Serdi verloor zijn ouders, lag een half jaar in coma en leefde even op straat. Beatboxen werd zijn redding

Als weeskind ging hij van internaat naar instelling, maar als acteur en beatboxer reist Serdi Faki Alici van de Gentse Feesten naar Theater Aan Zee en misschien wel naar het Filmfestival van Venetië. In zijn solovoorstelling Serdi vertelt hij zijn levensverhaal. ‘Er zijn veel mensen die hulp nodig hebben. Ik wil een voorbeeld zijn.’

“Hier heb ik mijn hele leven op gewacht. Om deze voorstelling te spelen. This is it. Ik heb mijn hele leven gewacht om met mijn verhaal naar voren te komen. Want als ik vier, vijf jaar geleden met mijn verhaal naar voren was gekomen, zou ik er niet klaar voor geweest zijn. Ik heb pas de laatste twee jaar mijn verleden volledig, of bijna volledig, kunnen verwerken. Nu ben ik er klaar voor. Vroeger zou deze voorstelling mij nog veel meer pijn hebben gedaan, zou daar nog veel meer kwaadheid in gezeten hebben. Maar in de laatste twee jaar heb ik het leren accepteren. Heb ik het een plaats gegeven, ben ik sterker geworden.”

De voorstelling waarover het gaat heet simpelweg Serdi, en de maker die nu tegenover ons zit en tijdens Theater Aan Zee op zijn eentje op een podium in het oude zwembad van Oostende staat, heet ook zo. Al staat hij bij de Dienst Bevolking van zijn thuisstad Gent ingeschreven als Faki Alici. “Serdi is eigenlijk de naam die mijn moeder heeft gekozen”, legt hij uit. “Mijn vader heeft me mijn opa’s naam gegeven, Faki. Maar mijn moeder is me Serdi blijven noemen. Zo is dat mijn koosnaampje geworden. En nu is dat ook mijn artiestennaam.”

Serdi staat niet op zijn identiteitskaart, maar wel in sierlijke letters op zijn rechterarm. Op zijn linkerarm staat in hetzelfde geschrift ‘Beatbox’. De woorden worden zichtbaar wanneer hij zijn microfoon vasthoudt.

Serdi Faki Alici. Beeld Thomas Sweertvaegher

“Weet je wat heel grappig is? Bij Zonder afspraak was de naam van mijn personage eigenlijk Murat”, vertelt de Gentse acteur, theatermaker en beatboxer. “Komt opeens Yahya Terryn, mijn regisseur, naar mij. Zegt hij: ‘Mag ik iets vragen? Mag ik je naam veranderen van Murat naar Serdi Beatbox? Dan kan ik je tatoeages gebruiken.’” Hij lacht, met zijn hele lichaam: fonkelende pretogen, een hese giechel, een schuddende buik.

Op de laatste dag van de Gentse Feesten stond Serdi te beatboxen op het podium van de Sint-Jacobsmarkt, vergezeld van twee buikdanseressen en een operazangeres. Hij toont een filmpje dat hij maakte met zijn telefoon: achter zijn blote, bezwete bovenlijf op het podium zie je een uitzinnige menigte. “Dames en heren! What the fuck!”, hoor je hem roepen. “Wat voor een optreden was dat hier? Oh, heerlijk gewoon!” Serdi Faki Alici is een podiumbeest pur sang.

Het podium was een uitweg. Uit dat pijnlijke verleden, waarover hij in Serdi vertelt. Uit ‘het systeem’ waarin hij als zesjarige verzeild was geraakt. Zijn vader had de eerste pitazaak in Gent, en zes kinderen: Serdi is de jongste. “Mijn tweede broer is tien jaar ouder dan ik. En mijn andere broer is twintig jaar ouder dan ik. En die zussen vallen tussen mijn twee broers. Ja. Dus… Een kakkersnestje, hè.”

Serdi’s ouders zijn overleden bij een auto-ongeluk, toen hij zes jaar oud was, in 1995. “Mijn oudste zus, die toen al getrouwd was en een kindje had, is mijn voogd geworden, maar ze heeft mij direct naar een internaat gestuurd, via het CLB. Zonder dat ik er iets van wist. Ik kroop op een bus waarvan ik dacht dat die naar huis zou rijden, maar hij ging naar een internaat.”

Thuiskomen

Het werd het begin van een heen-en-weer langs instellingen en instituties, waar Serdi nooit een thuis vond. Waar alles geconditioneerd was: zelfs om naar het toilet te gaan, had je toestemming nodig. “Mijn familie wilde niet op mij passen. Ze hadden geen tijd voor mij, dus ik belandde in een internaat. Van internaat naar instelling, van instelling naar observatiecentrum.” Ondertussen passeerde hij langs vijftien verschillende scholen, vaak als enige jongen van Turkse afkomst. “Dan voel je je altijd eenzaam. Ik heb nog altijd bindingsangst”, vertelt hij. “Ik was een getraumatiseerde leerling die niet wist welke weg hij moest bewandelen. Ik heb vier jaar elke dag gehuild, omdat ik mijn weg niet vond, omdat mijn ouders waren overleden, dit en dat.

