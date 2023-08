Spectaculaire stijging van aantal problemen met nieuwe auto’s: met deze merken loopt het het vaakst mis

De kwaliteit van nieuwe auto’s was nog nooit zo slecht als nu. Dat blijkt uit de jaarlijkse, grootschalige ondervraging van onderzoeksinstituut J.D. Power: ‘Zelfs een basiselement als een deurhendel blijkt steeds vaker problemen op te leveren.’ Opvallend: ‘Tesla en Polestar werken niet officieel mee aan de studie en het is duidelijk waarom.’



Het gezaghebbende onderzoeksinstituut J.D. Power doet in zijn ‘Initial Quality Study’ elk jaar opnieuw onderzoek naar de problemen bij nieuwe auto’s. Die studie concentreert zich op de Amerikaanse markt, maar wordt algemeen aanzien als een graadmeter voor de kwaliteit van nieuwe auto’s wereldwijd. De studie wordt al 37 jaar uitgevoerd, maar de resultaten waren nog nooit zo slecht. “Kwaliteit is minder belangrijk dan innovatie”, concluderen de onderzoekers.

De studie peilt bij kopers van een nieuwe auto naar meer dan 200 mogelijke problemen die worden onderverdeeld in negen categorieën. Daarbij vragen ze niet alleen naar dingen die de geest geven, maar ook naar zaken die niet goed werken. Een navigatiesysteem dat vast loopt, bijvoorbeeld. 93.380 kopers van een nieuwe auto beantwoordden er maar liefst 223 vragen over. De resultaten worden weergegeven in het aantal problemen per 100 auto’s. Een lagere score duidt dus op een betere auto, met minder problemen. Een hoge score wijst dan weer op een slechtere auto, met meer problemen.

Zelfs basisfuncties werken steeds slechter

In 2022 lieten alle automerken samen een gemiddelde optekenen van 180 problemen per 100 auto’s. Het slechtste cijfer ooit in de geschiedenis van de studie, en 18 problemen per 100 méér dan in 2021. Dit jaar schuift de balans nog meer in het negatief. Het gemiddelde aantal problemen is nu al opgelopen tot 192 per 100 auto’s. Niet alleen het slechtste cijfer ooit, maar ook een nooit eerder geziene stijging met 30 punten op twee jaar. Het is niks meer om naar uit te kijken, een nieuwe auto.

J.D. Power heeft al meteen een opmerkelijke observatie: “Een basiselement als een deurhendel blijkt steeds vaker problematisch”. Inderdaad, zelfs gewoon de deur opendoen is alarmerend vaak een bron van frustratie. Volgens de onderzoekers is dat vooral te wijten aan de drang van automerken om van die simpele basisfunctie een hoogtechnologische kwestie te maken, met hendels die reageren op aanrakingen of zich verstoppen in het koetswerk.

Technologie is over de hele lijn trouwens de grootste boosdoener. Grote probleempunten zijn slecht werkende infotainmentsystemen en rijhulpmiddeltjes die heel de tijd ingrijpen voor niks. Niet uitgesproken door J.D. Power, maar wel impliciet aan de orde: draadloze updates zijn eerder een vloek dan een zegen. Het lijkt alsof automerken niet meer de moeite doen om de software op voorhand grondig te testen. Een probleem kan achteraf namelijk gewoon rechtgezet worden. Tot blijkt dat die updates vooral frustraties opwekken en ook vaak fout lopen. Opvallend veel automerken die de voordelen van draadloze updates prediken, bengelen onderaan de lijst.

Eigenlijk is er alleen goed nieuws op het vlak van autogerelateerde apps voor smartphones. Daarover zijn steeds meer mensen tevreden. Ze worden vooral gebruikt om de laadtijd en het rijbereik te controleren en worden logischerwijze nagenoeg uitsluitend door bestuurders van elektrische wagens gebruikt.

Welke automerken zijn het slechtste?

Weinig van belang voor Europa: het is het Amerikaanse Dodge dat de beste score haalt. En ook de merken Ram, Buick, Chevrolet en GMC scoren opvallend goed. Toeval of niet, allemaal merken die eerder conservatieve producten maken en vaak wat later inspelen op trends.

Opvallend: Alfa Romeo nestelt zich bij de top, met amper 143 gebreken per 100 auto’s. Nochtans een merk met geen al te beste reputatie. Een merk dat dat wel heeft, is Toyota, dat op één jaar tijd fors achteruit ging: van 172 naar 194 problemen per 100 auto’s. Toyota doet zelfs slechter dan het gemiddelde. Zelfs Jaguar doet beter. Het meest te mijden zijn de merken Audi (221), Volkswagen (249), Chrysler (250) en Volvo (250).

Tesla en Polestar blijven hekkensluiter

Nagenoeg alle automerken werken officieel mee aan deze studie. Maar de hekkensluiters Tesla en Polestar doen dat niet. J.D. Power gaf ze wel een score, die gebaseerd is op minder respondenten dan wanneer een merk wel meewerkt. De cijfers liegen er nochtans niet om. Met elke 100 Tesla’s zijn er 257 problemen. Polestar blijft de rode lantaarn met een monsterscore van 313 ofwel: meer dan 3 problemen per auto.