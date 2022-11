‘Sex sells’, vraag dat maar aan kersvers miljardair Tom Ford

Modeontwerper Tom Ford wist Gucci weer tot een A-merk te maken, bedacht geruchtmakende reclames en regisseerde prijswinnende films. De miljardenverkoop van zijn bedrijf is zijn zoveelste succes. Wie is deze Ford en wat is zijn geheim?

De wereld is een stijlvolle miljardair rijker. Zijn naam is Tom Ford, zijn faam dankt hij aan het ontwerpen van kleding, het maken van cosmetica en het regisseren van films. Twee weken geleden werd bekend dat Ford (61) het mode- en cosmeticamerk dat zijn naam draagt voor 2,7 miljard euro verkoopt aan beautyconcern The Estée Lauder Companies.

Dat een modemogol zijn merk verkoopt aan een cosmeticahuis lijkt verrassend, maar dat is het niet. Het gros van Fords inkomsten is afkomstig van de verkoop van beautyproducten, die hij in een licentieovereenkomst met Estée Lauder op de markt bracht. Zijn cosmetica-imperium begon hij in 2006 met een parfum, Black Orchid, dat meteen een verkoopsucces werd. In 2010 lanceerde Ford zijn eigen lippenstiften, in 2011 volgde een volledige make-uplijn, die ook als zoete broodjes werden verkocht.

De opbrengst van de heren- en dameskleding, die Ford sinds 2010 ook onder zijn eigen naam produceert, blijft ver achter bij die van de beautyproducten. Dat is gebruikelijk in de luxe-industrie, waar modecollecties en de bijbehorende campagnes vooral bedoeld zijn om een imago en een droomwereld rond een merk te scheppen. Het grote geld wordt verdiend met cosmetica en accessoires als tassen en zonnebrillen. Dit soort nevenproducten zijn lager geprijsd dan kleding en hebben hogere marges. Wat ook zorgt voor oneindige verkoopmogelijkheden: ze zijn niet gebonden aan kledingmaat of leeftijd.

Mr. Sexy

Ford is al zijn carrière lang een meester in het creëren van verleiding. De sensuele dameskleding van het merk en de shows met topmodellen en wereldberoemdheden zorgden ervoor dat zijn naam staat voor zinnenprikkelende glamour. Wie graag een brok sex appeal meer blieft maar geen avondjurk of smoking van duizenden euro’s kan betalen, kan altijd nog een stukje Ford kopen in de vorm van een fles parfum van 80 euro of een lipstick van 56 euro. Ook niet goedkoop, maar betaalbaar en hebberigmakend genoeg om wereldwijd de winkels uit te vliegen.

Het is The Estée Lauder Companies met de aankoop van het merk Tom Ford met name te doen om de sensuele glamour die hun degelijke huismerk Estée Lauder node mist. Ford daarentegen zal de modegeschiedenisboeken ingaan als Mr. Sexy. De Amerikaanse makelaarszoon groeide op in de staten Texas en New Mexico. Hij studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van New York en architectuur aan de Parsons School of Design, waarna hij via via in de mode terecht kwam. Zijn belangwekkendste wapenfeit is het in 1994 wakker kussen van het indertijd danig ingeslapen modehuis Gucci.

Het Florentijnse merk, dat bijna ten onder ging aan familieruzies en wanbeleid, werd onder creatief directeur Ford een regelrecht A-merk. De Texaan met het eeuwige twee­dagen­baard­je ontwierp nauwsluitende jurken met spannend geplaatste inkepingen, streelzachte fluwelen jasjes, satijnen bloezen en nerveus laag gesneden heupbroeken die celebrity’s als Madonna en Elizabeth Hurley graag droegen. Samen met stylist Carine Roitfeld en fotograaf Mario Testino bedacht hij geruchtmakende reclamecampagnes. Over de foto uit 2003 waarop het schaamhaar van model Carolyn Murphy in de vorm van de G van Gucci was geschoren, raakte de modewereld niet uitgepraat. “Geen haar beter dan advertenties voor sekslijnen in telefooncellen”, schreef columnist Bel Mooney van de Daily Mail.

A Single Man

Het stokoude cliché dat sex sells bleek maar al te waar. “Het leek alsof alles wat ik aanraakte in goud veranderde”, zei Ford in 2016 tegen modejournalist Imran Amed. “Vanaf het moment dat ik bij Gucci begon, verdubbelden onze cijfers, en ze verdubbelden en verdubbelden opnieuw.” Terwijl Ford aan de creatieve knoppen zat, werden de zaken strak geregeld door zijn compagnon Domenico De Sole, de kiene Italiaan die toendertijd CEO van Gucci was en nu voorzitter is van Tom Ford International.

De explosieve triomf van de ‘Tom-Dom bom’ was zo opvallend dat Fransman Bernard Arnault, die bezig was zijn conglomeraat LVMH uit te bouwen, zijn oog op Gucci liet vallen. Uiteindelijk gingen Ford en De Sole in zee met Arnaults aartsrivaal en landgenoot François Pinault en werd Gucci onderdeel van zijn Pinault Printemps-Redoute (PPR), in 2013 omgedoopt tot Kering.

Na een conflict met Pinault verliet in 2004 zowel Ford als De Sole PPR. Twee jaar later lanceerde Ford met Estée Lauder zijn eerste parfum onder eigen label, waarna een zonnebrillencollectie volgde in licentieovereenkomst met het Italiaanse Marcolin en een mannenmodelijn in samenwerking met de Italiaanse Ermenegildo Zegna Group. In 2010 achtte Ford de tijd rijp voor een vrouwenmodecollectie.

Alsof hij nog niet genoeg te doen had, debuteerde Ford in 2009 als filmregisseur. Zijn gestileerde jaren 60-drama A Single Man, waar de glamour en sensualiteit van afdropen, werd een hit. Hoofdrolspeler Colin Firth werd genomineerd voor een Oscar en won een BAFTA-award. In 2016 volgde Nocturnal Animals. Die film won een Grand Jury Prize op het filmfestival van Venetië en werd genomineerd voor een Oscar en een Golden Globe.

Voordat The Estée Lauder Companies de deal sloot, aasde ook Kering op Tom Fords bedrijf, maar dat kreeg nul op rekest. Lauder kondigde aan het gehele bedrag medio 2025 te hebben betaald. Ford zelf blijft tot eind volgend jaar aan als ‘creatief visionair’, met De Sole als raadsman om de transitie te begeleiden. In een verklaring liet Ford weten dat hij “niet gelukkiger kon zijn” dan hij nu is.