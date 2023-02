Staat de dodo op uit de doden? En vooral: willen we dat wel?

Wetenschappers willen de uitgestorven dodo opnieuw tot leven wekken. Er zijn ook plannen om de mammoet en andere verdwenen soorten met behulp van gentechnologie te laten herrijzen. Hoe realistisch is dat allemaal en waar is het goed voor?

Het Amerikaanse gentechbedrijf Colossal Biosciences wil de dodo opnieuw laten ronddartelen op Mauritius. De laatste dodo deed daar vermoedelijk in de tweede helft van de zeventiende eeuw het licht uit. De iconische loopvogel, die enkel op dat eiland voorkwam, was geen partij voor de mens en de honden, varkens, katten en ratten in zijn kielzog die hun nesten plunderden.

De nauwste nog levende verwant van de plompe dodo is de manenduif, een uit de kluiten gewassen, vliegende duivensoort die in Zuid- en Zuidoost-Azië leeft. Met de gentechniek Crispr-Cas, die toelaat precieze wijzigingen in genetisch materiaal aan te brengen, willen de wetenschappers van Colossal Biosciences sleutelen aan het duiven-DNA opdat de dieren steeds meer op een dodo zouden gaan lijken. Het in 2021 door geneticus George Church (Harvard University) en ondernemer Ben Lamm opgerichte bedrijf maakte onlangs bekend dat het daarvoor al 150 miljoen dollar bij investeerders heeft opgehaald.

De dodo is niet de enige uitgestorven soort die de wetenschappers een comeback willen laten maken. De Tasmaanse tijger en de mammoet staan al langer op hun verlanglijstje. Voor die laatste willen ze vertrekken van een Aziatische olifant, die met de mammoet nog meer dan 99 procent van zijn DNA deelt. De Amerikaanse organisatie Revive and Restore zou dan weer graag de trekduif terug door het zwerk zien klieven.

Een schilderij van de dodo, zoals hij er vermoedelijk uitzag. De laatste dodo deed vermoedelijk in de tweede helft van de zeventiende eeuw het licht uit. Beeld Belga

Hoe realistisch is dat allemaal? In theorie klinkt het vrij eenvoudig: je brengt de genetische verschillen tussen uitgestorven soorten en hun nauwste nog levende verwanten in kaart en sleutelt aan het DNA waar nodig. Zo zou je een olifant bijvoorbeeld hariger en beter bestand tegen koude kunnen maken. Maar hoe minder nauw beide soorten verwanten zijn, hoe kleiner de kans dat dat lukt. “Bovendien weten we weinig over de interactie tussen verschillende genen”, zegt moleculair bioloog Gontran Sonet (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen). “Op grote schaal aan genen sleutelen, kan grote problemen geven.”

Ethische bezwaren

Dat verklaart waarom doorgedreven genetisch gesleutel het moeilijk maakt om gezonde nakomelingen op de wereld te zetten. Al in 2003 probeerden wetenschappers bijvoorbeeld om de Pyrenese steenbok terug te halen via klonen. Ze stopten het DNA van het laatste exemplaar in eicellen van geiten. De meeste embryo’s ontwikkelden zich niet verder en de enige steenbok die werd geboren, legde kort daarna het loodje door een longprobleem. “De grootste moeilijkheid is niet om een genetisch gewijzigd embryo te maken, maar om het in een draagmoeder tot een gezond dier te laten uitgroeien”, zegt dierenarts Ann Van Soom (UGent), expert in voortplantingstechnieken. “Die technieken staan bij wilde dieren niet op punt.”

Dat brengt ethische bezwaren met zich mee. “Er zullen veel dieren lijden en sterven in het onderzoeksproces”, zegt dierethicus Bernice Bovenkerk (Wageningen Universiteit). Dat de Aziatische olifant waarbij je in het geval van de mammoet van moet vertrekken zélf bedreigd is, maakt dat nog moeilijker te verantwoorden.

De mammoet. De Aziatische olifant deelt nog meer dan 99 procent van zijn DNA met de wolharige reus. Beeld Kos

Door zich op de dodo te concentreren, omzeilen de onderzoekers van Collossal Biosciences het embryotransplantatieprobleem, want ze kunnen met eieren aan de slag. Anderzijds heeft het onderzoek met Crispr-Cas zich tot dusver vooral op zoogdieren geconcentreerd, en staat het bij vogels minder ver.

Het eindresultaat van de hele onderneming zal hoe dan ook nooit hetzelfde zijn als de uitgestorven soort. Zelfs niet als beide 100 procent genetisch identiek zouden zijn. Een dier is meer dan zijn genen, en ook een product van de omgeving waarin het leeft. “Je brengt geen uitgestorven soort terug, maar krijgt een soort look-a-like”, zegt dierethicus Franck Meijboom (Universiteit Utrecht).

Wat heb je dan aan zo’n mammofant of doduif? Voor de voorstanders van de-extinctie draait het deels om ongedaan maken wat de mens om zeep heeft geholpen. Tegelijk hopen ze de ecosystemen waarin de soorten ooit leefden te herstellen. Zo zou de mammoet nuttig kunnen zijn om de verbossing en dooi van de Arctische toendra waarop de kuddes ooit rondtrokken tegen te gaan.

Anachronisme

Maar ecologen waarschuwen voor mogelijke onvoorziene effecten op ecosystemen en de soort zelf wanneer je een dier loslaat in een milieu waaruit het lang geleden is verdwenen. “Zo’n dier is een soort anachronisme dat in een andere context terechtkomt”, zegt Liesbeth Bakker, expert rewilding aan het Nederlands Instituut voor Ecologie. “Het is ook de vraag in hoeverre de ecologische rol die de uitgestorven dieren speelden niet ook door andere soorten kan worden vervuld, zoals andere grote grazers in het geval van de mammoet. In het geval van de dodo weten we bovendien niet precies welke rol de dieren precies speelden.”

Alles bij elkaar zien de meeste experts weinig heil in de verrijzenis van de dodo en co. Maar het klinkt natuurlijk allemaal heel cool en dat maakt dat zelfs iemand als Paris Hilton al een duit in het de-extinctiezakje deed. “Dit draait vooral om prestige”, vindt Meijboom. “Om te laten zien dat het kan. Maar het lijkt mij nuttiger om die enorme budgetten te investeren in de bescherming van de soorten die er wél nog zijn.”