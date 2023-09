Stella gaat naar bed met een koppel, zonder dat haar vriend het weet: ‘De eerste keer waren al die armen en benen overweldigend’

Voor de meeste jonge veertigers met kleine kinderen is een triootje wel het laatste wat ze verwachten. Stella (42) is dan ook stomverbaasd en in de wolken, nu ze de spil van een driehoeksverhouding is geworden. En dat allemaal achter de rug van haar man.

“Toen ik 29 was reisde ik iedere dag met de trein naar mijn werk. Daar ontmoette ik steeds dezelfde mensen, onder wie een man, veertien jaar ouder dan ik. Het duurde niet lang voor ons contact méér werd dan het beleefde groeten tussen pendelaars. In alle vroegte hadden we het soms zelfs over onze relaties en ’s avonds, als we terugreisden, opnieuw. Als we een andere trein namen, lieten we dat elkaar weten en zo stemden we onze schema’s op elkaar af. Soms namen we een omweg om nog wat langer in elkaars gezelschap te zijn. Zonder ons te laten weerhouden door de blikken van onze reisgenoten, die misschien wel beter wisten dan wijzelf waar deze gretigheid toe zou leiden: een buitenechtelijke affaire.

“Toen zijn vrouw ontdekte dat we af en toe ook buiten de vaste pendelmomenten afspraken, werd het me te benauwd. Ik heb nogal bot gezegd dat het nooit mijn bedoeling was geweest om iemand ongelukkig te maken, dat onze affaire niet veel meer was dan een manier om het pendelen wat gezelliger te maken, of woorden van gelijke strekking. Dat was niet waar, maar het was voor mij de enige manier om mezelf weer los te maken. Ik wist dat ik sowieso verder wilde met mijn vriend, met hem wilde ik kinderen, de andere man en ik zaten in een totaal andere fase van ons leven en vanaf dat moment koos ik andere reistijden en verschanste hij zich in eerste klasse.

“Een paar maanden geleden, twaalf jaar later, kwam ik hem bij toeval tegen op LinkedIn. Ik heb inmiddels twee kinderen en ben gelukkig getrouwd. Nieuwsgierig naar hoe het hem vergaan was, stuurde ik een neutraal berichtje. Hij reageerde enthousiast en verbaasd, ik had immers gezegd dat onze liaison een niemendal was en een vergissing. Daar moest hij niet te veel achter zoeken, legde ik uit. Mijn woorden van toen waren eerder bedoeld om mijzelf te overtuigen dan hem. Dit berichtje stuurde ik niet met het idee opnieuw te beginnen, maar omdat ik nieuwsgierig was naar hoe het met hem ging.

“Hij antwoordde dat hij gescheiden was, sinds vijf jaar een geweldige nieuwe vriendin had, en me altijd was blijven volgen. Hij vertelde ook dat zij op zoek waren naar nieuwe vormen van intimiteit en relaties. Een concrete invulling hadden ze nog niet, maar zeker was dat ze geen vertrouwen meer hadden in het concept monogamie. Zelf had ik het daar thuis ook wel over gehad. Ik wist zeker dat mijn huwelijk voor altijd was, maar hoe hou je ‘altijd’ goed? Anderen toelaten in ons huwelijk, dat hadden we besproken, maar wat mijn man betreft was de gedachte daaraan al prikkelend genoeg. Dit koppel leek al vele stappen verder te staan.

“Voor ik het wist had ik met mijn oude pendelvriend weer net zo’n intieme gesprekken als jaren geleden. Het duurde niet lang of hij zei: ‘Het is mijn droom dat jij een volwaardige plek naast mijn vriendin inneemt. In alle openheid, zij wil jou ook ontmoeten.’ We spraken eerst samen af, hij bleek wat ouder geworden maar nog steeds even aantrekkelijk. Ik zag meteen dat gewoon vrienden zijn met deze man geen optie was. Door in te gaan op zijn uitnodiging nam ik een groot risico, ik plonsde als het ware in diep water met een sterke stroming. Is dit echt? Gaan we dit echt doen, hij, die vrouw en ik? En hoe hou ik mijn eigen man, mijn grote liefde, aan boord?

“De stroomversnelling waarin ik belandde, maakte de gesprekken thuis en het verlangen naar avontuur nog intenser. Maar het werd ook duidelijk dat mijn man veel meer tijd nodig had om op dit onderwerp te kauwen. Het was zinloos om hem op te jagen. Onze kinderen zijn vier en zeven, het was misschien beter geweest als deze kans zich later in mijn leven had voorgedaan. Maar mijn hoofd stroomde intussen zodanig over van alle nieuwe perspectieven dat ik niet meer terug kon. Ik voelde me bevoorrecht omdat mijn oude vriend en zijn vriendin mij het vertrouwen gaven om samen met hen nieuwe, onbegrensde en veelkleurige werelden te ontdekken.

“De eerste keer dat ik zijn vriendin ontmoette was ik toch bang dat ze achterdochtig zou zijn, maar ze was vriendelijk en geïnteresseerd. Ze voelde zich niet bedreigd, maar was vooral benieuwd of zij en ik overeen zouden komen. Voor mij was dit alles nieuw en ik vroeg honderduit naar de regels. Was het hen om mij te doen of had ik ook een willekeurige andere vrouw kunnen zijn? Ik wilde niet hun seksspeeltje zijn. Na afloop liepen we naar de pendelaar, nu de vriend van ons allebei, die thuis op ons wachtte. Twee blonde vrouwen. Onderweg kusten we. En bij hem thuis hadden we voor het eerst met zijn drieën seks. Ik werd van twee kanten omarmd. Al die armen en benen waren overweldigend en voor ons alle drie was dit de eerste keer. Van tevoren had de vriend ons voorgelezen uit een handboek voor trio’s. Alsof we op reis gingen door een drassig gebied en we goed moesten opletten waar we onze voeten zetten.

“En nu zit ik in een relatie met een koppel. Een betoverende reis zonder mijn man. Onlangs vroeg ik hem: hoe zou je het vinden als wij met een ander koppel iets zouden hebben? Leek hem niks. Er is van alles waar het handboek voor trio’s geen antwoord op heeft. Hoe blijf je gelijkwaardig, bijvoorbeeld? Ik ben dan wel niet hun speeltje, maar zij blijven samen achter als ik in mijn eentje met een geheim naar huis ga. En langskomen zonder afspraak is niet de bedoeling. Met haar spreek ik wel one on one af, met hem niet; vindt zij niet fijn. Er valt nog heel veel op te lossen, maar al doende leren we. We praten veel en luisteren goed en ik hoop binnenkort echt mijn man deelgenoot te kunnen maken van al het nieuwe waar ik vol van ben. Ik zou van de daken willen schreeuwen hoe fijn het is monogame relatievormen open te breken, ook al is het alternatief niet perfect. Maar ik wil mijn man niet kwijt. En dus zwijg ik, raakt hij achterop en ga ik vreemd.”