laatste stop, vindt vast zijn gading tussen gerechten als linguine vongole, zeetong meunière of een côte à l’os.

Trekt u bij het vallen van de avond liever weer het stadscentrum van Gent in? Revue heeft niet alleen dezelfde terrastroeven en kan een even smakelijke brasseriekaart presenteren. Met zijn metershoge plafonds en een fantastische bar is het ook nog eens een alleraardigst regenbestendig alternatief.

Route 2: te land, ter zee en in de lucht in Limburg

Ga ondergronds

Fan van het actievere benenwerk en schrikt een tocht van 100 kilometer u niet af? Kies dan voor een tweedaagse met overnachting en bestijg de trappers in Limburg, met de mergelgrotten van Kanne als startpunt. Na een wandeling door mysterieuze, metershoge gangen ontdek je een van Vlaanderens laatste ondergrondse champignonkwekerijen. Haal nadien een frisse neus langs de heide van het Nationaal Park Hoge Kempen en fiets door tot in Bokrijk. Bij de ingang van het openluchtmuseum kan je in ’t Poorthuys een verfijnde lunchbreak, al dan niet met aangepaste wijnen voor de durvers, inlassen.

Dwars door het water

Na het eten graag weer een frisse kop? Die krijg je zonder twijfel op het ‘Fietsen door het water’-parcours in Bokrijk, waar je als een vis door het water kan klieven op je tweewieler. Je doorkruist de vijvers van natuurgebied de Wijers via een pad van 3 meter breed en 200 meter lang, met het wateroppervlak op ooghoogte, inclusief verbaasde eenden die voorbij peddelen.

Een aanbevelenswaardige tussendoortjesstop is vervolgens slow bakery Egt, waar knapperige artisanale broden recht uit de houtoven komen. Van hieruit gaat het zo goed als in rechte lijn tot in Genk, als je het graag voor die dag bekeken houdt. Van het fanatiekere type? Geef dan nog 20 kilometer extra van jetje tot aan het natuurgebied Bosland in Hechtel-Eksel, waar je via de fietsbrug ‘Fietsen tussen de Bomen’ tien meter hoog tussen de dennentoppen scheert. Nadien gemoedelijk doorzakken kan tot 20 u in Café De Lage Kempen, op het gelijknamige vakantiedomein.

Zomerslag-bar op de voormalige mijnsite C-Mine in Genk. Beeld Boumediene Belbachir

Eindhalte: Genk

Wie voor Genk kiest en toch nog wat leven in de benen heeft: creatieve hotspot C-Mine is de kleine omweg meer dan waard. Je kunt je vergapen aan de imposante restanten van de mijnindustrie, of verdwalen in de labyrint­sculptuur van architectenduo Gijs Van Vaerenbergh, om daarna met een drankje te stranden in de Zomerslag-bar (nog open tot 26/9). En als je daar dan toch bent, passeer zeker ook eens langs de Vennestraat die op C-Mine uitgeeft. Trattoria slash kruideniers­zaak La Posta heeft lekkers te bieden, ook voor in de fietsmand: van olijfolie tot dolce. Dat maakt het tot ideale (tweede?) aperitiefhalte op weg naar het Griekse huiskamer­restaurant O Geros of restaurant U, waar chef Jo Lemmens duurzame bereidingen – vaak met Noordzeevis – serveert in combinatie met Limburgse wijnen en streekbieren. Die nacht op hotel hebt u verdiend!

Route 3: dwars door Oostende tot in Heuvelland

Fish-and-sea

Neem je fiets mee in de trein naar Oostende en begin je dag met een rustig fietstochtje richting Oosteroever. Voor een zilte proeverij van de befaamde Oostendse oester moet je zeker een stop inlassen bij oesterkwekerij De oesterput. Heb je van al dat proeven trek gekregen in een volwaardige lunch? Keuze te over. Ofwel blijf je in de buurt met een bezoek aan dagrestaurant Jolly Sailor – probeer vooral hun fish-and-chips uit! – of kies voor de vlucht vooruit. Met de fiets kan je gratis de veerpont op, bestemming Oostendse visserstrap. Van hieruit bol je richting dijk voor een aperitief in het kunstzinnige Et Alors? In de schaduw van cultuurcentrum De Grote Post kom je in Bistro Mathilda nadien helemaal op krachten met een vers gedraaide steak tartaar of zilte schatten uit onze Noordzee.

