Sporten op het ritme van de ratrace: ‘Rhythm spinning’ uitgetest

Tot het uiterste gaan op een indoorfiets, in het pikdonker, in groep, op bonkende beats en bassen? Ziehier de nieuwste sporthype: rhythm spinning. Fans loven de ‘bakken energie’ waarmee ze aan hun werkdag beginnen, maar psycholoog Paul Verhaeghe is minder enthousiast: ‘Zelfzorg gaat deel uitmaken van een economisch model.’ Sophie Pycke zocht een spandex legging en testte het uit.

Mijn cardiovasculaire inspanningen beperken zich doorgaans tot een solitair gevecht tegen doordeweekse fitnesstoestellen, maar vanavond zal ik zweten in een 13de-eeuwse Gentse kelder, bij hitsige trance­muziek. Voor ik de trapjes afdaal, sta ik nog even te luisteren: “Komaan, you can do this. Een, twee en uit het zadel! Fiets die frustraties uit je lijf.”

De woorden van mijn chef schieten me te binnen: “Rhythm spinning: het klinkt verschrikkelijk, maar wil jij dat eens uittesten?” Binnen kan ik nog net de contouren zien van gotische nissen en gewelven, mooi uitgelicht door wat lijkt op paars kaarslicht. Een loopbrug gidst me naar een lichtpunt in de verte. Onder mij ontwaar ik schimmen van hijgende lijven, zweet dat weerkaatst in het zachte licht en repetitieve bewegingen. Ben ik dan toch in een exclusieve nachtclub beland?

Beeld Rebecca Fertinel

Beeld Rebecca Fertinel

Aan de balie ontmoet ik Mabel, de instructrice die de volgende les zal begeleiden. Ze geeft me fietsschoenen met klikpedalen en legt me uit hoe ik straks mijn hometrainer moet afstellen. In de gemengde kleedkamer wissel ik achter een gordijntje van tenue. Mijn fluoroze legging, die ik alleen maar aantrok op vraag van de fotografe, steekt af tegen de zwarte outfits van de jonge meisjes rond me.

“Dit is mijn derde keer”, vertelt Isra (25), gekleed in zwarte spandex. “Mijn huisgenote heeft me meegesleurd, maar ondertussen ben ik eraan verslingerd geraakt. Die eerste keer was onwaarschijnlijk afzien, maar nu hou ik ervan om één keer in de week superhard te gaan op muziek die mijn denken overstemt. Het maakt mijn hoofd leeg.” De 23-jarige Emma spot mijn licht ontredderde blik: “Het is moeilijker dan je denkt om al fietsend het juiste ritme aan te houden. Ik was de eerste keer totaal niet mee met de cadans, hoewel ik al mijn hele leven danslessen volg. Maar het wordt leuk, je zult het zien!”

Op mijn gekke schoenen schuifel ik naar de zaal beneden. Weet ik meteen ook waarom wielertoeristen er zo onnozel uitzien als ze hun fiets omruilen voor een pintje op een terras. Met wat hulp krijg ik ze vastgeklikt. Mijn benen beginnen automatisch rond te draaien. Op mijn stuur ligt een handdoekje klaar en achter mijn zadel liggen kleine gewichtjes waar we tussendoor onze armspieren mee zullen trainen.

Diepvrieshanddoekje

Mabel laat er geen gras over groeien. Ze zet de muziek wat luider en dempt de lichten. De donkere zaal schept verwachtingen. Het voelt alsof we met z’n allen iets heel bijzonders gaan doen. Wat volgt is een aaneenschakeling van zitten, staan en weer zitten. Na vijf minuten zweet ik me een ongeluk en ben ik me er plots erg van bewust dat ik binnenkort de kaap van de 35 neem.

De meisjes rond mij lijken er geen probleem mee te hebben om push-ups op het stuur te combineren met vlotte beenbewegingen, maar ik slaag er maar niet in om mijn ledematen tot een georkes­treerd fietsdansje te forceren. Na een paar pogingen geef ik het op. Niemand die het ziet: het is toch donker. Mabel gaat onvermoeibaar door. Met mijn handen moet ik verschillende grepen op het stuur maken en ondertussen afwisselend mijn linker- en rechterschouder laten zakken. “Applausje voor jezelf”, roept ze terwijl ze ons aanmoedigt een slok van onze waterfles te nemen. Mijn zweterige handen krijgen de dop niet meteen losgedraaid, en ondertussen zijn we al aan de volgende oefening bezig.

