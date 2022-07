Speedpedelec, bakfiets of longtail: welke e-bike kiest u uit de batterij aan opties?

Elektrische fietsen zijn hipper dan ooit. Maar tussen de wirwar aan prijzen en modellen wordt de zoektocht naar dé ideale e-bike een heuse opgave. Hoe onderscheid je een goede fiets van een slechte? Waar moet je op letten bij de aankoop? Eerste hulp voor vijf fietsprofielen.

1. De e-bike voor woon-werkverkeer zonder kinderen

Veel mensen wonen midden in de stad, maar werken er vaak nog buiten of omgekeerd. Dat zorgt voor files en overvolle parkeergarages. Met een e-bike kun je tegenwoordig gemakkelijk flinke afstanden afleggen die met een gewone fiets niet haalbaar zijn. “Vroeger was een elektrische fiets alleen voorbehouden voor fietsers die niet meer met een gewone fiets konden rijden – bijvoorbeeld door medische redenen – maar dat is tegenwoordig wel anders”, zegt Steve Mestdagh, mobiliteitsexpert bij consumentenorganisatie Test Aankoop.

“In de praktijk zien we dat bijna alle leeftijdscategorieën een elektrische fiets gebruiken, uitgezonderd schoolgaande jeugd, omdat je met de e-bike langere afstanden kunt fietsen. Zo wordt een afstand van bijvoorbeeld 12 kilometer tussen je woon- en werkplaats plots wel behapbaar met een e-bike of leg je veel sneller 25 kilometer af naar je kantoor met een speedpedelec of elektrische plooifiets.”

Fietsen hoeft daardoor niet meer altijd een gevecht tegen de klok en de wind te zijn. “Voor de minder sportieve fietsers is het echt handiger en leuker. Zo kunnen ze een fietsersbrug op fietsen waar ze normaal gezien zouden moeten afstappen, omdat de klimtocht te zwaar is”, voegt Mestdagh toe.

“Ondanks de veel hogere aankoopprijs tegenover een klassieke fiets, is het onderhoud van een e-bike niet evenredig hoger”, zegt Thomas Sainderichin van e-bikewinkel Barracuda. “Bij occasioneel recreatief gebruik, zal 100 euro jaarlijks ongeveer al voldoende zijn, terwijl je bij dagelijks intensief gebruik voor woon-werkverkeer gemakkelijk aan een 300 à 500 euro uitkomt door slijtage van banden, remblokken, aandrijving en dergelijke.”

Beste volgens Barracuda: Kalkhoff Image 1.B

Beste volgens Test Aankoop: Granville E-Urban 10

Beste speedpedelec volgens Barracuda: Kalkhoff Endeavour 7.B Excite 45 625

Beste plooifiets volgens Barracuda: Eovolt Confort (vanaf 1.899 euro)



Kelly Coomans. Beeld Damon De Backer

‘Mijn e-bike zorgt ervoor dat ik mijn gedachten kan verzetten’

Kelly Coomans, woont in Leuven, 29 jaar

“Mijn mama had al een elektrische fiets gekocht, maar toen bleek dat mijn vriend ook elke dag naar het werk fietste, was ik helemaal overtuigd dat ik er ook een wou. Ik leg elke dag 14 kilometer met de fiets af naar mijn werk en vind het zalig om dat met een e-bike te kunnen doen. Als ik bergop moet of tegenwind voel, kan ik de power even verhogen en kom ik toch niet bezweet aan op mijn werk. Het is het ideale moment om mijn gedachten te verzetten en tegelijk wat frisse lucht binnen te krijgen.

“Als mijn e-bike het op een dag zou begeven, zou ik hem onmiddellijk laten herstellen. Ik moest al eens een nieuwe batterij kopen. Zeker niet goedkoop, maar absoluut de investering waard. Ik grijp anders helaas te snel terug naar de auto, terwijl er zoveel meer redenen zijn voor mij om te fietsen. Het is niet alleen goed voor mijn gezondheid, maar ook voor het milieu en mijn portemonnee. Ik zie rond mij steeds meer vrienden en collega’s een elektrische fiets kopen, superhandig als je op een afstand van je werk woont.”