Restaurant Siphon, langs de Damse Vaart. Beeld Wouter Van Vooren

Coq au vin langs de Damse Vaart

Hierna bestijgen we ons stalen ros richting nieuwe ontdekkingen. Oost- of westwaarts? In het oosten wacht de wandel- en fietsstreek rond Damme ons op. Na een tiental kilometer landinwaarts word je overspoeld door een instantvakantie­- gevoel in de polders van Klemskerke. Wie de fiets bij De Kruidenmolen parkeert voor een garnaalkroket of een gedurfde bereiding met ingewanden, zal hier achteraf geen spijt van krijgen. Snelle suikers doe je op met een ijsje van De IJshoeve. Een mooie eindbestemming van deze oostelijke route is restaurant Siphon langs de Damse vaart. Een oerklassieker, waar het rond de rood-wit geruite tafelkleedjes gezellig bijkletsen is. Op het menu doen gerechten als paling in het groen, coq au vin en een tafelbereiding van fazant ons hart sneller kloppen. Fiets daarna richting station van Brugge, en je kunt met 55 kilometer in de benen moe en verzadigd huiswaarts keren.

vlees en volkse sfeer bij ‘t Hof van commerce. Beeld rv

Zelf opscheppen



Lonkt het westen, landinwaarts, richting Heuvelland – eveneens goed voor zo’n 60 kilometer? Doe dan even het middeleeuwse duinenkerkje van Walraversyde aan, waar schilder James Ensor begraven ligt. In Nieuwpoort geniet je van de vis- en (lokale) vleeskeuken in het ongedwongen Flavie’s tafel. De hoppige streek rond Vleteren is dan weer het perfecte excuus voor een bierproeverij met tussenstops in de wereldvermaarde micro-brouwerij van De Struise Brouwers en de sterk beveiligde abdij van Westvleteren.

Meer een vleesliefhebber en houdt u van een volkse sfeer? Dan is ’t Hof van commerce ongetwijfeld helemaal uw ding. Bediening aan tafel bestaat hier niet, je krijgt een bord en schept voor jezelf op. In dit voormalige comptoir proef je de Vlaamse traditionele charcuterie op zijn best, zoals paté, charcuterie, gehakt en preskop. Met een huisgemaakte picon erbij toost je hier op een fantastische dag. Overnachten kan in hotel Recour (met restaurant Pegasus) of in je eigen bed, na een treinrit vanuit Poperinge.

Route 4: Het groene hart in en rond Leuven

Reserveren hoeft niet

Voor het betere ploegwerk van zo’n 60 kilometer ontleen je een fiets in Leuven en snel je met je fietsbuddy naar het Lindenbos, een 35 hectare groot beuken- en eikenbos waar je naar hartenlust kunt mountainbiken. Aan de rand van dit woud ligt de abdij van Vlierbeek, mocht je de rust en stilte willen opzoeken. De aanpalende herberg In den Rozenkrans biedt een sfeervol eet- en praatcafé, met pasta, hamburger, balletjes of stoverij op het menu. Voor wijn­fanaten is een bezoek aan de Hagelandse wijngaard van Kasteel Vandeurzen hoogst aan te bevelen. Zeker in combinatie met de wijnbistro van De Victorie – waar je nog lekker ouderwets kunt binnenstuiven, reserveren hoeft niet. Na een tourtje op het kasteeldomein van Horst kan je uitpuffen met pannenkoek op het sympathieke terras bij De Gempemolen in Tielt-Winge.

In de wijnbistro van De Victorie kun je nog lekker ouderwets binnenstuiven. Beeld rv

Pensen met appelmoes

Hoewel Rotselaar begin juli meestal rockfestivalgangers over de vloer krijgt, kan je vandaag de streek rond de fameuze Wijngaardberg aandoen voor een natuurlijk (fluit)concert van onze gevederdevrienden. De steile klim geeft uit op mooie vergezichten, terwijl de junioren zich in het speelbos op de noordhelling kunnen uitleven. Na zo’n inspanning heb je een groot bord met pensen en appelmoes of balletjes met krieken wel verdiend, te vinden bij Herberg in de Ster – ‘Boeres’ in de volksmond. Of mag het wat meer zijn, in een spectaculaire setting? In dat geval loont het de moeite om tot Silo’s in Boortmeer­beek te trappen. In deze voormalige mouterij smaken de wijnschatten, de paling in het groen en de dame blanche dubbel zo lekker.

Bierstad

Lever je fiets opnieuw in tegen valavond, dan oogt het historische centrum van de studentenstad betoverend mooi. Voor een lekker en seizoensgebonden diner met bieren – Leuven staat niet zomaar bekend als bierstad – reserveer je in gastrobar Hop voor een tweegangenlunch voor 25 euro. Ook Barba is een fijn adres waar je gerechten naar hartenlust kunt combineren met aangepaste cocktails. Heb je een speciale gelegenheid te vieren? Trek dan naar Couvert Couvert in Heverlee, en ga je te buiten aan een gastronomisch meergangenmenu terwijl je je ogen uitkijkt over de inhoud van de wijnkelder.