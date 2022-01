Ssssst, hier strest men niet: reistips voor stiltezoekers, detoxfans en yogaliefhebbers

Een retraite in een abdij, een stiltereis op een zeiljacht of een luxueuze detoxkuur: na de drukke feestdagen zijn deze trips ideaal om even te herbronnen.

Stiltereizen

Ook een beetje last van het ‘druk-druk-drukgevoel’? Dan kan een stiltereis ideaal zijn om op adem te komen. Keuze genoeg, met deze reizen van de woestijn tot de zee.

Een verblijf in een stilteretreat op Sardinië, een mens zou van minder onthecht worden. Sant’Antioco, een pittoresk dorpje vlak bij de zee, is de ideale plek voor bezinning en meditatie. Als je het wil, staat de Nederlandse Monique ter beschikking voor coachingsessies.

Vanaf 727 euro voor een week in volpension, spirituelevakantiereizen.nl

De reizen van Kop in de Wind bieden je de kans om te bezinnen met alleen maar het geluid van de wind en de golven. Overdag klief je samen met je medereizigers op een zeilboot door de zee, ’s avonds sta je stil bij de ervaringen van de dag.

Vanaf 450 euro voor 3 nachten in volpension, kopindewind.nl

Stilte in de Sinaïwoestijn. Beeld RV

Wie het liever droog houdt, kan onder begeleiding van twee Vlaamse coaches herbronnen in de ­absolute stilte van de Sinaïwoestijn. Er zijn stiltewandelingen voorzien, maar ook lichaams- en inzichtsoefeningen. Elke dag wordt afgesloten met een groepsgesprek over de opgedane indrukken.

Vanaf 895 euro, desert-soul.be

Tip voor wie de stilte wil omarmen en tegelijk aan de skills als leidinggevende wil werken: tijdens een vierdaags verblijf in het Nederlandse Hengstdijk, niet ver van Hulst, leer je hoe je de stilte in je werk en leven kan integreren.

2.360 euro voor 4 dagen (prijs exclusief btw), quinx.org

Word zen in de abdij van Maredsous. Beeld RV

Retraites

Wat is er rustgevender dan de prachtige omgeving van een abdij of bezinningsoord? Deze adressen zijn de perfecte plekjes om helemaal te ontstressen.

De Benedictijnenabdij van Maredret, in de buurt van Namen, organiseert op regelmatige basis bezinningsdagen. Soeur Gertrude neemt je mee op een spirituele reis en nodigt je uit “om God te komen ervaren” in het prachtige kader van het klooster.

180 euro voor 3 dagen, maaltijden en logies inbegrepen, accueil-abbaye-maredret.info

Verkiest u een retraite bij leken? De Nederlandse ­Monique Oostdam en Carry Nijland verwelkomen iedereen die zich enkele dagen wil terugtrekken uit de ratrace. Plaats van afspraak: retraitecentrum Klein Sion, tussen Arnhem en Zutphen, te midden van de Nederlandse bossen, vlak bij de IJssel.

349 euro voor 3 dagen, op basis van volpension en eenpersoonskamer, bezinningsvakanties.nl

Alleen al voor de prachtige ligging zou je enkele dagen in het gastenverblijf van de abdij van Maredsous willen verblijven, er worden maximaal 15 personen toegelaten. Je kan er de gebeden volgen of gewoon je eigen rustige programma samenstellen.

39 euro per nacht, inclusief drie maaltijden, maredsous.com

Het Rustpunt, deel van het karmelietenklooster in Gent. Beeld RV

Dat een religieuze plek niet per se in de afgelegen ­natuur hoeft te liggen, bewijst Het Rustpunt. Als deel van het karmelietenklooster, gelegen op wandelafstand van het centrum van Gent, beschikt het over alle troeven om je helemaal tot rust te brengen. Op regelmatige basis worden er ook bezinningen georganiseerd.

73 euro per nacht voor een eenpersoonskamer, inclusief ontbijt, hetrustpunt.com

De abdij van Himmerod in het Duitse Grosslittgen, niet zo ver van de Luxemburgse grens, opent elke dag haar deuren voor maximaal 60 gasten. Je kan er deelnemen aan de gebedssessies en liturgieën, maar net zo goed de prachtige natuur van de zuidelijke Eifel gaan verkennen.

