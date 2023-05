Snel klaar of net lekker uitgebreid? Aan u de keuze bij deze zoetzure wontonsoep

Simpel, in het seizoen en vegetarisch of vegan: Louise De Brabandere gooit drie troeven in de blender.

Deze week een tweeledig recept waarbij je zelf kiest hoeveel tijd je erin steekt. Heb je zin om zelf wontons te maken, ga ervoor! Het is minder moeilijk dan je misschien denkt. Maar uiteraard verwacht niemand van je huishouden zelfgemaakte, gevulde deegpakketjes op een doordeweekse avond. Gelukkig zijn er voor zo’n dagen diepvriesvarianten die je bij de Aziatische winkel of in de supermarkt koopt, en die ook bij ons regelmatig het avondmaal redden. In dat geval hoef je enkel de ‘soep’ te maken. Een mengsel van alles wat lekker is (denk aan sojasaus, sesamolie en chili crisp, een soort hete saus), aangelengd met een pollepel wonton-kookvocht. Deze Chinese soep is heet, zuur en, naar goede gewoonte in de Aziatische keuken, een klein tikje zoet om het geheel wat in balans te brengen.

YouTube staat vol met filmpjes waarin uitgelegd wordt hoe je wontons vouwt. Er bestaan 101 manieren, de ene al wat geavanceerder dan de andere. Er is geen goede of foute techniek, gevulde deegpakketjes zijn overheerlijk ongeacht hoe ze eruitzien, laat je vooral niet intimideren. Eenvoudigweg alle hoeken naar elkaar toe vouwen en flink toeknijpen smaakt even lekker als een prachtige dumpling met vlechtwerk waarvoor je engelengeduld en getrainde vingers nodig hebt.

Beeld Amber Vanbossel

Zoetzure wontonsoep

Dit heb je nodig voor 2 personen

Voor de wontons: 20 g gedroogde paddenstoelen / 150 g shiitake / 6 lente-uien / 2 teentjes knoflook / neutrale olie / 1 tl geroosterde sesamolie / 150 g tofu / 1 el sojasaus / (szechuan)peper / 20 wontonvelletjes

Voor de soep: 2 bouillonblokjes / 2 el (zwarte) rijst­azijn / 2 tl sojasaus / 2 tl geroosterde sesamolie / 2 el chili crisp (of chili flakes) / 2 tl sesamzaad / 4 tl honing / enkele takjes koriander

Zo maak je de wontons

1. Giet, in een klein kommetje, warm water over de gedroogde paddenstoelen en laat 10 min. weken. Snij de shiitakes in repen en hak vervolgens in kleine stukjes. Snijd de lente-ui fijn en hak de knoflook tot moes.

2. Verhit wat neutrale olie en 1 tl sesamolie in een grote pan en stoof 2/3 van de lente-ui 1 min. aan over een middelhoog vuur. Voeg de shiitake en knoflook toe en roerbak nog 3 min. verder. Dep de tofu goed droog en verkruimel vervolgens over de pan. Haal de gedroogde paddenstoelen uit het water, hak ze fijn en voeg toe aan de pan. Blus met 1 el sojasaus en kruid met (szechuan)peper. Meng goed dooreen. Haal de pan van het vuur, doe de vulling in een grote kom en laat even afkoelen.

3. Leg een wontonvelletje in de palm van je hand en maak met je vinger de randen nat met water. Leg een theelepel vulling in het midden van het velletje, vouw de hoeken toe en druk goed aan zodat de wonton tijdens het koken mooi dicht blijft. Zorg er ook voor dat de wonton luchtvrij is. Werk zo al de vulling op.

Zo maak je de soep

1. Breng 2 liter water aan de kook, voeg de bouillon toe en kook de wontons in enkele min. gaar.

2. Meng in elke soepkom 1 el (zwarte) rijstazijn, 1 tl sojasaus, 1 tl sesamolie, 1 el chili crisp, 1 tl sesamzaad en 2 tl honing. Voeg aan elke kom 200 ml warme bouillon van de dumplings toe en meng goed dooreen. Leg voorzichtig de warme dumplings in de soep. Werk af met fijngesneden koriander en de overgebleven lente-ui.