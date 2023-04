‘Stop met proppen’ en ‘leg beter het hele dak vol’: cruciale vragen over de energietransitie beantwoord

Het afgelopen jaar heeft aangetoond dat een transitie naar duurzame energie niet langer een overbodige luxe is. Maar kent u het verschil al tussen een lucht-luchtwarmtepomp en een lucht-waterwarmtepomp, en weet u wat de ideale oriëntatie is voor zonnepanelen? We gidsen u door de essentiële vraagstukken zodat u uw energiefactuur op lange termijn voor kunt zijn.

Een eerste ingreep waar veel mensen aan denken bij de energietransitie is de installatie van zonnepanelen. Een gemakkelijke beslissing, die toch minder eenvoudig is dan het lijkt. Daarom zetten we een aantal van de belangrijkste vragen over zonnepanelen op een rij voor u.

Hoe kiest u de juiste zonnepanelen?

Over het algemeen zijn er geen gigantische verschillen meer tussen de merken, maar er zijn wel een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. Zo is er een ‘tier-systeem’, dat fabrikanten opdeelt in drie categorieën. In Tier 1 zitten de bekende bedrijven met minstens vijf jaar op de teller en die het hele productieproces in eigen handen hebben. Gemiddeld ligt hun prijs hoger, maar de kans op productiefouten lager.

Hoe moet u uw zonnepanelen oriënteren?

Niet alleen het aantal panelen bepaalt hoeveel energie u opwekt. Er is de hellingsgraad – tussen de 30 en 45 graden is optimaal – maar die kan u op een plat dak kunstmatig aanleggen.

En er is natuurlijk de heilige graal: de oriëntatie van uw dak. Een zuidgericht dak produceert misschien het meest, maar veelal op momenten dat u niet thuis bent. “We zien daarom dat ook oost-westopstellingen zinvol zijn geworden, omdat ze beter spreiden”, zegt Dirk Van Evercooren van sectorfederatie ODE Vlaanderen. “De panelen produceren iets vroeger in de ochtend, op de momenten dat je nog niet naar het werk bent vertrokken. En iets later in de avond, wanneer het hele gezin thuis zit.”

Hoeveel panelen moet u leggen?

“Gezinnen die met twaalf panelen hun verbruik zouden dekken, leggen toch best het hele dak vol. We staan als maatschappij voor een gigantische elektrificatie, of het nu gaat om auto’s of warmtepompen”, zegt Van Evercooren.

Wie dat grotere plaatje omarmt, kan maar beter anticiperen, klinkt het nog. Zeker omdat die extra panelen een kleinere marginale meerkost met zich meebrengen, en dus sneller rendabel zijn. Met een digitale teller kunt u overigens terugverdienen wat u te veel geproduceerd hebt.

Meer weten over zonnepanelen? Alles wat u kan helpen om er een geïnformeerde beslissing over te maken, ontdekt u in onze uitgebreide zonnepanelen-gids.

Beeld Getty Images

Het mag dan wel de ‘duurzame verwarming van de toekomst’ genoemd worden, er komt heel wat kijken bij de plaatsing van een warmtepomp.

Welke soorten zijn er?

Een warmtepomp onttrekt met behulp van een koelvloeistof warmte aan de omgeving. Er zijn verschillende types, afhankelijk van waaraan ze hun warmte onttrekken en hoe ze die afgeven.

Een lucht-luchtwarmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht en geeft die via een binnenunit af aan de binnenlucht. Ze werkt dus als een omgekeerde airco. Een lucht-waterwarmtepomp gebruikt ook de omgevingslucht als bron, maar verwarmt de woning via water in vloerverwarming of radiatoren. Een grond-waterwarmtepomp haalt warmte uit de bodem en geeft die ook af aan water.

Hoe snel verdient u uw investering terug?

Tot voor kort was de terugverdientijd volgens de analyse door EnergyVille voor veel systemen langer dan 30 jaar, wat impliceert dat u de investering niet terugverdient. In Nederland is dat door een veel gunstigere prijsverhouding vaak minder dan tien jaar.

