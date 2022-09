September, tomatenfestijn: probeer eens deze gnocchi met gebakken kerstomaat

Vollegrondtomaten zijn deze maand op hun allerbest. Zet ze elke dag op het menu, want straks is het seizoen alweer afgelopen.

Mijn aanrecht is dezer dagen bezaaid met schalen en potten gevuld met tomaten. Grote, lichtroze exemplaren, langgerekte knalrode versies, gele minitomaatjes en een variëteit waarvan het oranje overgaat in dieppaars. Het is duidelijk september, want naast het feit dat de schoolpoorten weer openzwaaien, staat deze maand op culinair vlak volledig in het teken van deze veelzijdige vrucht. Van medio augustus tot en met september zijn de vollegrondtomaten op hun best. Doe uzelf een plezier en ga op boerenmarkten, plukboerderijen of in een goed gesorteerde kruidenier of groentewinkel op zoek naar tomaten uit volle grond. De intense, levendige smaak is niet te evenaren.

Zoete saus

Snijd eens een grote vleestomaat in dikke plakken en schik op een met extra vierge olijfolie ingevette snee zuurdesembrood. Werk af met een sprenkel fleur de sel. Perfectie in al haar naakte glorie.

Zoete, huisgemaakte tomatensaus is de next best thing. Verwarm een pan vol kerstomaten met een zeer royale geut olijfolie. Door de hitte gaan de velletjes na een tijdje helemaal opgebold en op springen staan. Een simpele prik van de vork verlost ze uit hun lijden en doet de smaakbommetjes openbarsten en hun heerlijk zoete sap prijsgeven. De helft van de tomaatjes schep ik uit de pan, zodat de saus straks nog wat textuur heeft, en bij de andere helft giet ik een royale (ja opnieuw, niet zuinig zijn) geut witte wijn. Nadat de jus ingekookt is, schep ik alles samen met een handvol geroosterde pistachenoten in een keukenmixer en blend tot een rijke saus met body. Deze saus bewijst dat u slechts met een handvol kwaliteitsingrediënten iets lekkers op tafel zet.

U zal merken dat het recept een aantal kleine handelingen omvat die op het eerste gezicht misschien onbelangrijk lijken, zoals het roosteren van de noten of bakken van croutons. Maar sla deze stappen beslist niet over want ze dragen stuk voor stuk bij aan de gelaagde smaakdimensie.

Gnocchi met gebakken kerstomaat, halloumi en croutons

Dit heb je nodig voor 2 personen

extra vierge olijfolie / 300 g kerstomaten / 1 teen knoflook, gepeld en gekneusd / peper en zout / 1 sneetje (zuurdesem)brood / 100 ml witte wijn / 20 g pistachenoten / 300 g gnocchi om te bakken / 200 g halloumi / 2 handjes rucola

Zo maak je het

1. Verhit een royale geut olijfolie over een laag tot middelhoog vuur in een pan. Voeg de ­onversneden kerstomaten en het teentje knoflook toe. Kruid met peper en zout en bak de tomaten in 5 à 8 minuten zacht. Schud geregeld eens met de pan.

2. Scheur ondertussen het brood in stukjes. Verhit wat olijfolie in een andere pan en bak de broodstukjes tot knapperige croutons.

3. Schep de helft van de tomaten uit de pan en zet opzij. Blus de overige helft met de wijn en laat enkele minuten inkoken. Prak met een vork de tomaten tot moes. Proef en kruid eventueel bij met peper en zout (en eventueel een klein beetje suiker).

4. Haal de croutons uit de pan en houd ze bij. Veeg de pan schoon en voeg de pistachenoten toe. Rooster de noten enkele minuten over een laag vuur.

5. Schep de saus uit de pan in een kleine keukenmixer en mix samen met de pistachenoten glad.

6. Veeg de pan waarin je de saus maakte proper en bak er de gnocchi in wat olijfolie krokant in. Meng vervolgens de tomatensaus onder de gnocchi. Snijd ondertussen de halloumi in ­plakken en bak in de andere pan krokant.

7. Verdeel de gnocchi over borden en werk af met de overgebleven tomaatjes, plakjes ­halloumi, croutons en een handje rucola.