Beeld Rebecca Fertinel

Beeld Rebecca Fertinel

Door haar microfoon roept Mabel dat we het versnellingshendeltje naar rechts moeten zwaaien, de hoogste stand. Al rechtstaand trap ik de ziel uit mijn lijf, waarna het hendeltje weer helemaal naar links mag. Met een druk op de knop doet ze het laatste zweempje licht verdwijnen en mogen we, hoofd laag, even hard en weerstandloos spinnen. Voor het eerst begin ik de aantrekkingskracht van rhythm spinning te begrijpen. Het heeft iets bevrijdends om hard te sporten, vrijwel zonder pauze, in het gezelschap van een onzichtbare groep. Ik hoef me niets aan te trekken van de blik van de ander en kan me complexloos laten meevoeren door Mabels enthousiasme en de bonkende bassen in mijn oren. Of ik het goed doe, maakt niets uit. Na 45 minuten zit de les erop en mogen we een handdoekje uit de diepvries halen.

Mijn hoofd gloeit en ik voel me ontspannen. Tegen alle verwachtingen in vond ik het best plezierig om te sporten in een met prikkels volgepropte zaal, zo’n toestand waarvoor de gemiddelde introvert bij voorbaat met de ogen rolt. Maar ik vraag me wel af wie er in godsnaam in slaagt om zo’n les om 7 uur ’s morgens te incasseren. Een redactiecollega weet het antwoord. “Ik doe het al een half jaar elke woensdag en vrijdag voor ik naar mijn werk vertrek”, legt Katrijn (26) uit. “Op dat vroege uur kan er nooit iets tussenkomen en begin ik de werkdag met bakken energie. Bovendien zijn de groepjes ’s ochtends kleiner: geen veertig fietsers, maar hoogstens vijftien. Het zorgt ervoor dat ik in een coconnetje kan kruipen en drie kwartier heel bewust met mijn eigen lichaam bezig ben. Het is een leuke mix tussen je afsluiten van je omgeving en je amuseren.”

Katrijn neemt ondertussen vriendinnen mee, maar ze startte met rhythm spinning als me-timeprojectje. “Ik besefte plots dat ik alles in mijn leven deelde met andere mensen. Ik had iets nodig dat helemaal van mezelf was. En het heeft gewerkt. Ik ben mijn hart eraan verloren. Bij de eerste les had ik een hartslag van 204 en was de combinatie met de muziek wat overweldigend. Maar nu denk ik soms: luider! (lacht) Die muziek is echt belangrijk. De coaches creëren er verschillende sferen mee. Soms is het hiphop, dan weer techno. Even doortrappen op eurodanceklassieker ‘What Is Love’: heerlijk. Eén keer deed ik mee met de les met live-dj-set. Voor de coaches betekent dat wat meer improvisatie, maar het doet geen afbreuk aan het geheel. Op een of andere manier geven die lessen me rust, ondanks het drukke sfeertje.”

Batman chic

In België is rhythm spinning vrij nieuw, maar in Nederland werd de fietshype in 2016 al op de kaart gezet. Een Amsterdamse ondernemer, die op zijn beurt geïnspireerd was geraakt door het Amerikaanse SoulCycle, doopte het ‘rocycle’. Rocycle heeft inmiddels vier vestigingen in Amsterdam, twee in Rotterdam en één in Utrecht. Ook Berlijn en Hamburg zijn mee, en binnenkort zouden drie vestigingen in België openen. Het concept, waarbij je tijdens nachtclubachtige groepslessen in boutique sport-studio’s in het donker murw wordt gebeukt op een indoorfiets, heeft dus ook bij ons voet aan wal. Je kunt lessen volgen bij Rite Studios in Antwerpen, Animo Studios in Brussel en bij Spinning Jenny in Gent, waar wij onze vuurdoop kregen.

Sinds midden vorig jaar draait hun middeleeuwse kelder op volle toeren. “Zoals bij elke HIT-work-out (high intensity interval training, red.) draait alles om fun, vergeten en afzien”, vertellen Juul Colonne (25) en Dante Simoens (28) van Spinning Jenny. “Er komt vooral een jong en vrouwelijk publiek op af. Misschien omdat mannen meer bezig zijn met data verzamelen en hun prestaties verbeteren, terwijl vrouwen zich vooral willen amuseren en de stress van de dag willen loslaten. Af en toe zien we hier amateurcoureurs, veelal om hun explosiviteit op de fiets te verbeteren, maar wie wil oefenen om de Mont Ventoux te beklimmen, zal doorgaans andere trainingen volgen.”

