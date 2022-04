Sporten kan nu ook in een hippe, upcycled outfit, dankzij Élodie Ouédraogo: ‘We pakken alles nu duurzamer aan’

Gouden olympiërs Élodie Ouédraogo en Olivia Borlée van modelabel Unrun 4254 lanceren een upcyclingcollab en leren je oude kleren te pimpen.

De collectie gaat tegen de stroom in. Vanwaar die switch?

Élodie: “We konden ons niet meer vinden in het tempo van de mode. Elk seizoen een collectie lanceren is niet alleen waanzin, maar ook pure verspilling. Sinds de pandemie pakken we alles trager en duurzamer aan. We schakelden over op twee collecties per jaar en wilden ook iets nuttigs doen met de overstock. Zo kwamen we in contact met Reconstruct, een Amsterdams modecollectief van drie vrouwen die onze visie delen. Met al onze resten hebben ze nu negen looks ontworpen die on demand gemaakt worden, zolang de voorraad strekt.”

In het kader van deze lancering organiseren jullie ook een upcyclingworkshop in Modemuseum Antwerpen?

“Klopt. Op 3 mei kunnen de deelnemers samen met de dames van Reconstruct een oud T-shirt leren pimpen. Daarnaast krijgen ze ook praktische tips om hun afgedankte kleren te herstellen of een tweede leven te geven.”

Olivia Borlée en Élodie Ouédraogo. Beeld RV

Probeer je als modefan zelf ook duurzamer te winkelen?

“Ik koop tegenwoordig veel bewuster en ook meer tweede­hands. Terwijl ik vroeger telkens het topstuk van het seizoen moest hebben, investeer ik nu liever in tijdloze, kwalitatieve stukken die ik jarenlang kan dragen. Al durf ik nog weleens te zwichten voor een uitspatting.”

Cropped sweater, 200 euro, korset, 175 euro, en broek, 395 euro, unrun4254.com