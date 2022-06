Spelen voor volwassenen: ‘Het kan helpen bij het omgaan met negatieve emoties’

Je bent nooit te oud om te spelen. Al spelen volwassenen om andere redenen dan kinderen, legt ontwikkelingspsycholoog Steven Pont uit. “Jonge dieren en kinderen spelen om daarvan te leren. Ze leren zo hun krachten kennen, maar ook met elkaar ruziemaken. Maar geen enkele andere diersoort dan de mens speelt als ze volwassen zijn. Mensen doen dat omdat ze op elkaar zijn aangewezen. Daardoor moeten ze zich blijven verbinden en dat gaat via meer dan alleen taal. Door samen een spelletje te spelen maken volwassenen dus verbinding met elkaar en dat verbetert doorgaans hun band.”

Door te spelen raak je volgens de Amerikaanse psychiater Lenore Terr in een bepaalde flow. Je hersenen focussen als het goed is op het spel. “Als we spelen, zijn er even geen beperkingen. We zijn minder bewust van onszelf en ons handelen. We worden er vrijer van”, zegt Terr, die het boek Beyond Love and Work: Why Adults Need to Play schreef. Je ontsnapt als het ware even uit de dagelijkse realiteit en laat andere zorgen of activiteiten die nog moeten gebeuren los. Een spel spelen werkt daarom stressverlagend.

Beetje luchtigheid

Daarnaast is spelen natuurlijk ook vermakelijk, zegt Terr. Volgens haar is plezier maken het belangrijkste doel van spelen. Dat plezier en de daarbij horende ontspanning ziet ook Pont als een voordeel. “Als je geconcentreerd bezig bent met een potje badminton, maak je je niet druk om alles wat je nog moet doen,” vertelt hij.

Keston Pollard (50) kan dat beamen. Hij ontdekte acht jaar geleden het spel Kubb en speelt nu minimaal één keer per week buiten, maar het liefst vaker. “Het is relaxed, gezellig en laagdrempelig”, vertelt de voorzitter van Kubb-vereniging Troje in Vlaardingen.

Ook als het regent gaat hij op woensdagavond naar het veld. “Buitenspelen is ook als man van 50 jaar heerlijk. Je voelt de wind door je haren, je voelt de natuur. Het geeft mij een bepaald gevoel van vrijheid als ik aan het spelen ben. Het brengt letterlijk en figuurlijk een beetje luchtigheid.”

Spelen kan ook helpen bij het omgaan met negatieve emoties. Doordat je in een spel bijvoorbeeld angst en woede ervaart, kun je die gevoelens volgens Terr in het echte leven ook beter controleren. Nog een voordeel: spellen spelen, binnen of buiten, is ook nog eens goed voor je hersenen. Je moet vaak rekenen, inschatten en steeds opnieuw een tactiek bepalen.

De opkomst van buitenspelen door volwassenen past in deze tijdsgeest, vindt Pont. “Er zijn altijd tegenhangers van trends. Zo heb je fastfood en het gezonde slowfood. Nu we zoveel op onze telefoons zitten, is de behoefte om naar buiten te gaan en het leven simpeler te maken groot. Want wat heb je nu eigenlijk nodig om het leuk te hebben? Een paar mensen en wat simpele spullen, meer niet.”

Buitenspelletjes voor volwassenen

Cornhole: maïszakjes werpen

De naam zegt het al: bij dit spel moet je een zakje (met van oorsprong maïs) in een gat gooien. In de VS zijn hier heuse competities in. Je kunt het alleen spelen, of in teamverband. Om de beurt gooit iemand een zakje op het houten cornholeboard. Een zakje op het board is 1 punt, in het gat 3. Wie het eerst exact 21 punten heeft, wint. Het spel is iets minder makkelijk om mee te nemen, omdat je het cornboard nodig hebt om te spelen. Spelers: vanaf 2 personen.

Cornhole op het strand. Beeld REUTERS

Kubb: gooien met blokken

Het spel Kubb (Zweeds voor blok hout) is vanuit Scandinavië overgewaaid. Je speelt in twee teams, waarbij het de bedoeling is om vanaf een afstandje elkaars blokken om te gooien. In het midden staat een grote koning, die het slotstuk van het spel is. Wie die omgooit, wint. Klinkt gemakkelijk, maar precisie en strategisch inzicht zijn belangrijk. Sommigen noemen het daarom ook een combinatie tussen jeu de boules en schaken. Je speelt het best op een grasveldje. Spelers: 2 tot 6 personen.

Kubb. Beeld Thomas Sweertvaegher

Mölkky: mikken en rekenen

Nog een Scandinavisch spel, maar Mölkky is anders dan Kubb. Dit spel lijkt een beetje op bowlen, maar dan met twaalf houten stokken waarop punten staan. Het doel is om precies 50 punten te scoren. Je moet dus goed mikken en het is goed voor je rekenskills. Het spel gaat snel en is daardoor dynamisch, het kost weinig tijd om te doen. Veel Mölkky-sets zitten in een tas en het is overal te spelen. Spelers: vanaf 2 personen.

Mölkky. Beeld rv

Spikeball: samen actief met een bal

Bij dit spel spelen twee teams met de hand een bal heen en weer via een rond net dat op de grond staat. In de originele vorm wordt het twee tegen twee gespeeld. Er mag drie keer onderling worden overgespeeld voordat de bal in het net geslagen moet worden en hij naar de tegenstander(s) gaat. Het unieke aan spikeball is dat er na de eerste worp geen ‘vaste’ kanten van het net meer zijn. Je moet dus flink blijven bewegen. Lukt het niet om in het net te slaan, dan krijgt het andere team een punt. Het net, een soort minitrampoline, is uit elkaar te halen, waardoor je het makkelijk mee kunt nemen. Je kunt spikeball overal spelen, maar een grasveld of strand is het veiligst in verband met fanatieke reddingen. Spelers: meestal 4, maar 2 of 6 kan ook.