“Een verschuiving van taksen van elektriciteit naar gas blijft noodzakelijk om warmtepompen aantrekkelijker te maken”, zegt energie-expert Maarten De Groote (VITO/EnergyVille)

Zo’n verschuiving lijkt door de klimaatdoelen onvermijdelijk. “Hou je daar rekening mee, en met de positieve impact op de waarde van je woning, dan is een warmtepomp een slimme investering”, vindt Jeroen Baets, hernieuwbare energie-expert bij burgercoöperatie Energent.

Het leek lang onmogelijk, maar journalist Dieter De Cleene heeft het voor elkaar gekregen: een bevattelijk artikel met werkelijk alles wat u moet weten voor u een warmtepomp plaatst.

Beeld ThinkStock

Een paar jaar geleden was investeren in een zonneboiler niet zo interessant. De energieprijzen waren veel lager dan vandaag, waardoor je je investering maar heel erg traag terugverdiende. Maar hoe zit het vandaag?

Hoe snel verdient u uw investering terug?

“Gemiddeld kost een zonneboiler 6.000 euro. Daar krijg je zo’n 40 procent subsidies voor”, licht Wim Persoons, de sectorvereniging van de zonneboilers, toe. “Zo blijft nog 3.600 euro over die je zelf moet betalen. Als je daarbij voor de rest een elektrische boiler gebruikt, verdien je je zonneboiler op minder dan vier jaar terug. Verwarm je met gas, dan is de installatie – tegen de huidige gasprijzen – op tien jaar terugverdiend.”

Wanneer kiest u beter wel of niet voor een zonneboiler?

Een zonneboiler is volgens Persoons zeker interessant als u water verwarmt met een elektrische of gasboiler, wegens de besparing die hij in de vraag hierboven al toelichtte.

“Verwarm je al met een warmtepomp, maar heb je nog geen zonnepanelen? Dan zal je met een zonneboiler maar een paar honderd euro extra besparen, dus investeer je beter eerst in zonnepanelen. Heb je al een warmtepomp én zonnepanelen, en wil je nog meer energie besparen? Dan is een zonneboiler wel weer een interessante optie.”

Meer informatie en concrete tips over zonneboilers vindt u in het volledige overzichtsartikel.

Beeld Getty Images/iStockphoto

Energietransitie of niet, het blijft belangrijk om er efficiënt mee om te gaan. Met deze isolatietips houdt uw woning die duurbetaalde warmte zo goed als mogelijk vast.

Wat is het juiste isolatiemateriaal?

Zo laat zachter isolatiemateriaal, zoals wol, zich makkelijker plaatsen in een houten frame. Harde isolatieplaten, zoals polyurethaanplaten (PU-platen), zijn dan weer ideaal voor vlakke ondergronden.

Kunt u te veel isoleren?

Niet echt. U doet er niets mis mee als u dikker isoleert. Maar onthoud wel dat de eerste centimeters altijd het hoogste rendement hebben. Als u werkt met minerale wollen bijvoorbeeld zijn isolatiedikten tussen 16 en 24 cm perfect, met harde platen zal u vaak maar de helft van die dikte nodig hebben. Hoe meer u extra isoleert, hoe langer het zal duren om uw structurele investering terug te winnen.

Isoleert u beter langs de binnen- of buitenzijde?

Probeer, in de mate van het mogelijke, uw muren langs de buitenzijde te isoleren. De isolatieschil zal zo minder onderbroken worden, en hoe minder onderbrekingen hoe gunstiger voor de prestaties van de isolatielaag.

Als bijkomend voordeel zal de binnentemperatuur van de woning zo ook constanter blijven. Door langs buiten te isoleren komen je muren namelijk nog in contact met de binnenruimtes die verwarmd worden en zo kunnen ze de warmte opslaan.

Wilt u nóg grondiger te werk gaan? In dit overzicht sommen we zeven essentiële isolatietips op.