Spuitwater met alcohol: hoe (on)gezond is hard seltzer? ‘Dit kan je nooit de gezonde keuze noemen’

Als het aan de trendwatchers ligt, slurpen we deze zomer allemaal hard seltzer. Dit bruiswater – lekker fruitsmaakje, weinig calorieën – met alcohol is de nieuwkomer in het drankenrayon, maar is dit gehypte wellnessdrankje echt wel zo gezond?

Misschien heb je ze al gevonden in de rekken van de supermarkt of heb je er zelfs al eentje per ongeluk mee naar huis genomen omdat je dacht dat het een nieuwe frisdrank was. Hard seltzer, spuitwater met alcohol, is nu ook bij ons verkrijgbaar.

Hard seltzer was al een tijdje aan een triomftocht bezig in de Verenigde Staten. Merken als White Claw, Truly en Bon & Viv gooien er hoge ogen. Volgens onderzoeksbureau Nielsen groeide de verkoop van hard seltzer tussen 2018 en 2019 met 200 procent. In 2020 spendeerden de Amerikanen volgens het onderzoeksbureau IRI 4 miljard dollar aan deze drank.

Onder meer Coca Cola doet mee met de hype van hard seltzer en lanceerde Topo Chico. Beeld Tine Schoemaker

Het succes inspireerde bestaande drankgiganten. Smirnoff en Somersby voegden beide een hard seltzer toe aan het assortiment, AB Inbev bracht zijn Mike’s Hard Seltzer naar het Europese vasteland en zelfs Coca-Cola sprong op de kar met Topo Chico. Dichter bij huis geproduceerd zijn er het Nederlandse Stëlz en Belgische start-ups als Nysa, Lano en Real Buddies.

The hype is real. Marktexperts verwachten dat het bruiswater met fruitsmaakje en (laag) alcoholgehalte ook bij ons uit de rekken zal vliegen omdat het bijzonder goed de tijdgeest weerspiegelt.

Alcohol in blik is immers niet langer voorbehouden voor biertjes of bedenkelijke vooraf gemixte cocktails. De coronacrisis, toen we gedwongen waren in parken of op andere openbare plaatsen af te spreken en onze eigen drank meebrachten, gaf de verkoop van eenpersoonsporties een boost. Bovendien gooi je blik sneller in een (openbare) vuilnisbak én houdt het metaal je drankje langer koel dan een glazen of plastic flesje. Daarom bracht Delhaize eerder dit jaar de ingeblikte rosé Pink Flamingo op de markt en lanceerde cavaproducent Codorníu het eenpersoonsblikje met cava BeFrizz. Ook Bazart-zanger Mathieu Terryn sprong in het gat met Plus One Rosé, ontwikkeld door het Spaanse wijnhuis Artadi.

Op de treadmill

De grootste succesfactor is de gezondheidsclaim die dit buzzworthy bruiswater met zich meebrengt, ideaal om de wellnessgevoelige consument overstag te laten gaan. Waar etenswaren al lange tijd vermarkt werden met verschillende schreeuwerige slogans over wat het voedingsmiddel wel of net niet bevat (Glutenvrij! Hoog proteïnegehalte! Zonder toegevoegde suikers!) springt nu ook alcohol op de kar. Aangezien zo’n hard seltzer laag in calorieën en suikers is, wordt het in de markt gezet als de gezondere keuze. Het Amerikaanse merk Truly adverteert zijn waar zelfs met modellen die in fitnessoutfit een blikje achteroverslaan – al is tanken op de loopband vooralsnog niet aangewezen. Maar hoe gezond zijn deze alcoholhoudende bruiswaters werkelijk?

Michaël Sels, hoofddiëtist in het UZA en auteur van ‘Lekker lang leven’. ‘Alcohol kan je nooit ‘de gezonde keuze’ noemen.’ Beeld rr

“Een gemiddeld blikje hard seltzer schommelt rond de 100 calorieën en bevat doorgaans maar zo’n 2 gram suiker, dat is veel minder dan zware bieren of een cocktail”, zegt Michael Sels, hoofddiëtist in het UZA en auteur van het boek Lekker lang leven. Ter vergelijking: een caipirinha tikt al snel de 300 kcal en 20 gram suiker aan. “Een hard seltzer bevat natuurlijk nog altijd alcohol en alcohol kan je nooit ‘de gezonde keuze’ noemen.”

Verontrustend

Wie af en toe een alcoholisch drankje nuttigt, weet dat het venijn meestal in de staart schuilt. Een kater achteraf valt te vermijden met tussendoor voldoende water te drinken, maar hoe zit dat dan met gealcoholiseerd water? Is dit hét middeltje tegen barstende hoofdpijn achteraf? Sels nuanceert. “Ik zou deze hard seltzers geen water met alcohol noemen, eerder lightfrisdrank met alcohol omdat de drankjes wel gearomatiseerd zijn. Als je het gaat ontleden bevat bier ook veel water, je kater zal dus niet minder zijn als je overstapt op hard seltzer, want je drinkt nog altijd alcohol. Het alcoholgehalte van een hard seltzer is 4 à 5 procent, vergelijkbaar met een pilsje dus.”

‘Het alcoholgehalte van een hard seltzer is 4 à 5 procent, vergelijkbaar met een pilsje dus’, zegt Michaël Sels, hoofddiëtist in het UZA en auteur van ‘Lekker lang leven’. Beeld Tine Schoemaker

Net vanwege dat lage alcoholpercentage is het drankje in ons land al verkrijgbaar voor jongeren vanaf 16 jaar. Omdat je de alcohol amper proeft, is de instapdrempel laag en bestaat het risico dat je niet doorhebt hoeveel je al gedronken hebt, een probleem dat zich twintig jaar geleden ook afspeelde bij zogenaamde alcopops als Bacardi Breezers – een limonade met alcohol die je vandaag amper kan slijten vanwege het hoge suikergehalte en het slechte imago. Onderzoek heeft bovendien al uitgewezen dat mensen meer consumeren van producten met een gezondheidsclaim dan ze aanvankelijk vooropgesteld hadden.

Onder meer het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD) liet in Het Nieuwsblad al optekenen dat ze de hard seltzer-hype “een verontrustende evolutie” vinden. Sels snapt deze bezorgdheid. “Wanneer je op jonge leeftijd je eerste pilsje proeft, is dat niet meteen iets dat naar meer smaakt. Deze seltzers komen in heel veel verschillende smaakjes en gaan vlot naar binnen. Ik hoop daarom ook dat het op de juiste manier in de markt gezet wordt: gericht op volwassenen. Op warme dagen als deze kan een hard seltzer een verfrissend aperitief zijn, maar wel eentje dat je bewust moet consumeren.”