2. De e-bike voor woon-werkverkeer met kinderen

Kinderen op tijd op school krijgen om daarna zelf in je werkdag te vliegen zorgt bij veel gezinnen voor momenten van ochtendstress. Daarom kiezen steeds meer ouders voor een elektrische cargofiets of bakfiets. Maar waarop moet je letten bij de aankoop?

Het belangrijkste verschil tussen een klassieke en elektrische fiets is natuurlijk de batterij. “De capaciteit van de batterij gaat achteruit met de jaren en door het aantal laadcycli die werden doorlopen”, zegt Mestdagh. “Na een aantal jaar merk je dat aan het rijbereik. Dat probleem kan worden opgelost door een batterij met een grotere capaciteit te kiezen bij de aankoop van de fiets. Houd er rekening mee dat de fiets daardoor wel een stuk duurder is. Uiteindelijk moet elke batterij ooit vervangen worden, en dat kost al gauw een paar honderd euro.”

Wel heb je het voordeel met zo’n grotere batterij dat zware lasten makkelijker per fiets kunnen worden vervoerd – denk maar aan de wekelijkse boodschappen of het vervoer van kinderen. Tot voor kort kozen mensen vooral voor bakfietsen en cargobikes, maar die krijgen nu concurrentie.

“Sinds ongeveer een jaar moeten de bakfietsen en cargobikes stilaan plaats maken voor een nieuwe trend: de longtail”, voegt Sainderichin toe. Ze zijn veel compacter dan de klassieke bakfiets en kunnen naargelang de configuratie één of twee kinderen vervoeren, of één kind en heel wat bagage. Qua budget zijn ze ook veel toegankelijker dan een cargobike. Het kleinere achterwiel houdt het gewicht van de lading veel lager, waardoor de fiets veel stabieler blijft.”

Beste longtailbike volgens Barracuda: O2feel Equo Cargo Power 4.1 720 Trapezium

Beste cargobike volgens Barracuda: Cube Cargo Sport Dual Hybrid 1000

Dee Van Zanden. Beeld Damon De Backer

‘Iedereen in mijn omgeving vindt mijn ‘Cadillac’ prachtig’

Dee van Zanden, woont in Borgerhout, 36 jaar

“Sinds een halfjaar ben ik een alleenstaande moeder van drie kinderen. Ze zijn alle drie onder de vijf jaar. Daardoor was het een hele klus om iedereen met de gewone fiets of het openbaar vervoer op tijd weg te brengen en op te halen. Eigenlijk wou ik altijd al een bakfiets, omdat ik enerzijds geen rijbewijs heb en anderzijds echt gek ben op fietsen. Ook vind ik het belangrijk om duurzaam te zijn en spullen zo veel mogelijk te hergebruiken. Daarom kocht ik mijn bakfiets online tweedehands. Ik heb mijn ‘Cadillac’ – zo noem ik haar – nu twee maanden en ben er zeer tevreden mee. Ik kan er mijn grote boodschappen mee doen en de kinderen blijven droog.

“Ik betaalde maar 1.500 euro voor mijn fiets, ik pingelde zelfs nog 200 euro af. Toen ik hem kocht, was hij nog zo goed als nieuw. Iedereen in mijn omgeving vindt mijn ‘Cadillac’ prachtig! Soms word ik ook op straat aangesproken door vreemden, die vragen waar ik de fiets vandaan heb. De verkoopster van de fiets voorzag een gedegen uitleg. Langzaam de bochten nemen en zeker niet met de linkerhandrem remmen. In het begin durfde ik nog niet direct elektrisch te rijden, omdat ik nog moest wennen aan de grote bak en de besturing ervan. Nu zou ik niet meer zonder kunnen.”

