Sommige medicijnen leiden tot ­gewichtstoename: over welke medicatie gaat het precies?

Wanneer mensen wat gewicht bijkomen, wordt één factor vaak over het hoofd gezien: medicijnen. ‘Geneesmiddelen kunnen effectief als bijwerking hebben dat je verzwaart’, zegt apotheker Matthieu Van der Beken. Maar over welke medicatie gaat het dan?

Op zich is het niet verbazingwekkend dat sommige medicijnen leiden tot ­gewichtstoename. “Sommige geneesmiddelen zorgen ervoor dat je meer vocht vasthoudt. Andere veranderen de suikerhuishouding in je lichaam of werken in op een belangrijk deel van de hersenen die het metabolisme of je eetlust regelen. Die laatste groep ­beïnvloedt de neurotransmitters, waaronder serotonine, die in mindere of meerdere mate je eetlust wijzigen.”

Iemand die zulke medicijnen neemt, kan effectief bijkomen door die verandering van de eetlust, maar dat is afhankelijk van persoon tot persoon. “In de hersenen zit een complex kluwen van neurotransmitters die boodschappen versturen waarvan de impact niet bij iedereen dezelfde is. De ene persoon komt een luttele 100 gram bij, een andere wordt 5 kilogram zwaarder, nog een andere komt niets bij”, ­aldus de apotheker.

Natuurlijk spelen nog andere factoren een rol wanneer je bijkomt. “Als je bijvoorbeeld antidepressiva neemt, doe je dat omdat je niet goed in je vel zit. De kans is groot dat je minder zin hebt om buiten te komen en te bewegen. Bij sommigen zal comfortfood een manier zijn om serotonine of een kortstondig geluksgevoel op te wekken, dat je anders kunt bereiken door te sporten. Gedrag speelt dus ook een rol. Medicatie kan dat gedrag soms wel beïnvloeden, waardoor andere elementen mee veroorzaken dat je bijkomt.”

Veranderend gedrag

Enkele specifieke medicijnen zijn wel als ‘dikmakers’ te omschrijven: stemmingsstabilisatoren bijvoorbeeld. Die medicatie wordt vaak gebruikt door mensen met een psychische aandoening, zoals een bipolaire stoornis. De medicatie zal de extreme hoogtes en diepe dalen in hun emoties afvlakken.

“Een veelgebruikte stemmingsstabilisator is olanzapine. Daarbij is er vaak sprake van gewichtstoename omdat olanzapine het verzadigingsgevoel vermindert, waardoor de patiënt maar blijft eten. Ook hier speelt het veranderende gedrag mee een rol. Maar deze patiënten worden vaak extra opgevolgd door hun huisarts of apotheker”, duidt Van der Beken.

Insuline, het hormoon waar je bij ­diabetes een tekort aan hebt, heeft dan weer het effect dat het lichaam suiker-, vet-, en eiwitvoorraden gaat aanmaken en opstapelen. “De insuline haalt suiker uit het bloed en slaat die op in de spieren en de lever. Als er daarna nog een teveel aan is, wordt dat omgezet in vetmassa. Wanneer de inname van insuline ontregeld is en er sprake is van veel schommelingen of inname van extra suiker om een te lage bloed­suiker te voorkomen, kan je effectief bijkomen.”

Andere dikmakers zijn ontstekingsremmende corticosteroïden of cortico’s, legt de apotheker uit. “Ze worden gebruikt voor ontstekingen die met eenvoudige pijnstillers niet overgaan. Denk aan rugpijn of gewrichtsklachten. Cortico’s doen je eetlust toenemen en kunnen op lange termijn een insulineresistentie laten ontstaan. Ze hebben ook de neiging om vocht op te houden door natrium(zout) in het ­lichaam te houden, waardoor je gewicht kan toenemen.”

Bij langdurige inname of zeer hoge dosissen hebben cortico’s ook een invloed op de vetdistributie in het lichaam en het gezicht. Dan spreken we vaak van een ‘moon face’ of een ‘vollemaansgezicht’. Cortico’s in de vorm van puffers, sprays of zalfjes hebben daarentegen niet of in veel mindere mate hetzelfde effect.

Bètablokkers en co.

Ook bètablokkers kunnen op het lijstje van medicijnen die je extra kilo’s kunnen bezorgen. “Zij remmen het hartritme af, waardoor sporten moeilijker lukt, want bij fysieke inspanning is er een nood aan het stijgen van die hartslag. Dat kan je tegenhouden om grotere sportieve inspanningen te doen”, aldus Van der Beken.

Verder passen antihistaminica in het rijtje. Histamine is zo’n neurotransmitter gelinkt aan onder andere de remming van de eetlust. Het wordt geassocieerd met allergieën. Stel dat je allergisch bent voor de huisstofmijt of pollen, dan schiet de histamine dagelijks de hoogte in. Neem je antihistaminica, dan gaat dat eetlustremmende ­effect verloren, met als gevolg dat je verdikt. Het effect is enkel aanwezig als je dit pilletje dagelijks inneemt.”

Je hoort wel vaker dat vrouwen die de pil beginnen te nemen bijkomen. “Hier is het een kwestie van hormonen”, vertelt de apotheker. “Bij dat hormonale effect gaat het vaak om voorbijgaande vochtopstapeling. Dat is sowieso het geval bij vrouwen in de periode net voor de menopauze. Een oudere dame krijgt dan lichamelijk andere vormen.”

Maar er speelt mogelijk nog iets anders. “Vaak wordt de pil opgestart rond 15 tot 17 jaar, net op een leeftijd dat het lichaam en de voedingsgewoontes van meisjes veranderen. Het echte verdikkende effect van de anticonceptiepil is nooit wetenschappelijk aangetoond. We spreken hier dus opnieuw over bijkomstige elementen.”

Sommige personen zullen na gewichtstoename op eigen initiatief hun medicatie afbouwen of zelfs stoppen met hem in te nemen. Uiteraard is dat geen goed plan. “ Zoek dan met je arts naar een alternatieve behandeling of andere geneesmiddelen die even doeltreffend werken zonder het neven­effect, maar stop er zelf niet zomaar mee. Vergeet vooral niet: elk medicijn wordt voorgeschreven met een reden. Overleg altijd met de arts en alles komt goed”, tipt de apotheker.