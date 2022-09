Steeds meer kinderen zijn bijziend: ‘Beste behandeling is buiten spelen’

Wat is bijziendheid of myopie precies?

“Het gaat om een brilafwijking die ontstaat tijdens de kinderjaren. Het oog groeit sneller in de lengte, en de groei gaat ook langer door, soms tot een leeftijd van 22 jaar. Door een bril op te zetten of contactlenzen te dragen, zien die mensen uiteraard weer scherp.”

Toch trekt u aan de alarmbel?

“Omdat we in de praktijk zien dat kinderen op steeds jongere leeftijd al met bijziendheid kampen. Spraken we voordien vaak over kinderen rond het vijfde leerjaar, dan zien we nu al kleuters van vijf jaar oud die een voorschrift voor een myope bril krijgen. Ook de ernst van de bijziendheid neemt toe. Het gaat hier om een trend die internationaal zichtbaar is. Op afzienbare termijn zou het kunnen gaan over de helft van de opgroeiende kinderen.”

In Azië spreekt men zelfs van een epidemie. Waarom zien we dit nu zo frequent?

“Waar bij verziendheid, een korter oog dus, vooral genetische factoren spelen, is de interactie van factoren bij bijziendheid een stuk complexer. Erfelijkheid speelt zeker een rol: als je ouders beiden bijziend zijn, zal je een groter risico lopen, en er is een genetische voorbeschikking bij Aziaten. Toch speelt ook een verandering van levenswijze. Het feit dat kinderen minder vaak buiten spelen, en steeds langer op schermen turen, speelt onmiskenbaar een rol.

“Dat komt omdat je de intensiteit van het buitenlicht niet kan evenaren door binnen te zitten, zelfs niet op een bewolkte dag. Dat natuurlijke daglicht maakt dopamine vrij in het netvlies, waardoor de groei van het oog wordt afgeremd. Daarnaast kan lang en van kortbij op schermpjes kijken ook een trigger zijn voor myopie. We zien dat kleine kinderen de schermpjes vlak bij hun gezicht houden.”

Is het erg dat een kind bijziend is?

“In de kindertijd niet, neen. Maar het is niet zo dat myopie stabiel blijft vanaf je 9 jaar, het blijft zich nog een hele tijd doorontwikkelen. Kinderen die daar al jong mee kampen, kunnen een hoge myopie ontwikkelen, tot een dioptrie van boven de -5 of -6. Op latere leeftijd geeft dat een verhoogd risico op oogziekten, zoals netvliesloslating, bloeding of littekens op het netvlies. Dat kan leiden tot slechtziendheid of zelfs blindheid.

Kan je zoiets weglaseren?

“Dat kan je op volwassen leeftijd doen, maar het enige effect is dat je geen bril of contactlenzen meer moet dragen. De lengte van je ogen verandert er niet mee, en dus blijven ze even fragiel. Bepaalde oogcomplicaties kunnen wel behandeld worden maar niet altijd met succes.

“Het grote gevaar van deze situatie is dus dat we bij de huidige generatie binnen tien à twintig jaar onomkeerbare schade zien. Voor een individu betekent zoiets dat je niet meer met de auto kan rijden, of minder jobkansen krijgt. Voor de maatschappij betekent het een enorme kost. Preventie is dus erg belangrijk, al zien we goede resultaten bij de behandeling met atropinedruppels en lijken ook speciale myopie glazen veelbelovend.”

Maar dus: meer buiten spelen is de boodschap?

“Dat klopt, dat blijft de beste behandeling. We proberen momenteel met Kind en Gezin flyers en brochures te ontwerpen om ouders beter te informeren. We raden hen aan om met hun baby of peuter veel naar buiten te trekken. Is het te warm? Zet ze onder een mooie parasol. Maar steek ze op dat moment even geen scherm in de handen.

“Uiteraard kan je schermen niet verbieden, het is een deel van kinderen hun leven geworden. Maar hanteer de 20-20-2 regel: na 20 minuten dichtbij kijken, telkens 20 seconden in de verte kijken om je ogen te ontspannen. En daarnaast ten minste 2 uur per dag buiten.”