Beeld Rebecca Fertinel

De jonge ondernemers merken dat hun concept steeds meer aanslaat. “Vooral de ochtendlessen worden populairder. Wie een belangrijke vergadering heeft, komt eerst naar hier om energiek en gefocust aan de dag te kunnen beginnen. Voor onze spinners is mentale gezondheid net zo belangrijk als de fysieke stimulans.”

Maar is een HIT-work-out als rhythm spinning echt wel zo gezond? Sporten in een donkere ruimte zou je helpen om je focus te optimaliseren, en de Batman-chic sfeer zorgt ervoor dat je geen schaamte voelt om de atleet in jezelf naar boven te halen. Of alleszins toch een verdienstelijke poging te ondernemen.

Alleen lijken donkere ruimtes er net voor te zorgen dat we ons minder tot het uiterste drijven. In 2017 publiceerde The New York Times een studie die de impact tussen sporten in veel of weinig licht onderzocht. Daaruit bleek dat sporters die voor en tijdens hun work-out aan fel licht werden blootgesteld, beter presteerden. Bovendien vermindert donkere belichting de mate waarin je je bewust bent van je lichaam, en ook je evenwichtsgevoel heeft eronder te lijden. Belangrijke noot: het onderzoek concludeert niet dat je prestaties achteruitgaan in een donkere ruimte, en in deze context is het trainingseffect natuurlijk belangrijker dan het leveren van een topprestatie. Sporten in een ruimte waarin je je goed voelt, zelfs al zie je geen steek, is nog altijd beter dan zetelhangen.

Ratrace

De hype kadert overduidelijk wel in een maatschappelijke trend: die van de voortdurende zoektocht naar zelfoptimalisatie. “We geselen onszelf met spinning, yoga, pilates, balletachtige trainingen (barre) en groene smoothies. Want alleen als je lichaam optimaal presteert, zal je geest dat ook doen”, schreef essayist Marian Donner in haar Zelfverwoestingsboek.

Het komt hierop neer: we willen fit zijn om de dagelijkse ratrace aan te kunnen. Sporten als rhythm spinning zijn dan een manier om ons klaar te stomen voor een hyperversneld kapitalistisch leven en een maatschappij waarin iedereen constant moet werken.

Volgens klinisch psycholoog Paul Verhaeghe is die drang naar zelfoptimalisatie vooral een vorm van zelfdestructie. “’Work hard, play hard’ wordt ‘work harder, play harder’. Een typisch gevolg van het narratief is de mateloosheid, in de overtuiging dat méér ons gelukkiger maakt”, zegt Verhaeghe, die volgende week met Onbehagen een nieuw boek uitbrengt. “Ik ben uiteraard voorstander van sport, maar het gaat de verkeerde kant uit als sporten een zoveelste punt op je to-dolijst wordt en zelfzorg deel gaat uitmaken van een economisch concurrentiemodel van ongebreidelde groei.

“Tot de vroege jaren 2000 was een dun lichaam het ideaal. Vandaag is het sterke, gespierde lijf de heilige graal. Iedereen moet in topvorm zijn om te kunnen presteren, en dan vooral op de werkvloer. Het zorgt ervoor dat we vervreemd raken van ons lijf en het gaan benaderen als een manipuleerbare machine, een instrument. Het leidt tot burn-outs, als gevolg van chronische stress.”

Beeld Rebecca Fertinel

Beeld Rebecca Fertinel

Verhaeghe verwijst naar rhythm spinning als een vorm van hyperindividualisme. “De donkere ruimte is een manier om met onze sociale angst om te gaan. Je weet dat de anderen er zijn, maar je hoeft geen rechtstreekse interactie aan te gaan, visueel noch auditief. Je weet niet of je slechter of beter bent. Je kunt hoogstens op een denkbeeldige manier de concurrentie aangaan. Dat is minder bedreigend, een beetje zoals de echokamers van sociale media.”

Blijft de vraag of rhythm spinning de hype zal kunnen overstijgen. In Londen werd het concept inmiddels aangepast. Daar vind je sportstudio’s waar ze verschillende soorten HIT-work-outs onder één dak aanbieden. Je hopt van een halfuur spinning of cardiotraining naar een halfuur yogales. Bij Spinning Jenny zijn er alvast plannen in die richting, want ook sporters hebben een onverzadigbare drang om te consumeren.

Spinning Jenny, Hoogpoort 57, Gent. Voor 3 lessen betaal je 24 euro, 20 lessen kosten 180 euro, jenny.be