Prijs op aanvraag, abteihimmerod.de

Het MasQi-hotel, niet ver van het Spaanse Alicante. Beeld RV

Detoxvakanties

Of je nu gewicht wil verliezen of je lichaam een gezondheidsboost wil geven, een detoxkuur is nooit een slecht idee. In de Algarve of dichtbij in Nederland, deugd doet het zeker.

‘Een huis van energie’ noemt het MasQi-hotel zich en dat is niet bepaald gelogen. Hun zogenaamde ‘Deep Clean Detox Retreat’-programma zorgt ervoor dat gifstoffen uit het lichaam worden verwijderd, waardoor je je na een kleine week weer helemaal fit voelt. En dat allemaal op het Spaanse platteland, niet ver van Alicante.

Vanaf 1.390 euro voor 5 nachten, masqi.es

Paar kilootjes aangekomen tijdens de feestdagen? Het programma in het Epic Sana Hotel, prachtig gelegen in de Portugese Algarve, zorgt ervoor dat die voor je het goed en wel beseft helemaal verdwenen zijn. Behalve aangepaste voeding en veel sport staat er ook meso­therapie en een lymfedrainage op het programma.

Vanaf 3.492 euro voor 7 nachten, algarve.epic.sanahotels.com

De Hoorneboeg in Nederland, ideale plek voor een spirituele detox. Beeld RV

Wie zin heeft in een spirituele detox kunnen we een dag of een weekend met meditatie- en ademhalings­oefeningen, aangevuld met toegankelijke yoga, aan­raden. De sessies vinden plaats op Buitenplaats De Hoorneboeg nabij Hilversum, omgeven door bossen en heide.

Vanaf 135 euro, happysoultravel.nl

Beeld RV

Yogatrips

Yogareizen vind je bij de vleet, maar deze zijn net ietsje anders. Van yoga in familieverband tot een verblijf waar het uitzicht alleen al je tot rust brengt: dit zijn onze aanraders.

Voor yoga met het ganse gezin zit je goed in Ariège, in de Franse Pyreneeën. Acht dagen lang word je in verschillende yogastijlen ondergedompeld, geschikt voor zowel beginners als gevorderden. Er zijn meerdere sessies per dag, de maaltijden zijn strikt vegetarisch.

Vanaf 1.295 euro, bookyogaretreats.com

Yogaliefhebbers die graag in stijlvol ingerichte kamers verblijven, vinden in het Boutique Yoga & Wellness Retreat in de Algarve het perfecte plekje. Er zijn sessies mindfulness en stressmanagement. Massages zijn ook mogelijk, én je kan er gaan surfen.

Vanaf 600 euro voor 3 nachten, happysoultravel.nl

Het Boutique Yoga & Wellness Retreat in de Portugese Algarve. Beeld RV

Itha108 is een prachtige yogaretreat op Ithaca, een van die ­kleine Griekse eilanden. Behalve voor yogalessen en het geweldige uitzicht kan je er terecht voor allerhande behandelingen, van Thaise massages tot holistische therapie.

Prijs op aanvraag, itha108.com

Bewegingsreizen

Lekker sportief doen en tegelijk de gastronoom in jezelf aanspreken? Het kan! Deze reizen combineren het beste van beide werelden.

Overdag fietsen in de Champagnestreek, ’s avonds culinaire verwennerij, het klinkt ons als muziek in de oren. Je komt elke dag langs gezellige dorpjes die één ding gemeen hebben: ze weten verduiveld goed hoe ze bubbels moeten produceren. En serveren.

Vanaf 485 euro voor 4 dagen, zuiderhuis.be

Zin om je in de prachtige omgeving van de Dolomieten als een topatleet af te matten, om daarna weergaloos te genieten in een driesterrenrestaurant? In het Rosa Alpina Hotel in het Italiaanse San Cassiano kan het perfect. Of je nu een fietstocht of trailwalk wil doen, voor elke activiteit staat er een coach ter beschikking.

Vanaf 678 euro per nacht, ontbijt inbegrepen, rosalpina.it

Sport en gastronomie, het beste van twee werelden in het Rosa Alpina Hotel in de Dolomieten. Beeld RV

Of wijn beter smaakt op grote hoogte, weten we niet zeker, maar een tasting in de bergen is maar een van de geneugtes die je te wachten staan in het Oosten­rijkse Sölden. Ook op het programma: ­gastronomische wandelingen in een adembenemend decor. Zelfs James Bond kwam er in Spectre op bezoek.

Vanaf 1.755 euro voor drie nachten, central-soelden.com