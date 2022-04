‘Soms heb je een mindere periode. Vertrouw erop dat het weer goedkomt’: de werklessen van Fien Muller

Elke week deelt een creatieveling zijn geheimen en tips om productief en innovatief te blijven. Deze week: Fien Muller (44), de helft van het designduo Muller Van Severen, dat ze samen met haar partner Hannes Van Severen vormt. Ze vindt de meeste inspiratie onderweg in de auto, vliegtuig of trein.

NEEM DE TREIN

“Wij hebben geen vaste rituelen. Heel soms gaan we wel eens voor een wit blad zitten en beginnen we wat te tekenen. Maar meestal werkt het zo niet. Een idee ontstaat wanneer je het niet verwacht. Je staat op en plots is het daar. Het lijkt alsof het uit het niets komt, maar dat is niet zo. Je bent altijd wel door iets getriggerd geweest. Waarop je dat dan aan de ander vertelt en er een wisselwerking ontstaat. Een van ons twee heeft een ideetje, en daar gaan we dan meteen mee aan de slag. We babbelen erover, gaandeweg komen er kleuren en materialen bij en groeit die kiem uit tot een concreet idee. Die kruisbestuiving is belangrijk voor ons, zo komen we tot een veel beter resultaat. We versterken elkaars ideeën. De meeste inspiratie vinden we onderweg, heb ik al gemerkt. Wanneer we in de trein zitten, in het vliegtuig of in de auto. Je hebt dan letterlijk afstand van alles, want je zit in een zone waar je niet weg kunt en je eigenlijk ook niet kunt werken. En juist dan komt er blijkbaar veel los. Daar ontstaat het meeste. Gelukkig heb ik altijd een schriftje en tekengerief bij me.” (lacht)

HEB GEDULD EN VERTROUWEN

“Soms heb je een betere periode, af en toe eens een mindere. Je kunt daar niet veel aan doen, als de inspiratie niet komt. Aanvaarden dat het zo is, vertrouwen dat het weer goed komt en geduld hebben tot het weer zover is. Ik heb dat wel echt moeten leren. Onze eerste reeks die we uitbrachten was een succes en daarna voelde ik heel veel druk. Iedereen keek plots mee. Het was als je tweede plaat uitbrengen, de spontaniteit was weg, het móést. Ondertussen heb ik veel meer vertrouwen, waardoor die spontaniteit ook weer teruggekeerd is. En komt ‘het’ op een dag toch niet meer terug, dan is dat maar zo. Dan gaan we wel iets anders doen.”

PROP JE HOOFD NIET TE VOL

“Soms kan druk nuttig zijn, enige vorm van druk kan ook inspireren af en toe. Maar ik probeer toch vooral zo weinig mogelijk stress te hebben, dan komt de creativiteit vanzelf. Voor mij is het heel belangrijk dat de rest van mijn leven op orde is, of beter: dat ik het gevoel heb dat dat zo is. (lacht) Je hoofd mag niet te vol zitten. Maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. De dag beginnen met een kop koffie is sowieso een must, iedere dag. Sinds kort neem ik iedere ochtend ook een moment voor mezelf, speciaal om mijn hoofd leeg te maken. Dan doe ik een beetje aan yoga en stretch ik. Ik teken ook veel om mijn gedachten te verzetten. Geen stoelen of banken dan, gewoon waar ik zin in heb. Maar soms kan ook een tekening van een bloem plots toch leiden tot een ontwerp.”

NEEM JE WERK MEE NAAR HUIS

“Ik werk samen met mijn partner, onze studio is naast onze deur, alles wat we maken staat ook in ons huis. Het lijkt alsof we daardoor volcontinu bezig zijn met ons werk, maar ik ervaar dat anders: ik moet niet altijd werken, maar ik kán altijd werken als ik het voel. Het kan best zijn dat het op een dinsdagmiddag eens totaal niet lukt, en dan stop ik ook. Om pakweg op een zondagavond wel te werken.

“Ik ervaar het als een enorme luxe dat onze gesprekken over ons werk niet hoeven te starten om 9 uur ’s ochtends en moeten stoppen om 18 uur ’s avonds. Dat heeft er wellicht ook mee te maken dat ik mijn werk niet als iets negatiefs zie, integendeel, het is iets heel erg positiefs voor mij. Ik hou er zelfs van om het mee naar huis te nemen. En voor Hannes is dat precies hetzelfde. Al moet ik eerlijk zijn: ik breng ook alleen de leuke dingen mee naar huis. Ik ga niet voor mijn plezier de administratie zitten doen aan de keukentafel.” (lacht)

DOE NIET ALLES ZELF

“De eerste vijf jaar deden wij alles zelf. We tekenden onze ontwerpen, we selecteerden de grondstoffen, we produceerden ze, we werkten ze af, we bouwden zelf onze tentoonstellingen op, we reden op en af naar Milaan, noem maar op. Alles deden we zelf. Dat loslaten, dat is het allermoeilijkste wat we tot nog toe hebben moeten doen. Maar vandaag besteden we de dingen uit die anderen beter kunnen dan wij. We doen onze transporten niet meer zelf, en onze medewerkers kunnen onze producten ook afwerken. Ik ben ontzettend blij dat we dat allemaal zelf gedaan hebben, want we hebben er ontzettend veel door geleerd. Maar sinds we hebben leren delegeren, hebben we veel meer ruimte om echt te ontwerpen. En dat is natuurlijk waar het om draait.”