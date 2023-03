Slaap je nu wel of niet beter door cannabis?

Heel wat mensen kampen met slaapproblemen. Sommigen, zo suggereren studies, roken, vapen of consumeren cannabisproducten zoals marihuana om hun slaap te bevorderen.

Maar helpt dat ook?

In een in 2022 gepubliceerd onderzoek waar meer dan 27.000 gebruikers van medische marihuana in de Verenigde Staten en Canada aan deelnamen, noemde bijna de helft slaap als een fysieke gezondheidsreden voor het gebruik. Maar het is lastig om precies te verklaren hoe cannabis de slaap beïnvloedt, omdat de studies die zijn gedaan beperkt zijn. En de resultaten zijn vaak ook gemengd, zegt Vyga Kaufmann, een assistent-professor psychologie en neurowetenschappen aan de universiteit van Colorado Boulder.

De twee belangrijkste actieve bestanddelen in cannabis, namelijk tetrahydrocannabinol (of THC, dat grotendeels verantwoordelijk is voor het high worden) en cannabidiol (of CBD, dat geen high veroorzaakt), lijken de slaap op verschillende manieren te beïnvloeden, zegt Cinnamon Bidwell, klinisch psycholoog en assistent-professor cognitieve wetenschap aan dezelfde universiteit.

Beperkte studies hebben bijvoorbeeld aangetoond dat lage doses THC de slaap kunnen verbeteren en hoge doses de slaap kunnen verslechteren, terwijl het omgekeerde geldt voor CBD. “Dat maakt het bestuderen van cannabis en slaap een uitdaging”, zegt Bidwell. “Vooral omdat verschillende cannabisproducten verschillende verhoudingen van de stoffen kunnen hebben.”

Maar onderzoekers van overzichtsstudie uit 2020, waarbij 26 onderzoeken geanalyseerd werden, zeggen wel dat er “veelbelovend voorlopig bewijs” is dat therapieën met cannabis onderzocht moeten worden als mogelijke behandelingen voor slaapproblemen. Zoals slapeloosheid, slaapapneu, rustelozebenensyndroom en nachtmerries gerelateerd aan posttraumatische stressstoornis.

Het effect van cannabis op slaap en slaperigheid kan ook worden beïnvloed door de manier waarop je het inneemt. Orale vormen, zoals pillen, doen er langer over om aan te slaan dan geïnhaleerde vormen, maar hun effect op de slaap houdt de hele nacht aan. Geïnhaleerde cannabis, via vaping of roken, geeft sneller resultaat, maar duurt minder lang. Al is het natuurlijk wel zo dat vaping en roken bepaalde gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, zoals schade aan de longen en ontstoken luchtwegen.

Er is ook enig bewijs dat cannabis indirect kan helpen bij de slaap door chronische pijn en angst te verlichten, de twee belangrijkste redenen voor nieuwe patiënten om medische cannabis te proberen. Hoewel het onderzoek op dit gebied vrij beperkt is en de gegevens nogal uiteenlopen.

Waar moet je aan denken voordat je cannabis voor de slaap probeert?

Volgens dokter Bidwell zijn mensen die cannabisproducten voor de slaap gebruiken er het meest tevreden over als ze ze af en toe maar niet elke dag gebruiken. Dat komt omdat te vaak THC gebruiken kan leiden tot tolerantie of afhankelijkheid, wat de voordelen van cannabis voor de slaap kan omkeren.

“Naarmate je het chronischer gaat gebruiken, kom je in de val terecht dat je voor hetzelfde effect de hoeveelheid moet verhogen”, zegt Bidwell. En uiteindelijk kun je op een punt komen dat het helemaal niet meer werkt.

Tegelijkertijd kun je er zo afhankelijk van worden dat je het moet blijven innemen om ontwenningsverschijnselen te voorkomen. Volgens Bidwell kan het stoppen met marihuanagebruik bij zulke mensen leiden tot symptomen als angst, prikkelbaarheid, misselijkheid en zelfs verontrustende dromen die de slaap kunnen verstoren. “Dat is een van de belangrijkste redenen waarom ze weer gaan gebruiken, of waarom ze niet volledig kunnen stoppen: omdat het moeilijk is om te slapen als onderdeel van de ontwenning.”

En sommige mensen die te veel THC gebruiken kunnen de volgende ochtend een ‘wietkater’ hebben, met symptomen als vermoeidheid, hoofdpijn en droge ogen en mond. Het gebruik van CBD lijkt echter niet te leiden tot tolerantie of afhankelijkheid.