3. De e-bike voor vakantie

“Eigenlijk verschillen deze elektrische fietsen niet zo heel erg van de typische fiets die we zouden aanraden voor de dagtoerist”, vertelt Sainderichin. “Het gaat hier vooral om fietsen die gebaseerd zijn op de klassieke stadsfiets. Ze bezitten een krachtigere motor en een batterij met grotere capaciteit en dus een grotere actieradius, stralen een wat sportievere houding uit en hebben over het algemeen dikkere banden met een meer uitgesproken profiel. Daardoor is deze fiets zowel op asfalt als op licht offroadterrein comfortabel.”

Wel wordt bij de aankoop van een elektrische fiets aangeraden om voor je op vakantie vertrekt na te kijken of je verzekeringen in orde zijn én kun je het best wat extra geld uittrekken om de veiligheid te vergroten.

“Fietsen met een e-bike hoeft niet per se gevaarlijker te zijn dan met een gewone fiets”, licht Mestdagh toe. Het wordt pas gevaarlijker als je je e-bike gebruikt om boven zijn capaciteiten te kunnen fietsen. Een helmplicht invoeren vinden wij niet het juiste signaal, maar uit onze test van fietshelmen bleek dat zij wel degelijk extra bescherming bieden bij bepaalde types ongevallen. Elke fietshelm is dus beter dan geen fietshelm.”

Beste volgens Test Aankoop: Cube Nuride Hybrid Performance 500 Allroad (vanaf 2.599 euro)

Beste volgens Barracuda: Haibike Trekking 9 I625 Easy Entry (vanaf 3.899 euro)

Ellen Cox. Beeld RV

‘Ik kan nu met gemak mijn vriend bijhouden – zelfs in de bergen’

Ellen Cox, woont in Berchem, 59 jaar

“Mijn eerste e-bike kreeg ik van mijn vriend. Het was een van de eerste elektrische fietsen toen, een Gazelle. Twee jaar geleden had hij een nieuwe fiets nodig en kochten we samen dezelfde elektrische fiets, een Moustache Samedi 28, zodat we op vakantie eropuit kunnen. Ik rijd gemiddeld 26 kilometer per uur en op de teller staat momenteel al 4.430 kilometer.

“Met de elektrische fiets ben ik veel sneller en is het vooral minder vermoeiend voor me. Regelmatig maken we pleziertochtjes in Zuid-Frankrijk. Vorig jaar reden we een aantal keer heen en weer naar de zee, die toch 60 kilometer verder lag. Het fijne is dat ik nu met gemak mijn vriend kan bijhouden, zelfs als we door de bergen fietsen. Soms ben ik wel wat bang dat mijn fiets gestolen wordt, ik let er dus op waar ik hem parkeer.

“Eén keer heb ik er een ongeluk mee gehad op het fietspad. Een kindje stak plots de straat en het fietspad over. Ik probeerde haar te ontwijken, ben overkop gegaan en daardoor op spoed beland met een gekneusde neus. Gelukkig draag ik altijd een helm en een fluohesje, ook op vakantie. Dat is niet altijd elegant, maar wel efficiënt. Safety first, wat mij betreft.”

4. De e-bike voor sport

Sportief de fiets op wordt aangeraden door menig huisarts, maar niet elke fiets is daarvoor gemaakt. Zo ook een elektrische niet. Sainderichin legt uit: “Wanneer er sportief gefietst wordt, spreken we van een klassieke mountainbike (MTB) die uitgesproken offroadambities heeft. Dankzij de ondersteuning wordt die tegenwoordig niet alleen voor sportief offroaden gebruikt, maar ook vaak voor algemeen recreatief toeren.”

