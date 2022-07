Smal wonen, slim verbouwen: zo haalt u het meeste uit uw rijhuis

Rijhuizen zijn niet weg te denken uit een stad. Vaak zijn ze klein en wordt hun ruimte niet optimaal benut. Haal het meeste uit je oppervlakte dankzij deze inspirerende renovaties.

Lowbudgetverbouwing in Brugge

Beeld Luc Roymans

Ophélie transformeerde samen met haar man Yves een voormalig hoedenwinkel tot een vintage vakantieparadijs. Hier val je letterlijk met de deur in huis, want er is geen inkomhal. Om buitenruimte winnen, werd de koterij afgebroken. Nu staat er een buitenkeuken, gebouwd met gerecupereerde materialen. De overkapping van blauweregen zorgt dat het binnen fris blijft.

Gents rijhuis met wow-factor

Beeld Luc Roymans

Kristof en Jade kochten een gedateerd en donker pand, maar zagen potentieel. De vroegere living is nu een luchtige leefkeuken met toegang tot de patio. Een glazen corridor scheidt het kantoor van het privégedeelte. Op de eerste verdieping kwam er een ruime woonkamer die als een plateau boven de eetruimte zweeft en de vide naar de zolderverdieping werd opgevuld met een vangnet, de eyecatcher van de woning. Een rijhuis met een wow-factor.

Stadspaleis om verliefd op te worden

Beeld Tim van De Velde

Hannes en Debby kochten een ouderwets rijhuis aan de rand van Gent. Achter de verlaagde plafonds bleek veel extra hoogte verborgen te zitten, en na afbraak van de koterijen viel er plots veel licht binnen. Via een glazen serredeur beland je in de keuken waar de trap werd geïntegreerd in de ruimte. Onder de trap kwam een toilet en keukenberging. Hannes heeft alle verloren meters weggewerkt.

Gezelligste ruwbouw van het land

Beeld Luc Roymans

An blies een onbewoonbaar verklaard perceel nieuw leven in. Vooraan twee rijhuizen, achteraan een oude breigoedfabriek en daartussen een loods. Ze koos voor architectuur waarbij ruwbouw meteen de afwerking is, een brute parel. In de keuken en de grote leefruimte die uitkijkt op de tuin herken je nog het originele dak van de loods. Boven zijn er twee slaapkamers, een badkamer, een tv-hoek en een bureau. De zolder verdween.

Van doorsneerijhuis tot spectaculair architecturaal project

Beeld © Michiel De Cleene

Een doorsneerijhuis in Gent ontpopte zich tot een spectaculair architecturaal project. Ine en Valentijn gaven de architecten carte blanche. Met een broer als bouwheer had het koppel het bij het rechte eind. De architecten zorgden voor licht, ruimte en speelsheid. Een bad met uitzicht op een vijver, een boom als loopbrug naar de woonkamer, een glazen achtergevel of een diagonaal afgezaagde vloer. Geen idee was te gek.

