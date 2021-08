Steeds meer kleren krijgen het label ‘UV-beschermend’. Nuttig of een verkooppraatje?

Petjes, T-shirts, badpakken: je vindt steeds meer kleren met het label ‘UV-beschermend’ in de winkelrekken. Vooral bij kinderen raden dermatologen de beschermkleren aan. ‘Het alternatief is veel smeren, maar dat zullen ze niet leuk vinden.’

Het zijn vooral de sport- en outdoorketens die UV-beschermende kledij aanbieden. Petjes met een lange achterflap, bij Decathlon bijvoorbeeld. Of allerlei T-shirts, hemden en broeken bij A.S. Adventure. Maar ook kledingketen Uniqlo zet erop in. Daar vind je zelfs cardigans met lange mouwen, die speciaal zijn gemaakt om tegen het zonlicht te beschermen. Even kijken bij Zeeman: een roze badpak met lange mouwen wordt er aangeprezen.

Nu we na de weken van regen weer wat zonneschijn krijgen, komt die UV-kleding allicht van pas. Iedereen weet wel dat het bij heel warme temperaturen beter is om een T-shirt aan te trekken dan rond te lopen met een bloot bovenlijf.

Maar veel zomerkleding is gemaakt van lichte stoffen, die lekker luchtig zijn. Als je een truitje draagt van katoen of zijde, ben je eigenlijk niet zo goed beschermd. In principe kan je zelfs nog onder je kleren verbranden. Synthetische stoffen als polyester beschermen dan weer beter.

Zwart T-shirt

Hoe losser het materiaal geweven is, hoe minder bescherming het biedt. UV-werende kleding wordt dan ook niet geweven, maar heel fijn gebreid. Dan zijn er ook nog kleurstoffen of UV-filters (als titaniumdioxide en zinkoxide) die kleding een extra laagje protectie kunnen geven.

“Donkere kleren geven je ook meer bescherming dan witte”, zegt dermatoloog Thomas Maselis. “Dat komt omdat donkere vezels het UV-licht beter absorberen. Vergelijk het met een tent , in een witte tent is overdag nog veel licht, in een zwarte is het donker. In een zwart T-shirt zal je het misschien iets warmer hebben, maar je bent beter beschut.”

Maselis maakt zich, net als veel andere dermatologen, zorgen over het sterk toegenomen aantal gevallen van huidkanker in ons land. In het jaar 2004 waren dat er iets meer dan 11.000, maar in 2018 was dat cijfer opgelopen tot bijna 44.000.

De verklaring ligt voor een groot deel bij het massatoerisme. Kinderen die veel in het zwembad spelen en verbrand geraken, lopen een hoog risico om op latere leeftijd huidkanker te ontwikkelen. Het dermatologennetwerk Euromelanoma begon daarom dit jaar een campagne met de slogan ‘Uw verleden bepaalt uw toekomst’. Ook buitenwerkers, die hele dagen zijn blootgesteld, moeten zich goed tegen het zonlicht indekken.

Het voordeel van kledij tegenover zonnecrème is uiteraard dat het continu beschermt. Eigenlijk luidt de vuistregel: eerst kleren, dan smeren. Bedek wat je kan met kledij en wrijf kwetsbare plaatsen als de oorranden en de neus goed in met zonnecrème.

Kleren met factor 50

Bij een resem merken groeit alvast het assortiment UV-werende kledij. Bij een kledingstuk is er ook een aanduiding van hoe goed het tegen het UV-licht beschermt. Dat is de Ultraviolet Protection Factor (UPF). Net als bij zonnecrème geldt dat factor 50 een heel solide bescherming biedt. Maar vanaf UPF-factor 30 zit je voor de kledij wel al goed.

Het grote kwaliteitsverschil tussen de verschillende merken zit hem niet zozeer in de bescherming, zo vertelt Jan Willem van der Sterre, eigenaar van de winkel UV-fashions.nl, in de Nederlandse krant Het Parool. Maar wel in de hoeveelheid stretch die erin zit.

Zeker om te gaan zwemmen of in het water te sporten raadt Maselis de UV-werende kleding aan. “Het nadeel van een gewoon T-shirt is dat het meteen op je schouders hangt als je in het zwembad springt”, zegt Maselis. “Dan draag je beter UV-kleding die goed aansluit.”

Omdat kinderen dus riskeren op latere leeftijd de gevolgen te dragen van het onbezorgd spelen in de zon, beveelt Maselis zeker voor hen de pakjes aan. “Kledij die niet te warm is, goed beschermt en die ze kunnen aanhouden in het zwembad, is perfect”, zegt Maselis. “Het alternatief is om veel te smeren of hen onder een parasol te houden. Maar dat zullen ze niet leuk vinden.”