Een elektrische fiets is moeilijker qua onderhoud. “Dat komt doordat de elektrische componenten meestal ontoegankelijk zijn voor de gebruiker”, vertelt Mestdagh. Voor problemen met de motor, de batterij of de elektrische sturing ben je dus altijd aangewezen op een fietshersteller. Ook banden vervangen is iets lastiger – zeker als je een voor- of achterwielmotor hebt – en de algemene slijtage ligt iets hoger omdat je met een e-bike sneller rijdt.

Beste volgens Test Aankoop: Kalkhoff Endeavour 1.B Move (vanaf 2.599 euro)

Beste volgens Barracuda: Cube Stereo Hybrid 140 HPC Race 625 (vanaf 4.529 euro)

Wim Stinkens. Beeld Damon De Backer

‘Deze zomer leg ik 2.500 kilometer af naar Santiago de Compostela’

Wim Stinkens, woont in Grobbendonk, 64 jaar

“Sinds ik dit jaar met pensioen ben gegaan is er meer tijd om sportief te fietsen. Ik heb een trekkingfiets van Santos, op maat gebouwd. Een collega die dit jaar ook op pensioen gaat en ik zeiden vorig jaar lachend tegen elkaar dat we in 2022 naar Santiago de Compostela zouden fietsen. Het bleek geen grap: op 19 augustus vertrekken we. Een rit van 2.500 kilometer waarin ik afstand kan nemen van mijn werkleven, kan reflecteren en terug kan kijken op een mooie carrière. Eigenlijk is het dan toch een bedevaart van zes weken, alleen met je blik constant op de weg gericht.

“Elektrisch fietsen maakt zulke lange ritten haalbaar. Ik fiets altijd de eerste kilometers zonder ondersteuning, zodat ik ook aan mijn conditie werk. Wanneer ik moe word, kan ik gelukkig rekenen op de motor.”

5. De e-bike voor de dagtoerist

Een fiets voor op fietspaden, grind en hobbelige zandwegen. Een met een flinke batterij die overal mee naartoe kan: eigenlijk zijn dat dan dezelfde fietsen die je gebruikt voor op vakantie. Mestdagh: “Algemeen kun je stellen dat je volgende tips bij alle fietsen kunt toepassen: online aankopen kan de prijs drukken, maar check zeker ook de herstellings- en onderhoudsvoorwaarden. Vaak is er een goede service beschikbaar aan huis of werken online merken samen met een lokaal netwerk van herstellers. Houd er bovendien rekening mee dat je bij een fietshersteller vaak niet terechtkunt met een fiets die daar niet werd gekocht.”

Beste volgens Test Aankoop: Cube Touring Hybrid One 500 (vanaf 2.599 euro)

Beste volgens Barracuda: Haibike Trekking 9 I625 Easy Entry vanaf 3.899 euro

Joska Vervloesem. Beeld RV

‘Mijn vrouw had al een e-bike en met mijn oud rommelbakje zonder versnellingen kon ik op onze uitstappen echt niet volgen’

Joska Vervloesem, woont in Turnhout, 33 jaar

“Met mijn vorige e-bike heb ik een jaar rond gereden, tot hij in tweeën brak, letterlijk. Een fabricagefout, dus kreeg ik een nieuwe Victoria E-trekking 6.5. Mijn vrouw had al een e-bike en met mijn oud rommelbakje zonder versnellingen kon ik op onze uitstappen echt niet volgen. Wij maken vaak dagtochtjes naar Limburg – de Bloesemroute bijvoorbeeld –, naar de zee, Nederland en toeren vaker door de Kempen, Antwerpen of Mechelen.

“Als we naar een grote stad gaan, zetten we de fietsen vaak achterin de auto, parkeren aan de rand van de stad en verkennen de stad met de fiets: veel makkelijker om te parkeren en je kunt zoveel meer doen in een dag. Tenminste als je niet zoals ik de fietsen inlaad om mee op vakantie te nemen naar Luxemburg en vervolgens de fietssleutels thuis vergeet.”