“Maar ik was alleen rebels bij de mensen die mij niet wilden begrijpen. Die mij discrimineerden. Onrechtvaardigheid, dat is de story of my life. Ik haat onrechtvaardigheid. Ik ben daar nu nog altijd door getraumatiseerd. Als ik ergens onrechtvaardigheid voel, word ik rebels. Dan krijg ik een mentale kortsluiting, bij wijze van spreken. Ik ben niet agressief en ga niet slaan, maar dan ga ik roepen en tieren.”

Serdi Faki Alici: ‘Vroeger zou deze voorstelling mij nog veel meer pijn ­hebben gedaan. Maar ik heb het leren accepteren.' Beeld Thomas Sweertvaegher

In een isoleercel maakte dat roepen en tieren plaats voor beatboxen. En bij vzw Habbekrats ontmoette hij Sven Ronsijn, acteur uit Wittekerke en de latere directeur van het jeugdgezelschap Ultima Thule. Hij zette Serdi en een vriend van hem op een podium. “De eerste regisseur in mijn leven”, vat Serdi samen. “Ik weet het nog perfect, mijn eerste optreden was in Fantast in de Burgstraat. In het begin was ik heel nerveus. Je weet niet hoe het publiek gaat reageren en je weet niet hoe het gaat zijn. Eigenlijk ben je aan het ontploffen. Maar daarna, bij elk ding dat ik deed, begon het publiek te glimlachen. Mensen begonnen te juichen. Ik zag iets veranderen.

“Vanaf toen bloeide ik open. Ik vond opeens mijn thuis. Daarvoor was ik nergens thuis. Niet in de instelling, niet op school. Ik was misschien thuis op straat, ja, maar waar ik het meest thuis was, was op het podium. Daar kon je alles zijn. No limits. Wilde je een koning zijn? Een gangster? Je kon alles zijn. Dat heeft mij verslaafd gemaakt aan het podium.”

Het podiumbeest was geboren. “Entertainment is alles. En ik doe alles graag. Beatboxen, rappen, breakdancen, hiphoppen, freestylen, kaarttrucs, diabolo’s, circus, ik doe alles. Ik houd niet van bandwerk. Dat is altijd hetzelfde. En zo houd ik het vree spannend. Altijd iets nieuws.”

Alleen het acteren op film- en tv-sets – Serdi was te zien in Zonder afspraak, Déjà Vu, Kids on the Block en Quichotes Eiland – was aanpassen, zegt hij. “Theater, dat is één keer acteren, in één trek, één trance waar ik op kick. En daarna ben je voldaan. Maar een serie, dat vond ik vrij kut. Waarom? Omdat ik constant in mijn rol zat, en dat dan moest afbreken. In mijn rol, en stop. Afbreken, opbouwen, afbreken, opbouwen. Op de duur was mijn energie op. Dat enerveerde mij, dat frustreerde mij. Maar sinds ik Fien Troch ken…”

Serdi speelt een belangrijke rol in Trochs nieuwe film. Tijdens ons gesprek leert hij dat die geselecteerd is voor het Filmfestival van Venetië – tot zijn grote vreugde, en een tikje ongeloof. “De max, de max! Holly heet de film, ja. Serieus, dat was wonderlijk. Als ik iets mag zeggen over Fien Troch: wat een zeldzame, mooie persoon. Zij wist perfect hoe ze op mij moest inspelen. En Greet Verstraete, die mijn vrouw speelt, ook. Ik zei het haar, over wat ik haat in films en series. En zij zegt tegen mij: ‘Ik heb daar een truc voor. Je trekt je rol de hele dag door.’ En ik zeg: dank je wel. Echt waar. Zo behoud ik mijn energie, zo kan ik 100 procent in de rol blijven. Ik moet dat aanhouden. Ik krijg er kippenvel van als ik daaraan denk.”

Rolmodel

Van beatboxen in een isoleercel naar het Filmfestival van Venetië: het is een hele weg die hij heeft afgelegd. Een van de belangrijkste tussenstops was De Vieze Gasten, het beroemde theater in de Brugse Poort, waar hij Jamila Channouf leerde kennen. “Zij is mijn tweede moeder, mijn moeder van het theater.” Serdi was toen dertien jaar oud. “Ik had al snel door dat het podium zijn thuisplek was”, herinnert Channouf zich over de jonge Serdi. “En bij alles wat we deden bij de Vieze Gasten, was hij betrokken.” Serdi is meer dan een performer, legt ze uit. “Hij maakt deel uit van het stedelijk weefsel. Hij komt in aanraking met andere jongeren, nu als rolmodel. En dat is ook superbelangrijk.”

