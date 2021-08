Slaat bij elke nieuwe e-mail de schrik u om het hart? ‘Je gaat meteen op standje high alert’

U bent net terug van vakantie en uw inbox is overvol. Bij elke nieuwe e-mail slaat de schrik u om het hart. Waar komt deze angst voor werkmail vandaan en wat kunt u eraan doen?

“Morgen weer werken na drie weken vakantie, nu al geen zin in die mailbox”, schrijft een van de volgers van burn-outdeskundige Nienke Thurlings na een vraag op Instagram. Thurlings vroeg haar volgers of ze zich herkennen in de angst voor nieuwe werkmail of een ontplofte inbox. Bijna de helft kent het gevoel.

Ook de volle mailbox op maandagochtend levert de nodige stress op bij velen. Op zondagavond begint de onrust al, zegt iemand. “Je mailbox op maandag openen en dan zien dat er in het weekend zestig mails verstuurd zijn door collega’s”, schrijft een ander. En heb je ’s ochtends alle mails weggewerkt, dan komen er alweer nieuwe binnen. In veel van de reacties draait het vooral om de angst voor een inbox die nooit leeg is.

Direct oplossen

Waar komt die angst toch vandaan? “Veel van onze angstklachten zijn ontstaan door de technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren, de digitale revolutie. Net als de industriële revolutie zagen we deze als een gouden belofte, ze zou ons leven makkelijker maken en ons meer vrije tijd geven. Het tegenovergestelde is waar”, zegt Thurlings.

De druk op werkenden werd alleen maar groter, omdat we meer kunnen doen in korte tijd en dat ook van ons verwacht wordt. Dat kan ons brein volgens Thurlings helemaal niet aan. “Onze hersenen hebben zich nog niet kunnen aanpassen.” Moeten we ons wel willen aanpassen aan de moderne werksituatie, vraagt Thurlings zich af. Constant overspoeld worden door werkmail kan zorgen voor overprikkeling, waardoor we geen ruimte meer hebben om creatief na te denken.

Direct antwoord

Daarnaast is digitale communicatie helemaal niet zo goed voor ons, zegt Thurlings. “Als je een live gesprek voert, reageer je op elkaar en heb je er allebei voor gekozen om op dat moment te praten. Bij digitale berichtjes zit de verzender aan het stuur. Die wil misschien direct een antwoord, zonder te weten waar de ontvanger op dat moment mee bezig is.”

Maar of je direct reageert op een verzoek, heb je toch zelf in de hand? Zo werkt het niet, zegt Thurlings. Zodra er een mail binnenkomt, krijgen we automatisch een gevoel van urgentie. “Dat is een stressrespons. Je brein reageert net als in het verkeer onmiddellijk op nieuwe informatie en geeft een stoot adrenaline om snel te kunnen reageren. Elke e-mail die je krijgt, wordt door je oerbrein ook gezien als nieuwe informatie.”

Ervaring met onverwachte boze berichten maakt het er niet beter op. “Dan krijg je bij elk nieuw bericht een ‘oei-gevoel’. Je staat meteen op standje high alert.”

Dieper geworteld

Dat herkent bedrijfspsycholoog Ellen Huijsmans. Sowieso is elke nieuwe mail er een te veel voor mensen die het idee hebben overvraagd te worden. Werknemers die onzeker zijn over een project of hun rol op het werk en bang zijn om het niet waar te kunnen maken, hebben hier extra last van, stelt zij.

Een mail kan de angst om te falen opwekken. “Angst kan zomaar ergens ontstaan, doordat je een keer iets onhandigs hebt gedaan of ergens op bent aangesproken. Het kan ook dieper geworteld zijn in een onderliggende onzekerheid, die door stress of spanning naar boven komt. Of er kunnen overtuigingen meespelen zoals: ik moet het perfect doen, ik moet alles weten en kunnen, ik moet dienstbaar zijn.”

Herkent u zichzelf in dit beeld? Neem dat gevoel dan serieus, zegt Huijsmans. Want angst heeft iets gevaarlijks: er ontstaat vaak angst voor de angst en dan wordt de olievlek steeds groter. “De angst kan dan ook naar andere levensgebieden overspringen. Zo kan ook een appje van een vriendin uiteindelijk tot paniek leiden.”

Dat de stress zich uit bij iedere nieuwe werkmail, doet je geloven dat je werk de boosdoener is. Dat hoeft niet zo te zijn, zegt Thurlings. “20 procent van de stress komt door het bericht zelf, de rest door de stress die je vaak op andere vlakken in je leven ervaart.” Misschien stond je vanochtend alweer in de file, zat je in een propvolle trein of zijn je buren al weken aan het verbouwen. “Vraag jezelf af of je nog prettig woont en of je bijvoorbeeld wel veertig uur wilt werken.”

Aanpakken

Het is belangrijk om mild voor jezelf te blijven. En probeer erachter te komen waarom dit nu speelt, zegt Huijsmans. Bespreek je zorgen met je manager, je collega’s of je vrienden. Dat geeft meer lucht om te onderzoeken hoe je het probleem kunt aanpakken.

Kijk naar wat wel kan om de situatie beter te maken. “Als mensen blijven pushen via de mail, is het goed je grenzen aan te geven. Misschien liggen de prioriteiten van de ander anders, dan kun je het daar samen over hebben.”

Van een angst of probleem kom je niet een-twee-drie af. Bedrijfspsycholoog Ellen Huijsmans heeft het daarom liever over het omarmen van de situatie. “We hebben allemaal weleens een periode te veel op ons bord. Dan is het heel fijn als de stress er even mag zijn maar dat je er ook op kunt vertrouwen dat die stress ook weer weggaat. Op een dag krijg je meer rust en gaat de zon weer schijnen.”