Dik twintig jaar later werkte Channouf nog mee aan Serdi. “Zij zet de puntjes op de i. Zij weet: op die manier moeten we het vertellen, op die manier gaat het naar voren komen”, duidt Serdi. Maar het is wel zíjn verhaal. “Ik wil mijn verhaal vertellen voor de mensen die het nodig hebben, die denken dat ze in de shit zitten, die hun weg niet meer vinden… Iedereen heeft zijn duivels. Iedereen heeft zijn angsten. Ik zeg altijd: alle problemen zijn universeel. En het enige verschil is de gradatie van de pijn. Er zijn heel veel mensen die hulp nodig hebben. Ik wil een voorbeeld zijn. Je kunt alleen maar leren van iemand die hetzelfde heeft doorstaan, en die hetzelfde heeft meegemaakt en die er zelf is uitgegroeid. Toch?”

Serdi, geregisseerd door Lara Staal (met wie Serdi ook al Dissident maakte), gaat in première op Theater Aan Zee, en lijkt nu al één van de succesvoorstellingen van NTGent te worden in het najaar. “Maar we gaan ook schooloptredens doen”, zegt hij nadrukkelijk. “Moeilijke jongeren, daar houd ik van. Ik ga je een klein verhaal vertellen. Ze hadden mij gevraagd om in het bijzonder lager onderwijs tien weken les te geven, een dag per week. En die kinderen volgden letterlijk géén les. Die komen daar aan zonder rugzak, die komen zelfs om tien uur in plaats van halfnegen op school... Dus de eerste dag kwam ik daar binnen en ik zie daar letterlijk jongeren de leerkracht uitschijten. En die leerkracht doet gewoon zo (haalt de schouders op) en kijkt uit het raam. Hij laat zich gewoon uitschijten. Ik denk: wat is dat nu?

“Bij mij probeerden ze dat ook. En ik zei, jongens, luister. Ik ben jullie. Ik ben geen leerkracht, ik ben niet iemand die hier komt om mijn geld te verdienen. Ik kom jullie iets unieks meegeven, omdat ik ook de hel van het leven heb meegemaakt. En ik heb wel van mijn hel een paradijs gemaakt en ik heb eruit geleerd. Dat is wat ik jullie wil meegeven. Ik kan jullie leven veranderen. Als jullie dat zelf willen. En bam, de zon ging op. ‘Oké, met hem moeten we niet spelen’. Weet je, je moet die jongeren begrijpen. Je moet op hetzelfde niveau zitten. Als jij je boven hen verheft en op hen spuwt, gaan ze tien keer zo hard terugspuwen. En gaan ze je het leven zuur maken.

“Onlangs heb ik twee workshops gegeven in De Grote Post. Eén voor een school uit het bijzonder lager onderwijs. Zo openbloeien dat die kinderen deden! Ze probéérden te rebelleren, maar dan op zo’n artistieke manier. Dan beginnen ze allemaal te beatboxen. Serieus, ik ga bijna huilen, broer. Ze zijn allemaal beatboxend de kamer uitgegaan. Dat was zo mooi, dat was zo...” Hij krijgt tranen in de ogen. “Ja, sorry. Echt. Het is dáárom dat ik dat doe. Ik wil iedereen gewoon hun ogen openen en tonen: het kan anders, het kan beter. Daarvoor leef ik.”

Serdi weet hoe belangrijk rolmodellen kunnen zijn. Zoals Sven Ronsijn, zoals Jamila Channouf. Zoals Sus, een begeleider op het internaat. “Die was als mijn vader.” Of zoals Papi Michel, die een negenjarige Serdi begeleidde in het Zeepreventorium in De Haan en hem leerde hoe hij zijn longen kon vergroten om langer onder water te blijven. “Zijn record was 2 minuten en 12 seconden. Tien maanden later heb ik dat verbroken: 2 minuten 30.”

Of zoals zijn individuele begeleider op het observatiecentrum – “geen jeugdgevangenis, maar er is weinig verschil”, zegt Serdi. Vier jaar lang heeft hij met hem contact proberen zoeken. “En uiteindelijk, een paar maanden geleden hebben we van hem een bericht gekregen. En is hij langsgekomen. En... Ik dacht dat mijn verhaal erg was. Maar er waren heel veel dingen die ik had verdrongen. Mijn verhaal was tien keer harder dan wat ik zelf vertelde. Toen hij dat allemaal begon te zeggen... Ik begon te huilen. En hij was ook aan het huilen. Dus ja...”

En dan zijn er nog zijn echte ouders, natuurlijk. “Ze zijn altijd bij mij geweest. Ze hebben me nooit losgelaten. Want ik voel de liefde en de warmte. Kijk, als ik mijn ouders niet zou gekend hebben, zou ik een gigantisch gemis hebben. Maar ik heb tot mijn zes jaar mijn ouders gekend. Ik was hun lieveling. Ik kreeg zo veel aandacht, zo veel liefde. Ze hebben me niet uit eigen keuze achtergelaten. Hun onvoorwaardelijke liefde is bij mij gebleven. Soms heb ik me wel zitten afvragen: wat als ze hier nu zouden zijn? Maar daarna dacht ik: ze zíjn er. En ik voel dat ze trots zijn op mij. Ik voel dat ze mij ook enorm steunen, van bovenaf. En me de energie geven die ik nodig heb.”

Serdi, op 27 en 28 juli op Theater Aan Zee (Oud Zwembad), Oostende. Van 28 tot 30 september in NTGent (Minnemeers).