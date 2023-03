Seattle, het groene Manhattan van de Westkust

De Smaragden Stad bulkt van jonge en ambitieuze microserfs – de naam die schrijver Douglas Coupland gaf aan Microsoft-werknemers in de lagere rangen – die graag gaan eten en drinken, en hun weekends vullen met hikes in de omliggende natuurpracht. We nodigen u uit om mee te doen, maar wees gewaarschuwd: Seattle is een stad die u niet graag laat gaan.

Terwijl het vliegtuig op weg naar de landingsbaan van Seattle-Tacoma International Airport snel hoogte verliest, golft het lieflijke landschap van deze ijle en afgelegen hoek van de Verenigde Staten binnen via het raampje. Een melkachtig lentezonnetje priemt door de laaghangende nevel, die heuvels, houten huisjes en duizenden sparren omarmt. Seattle baadt in het groen, dat is meteen duidelijk. Als knooppunt voor internationale handel zoemt het bovendien als een bijenkorf: de haven bulkt van de supertankers, op de spoorlijnen ratelen de rompen van Boeing-passagiersvliegtuigen voorbij, de autostrades verslikken zich dagelijks in slierten trucks en bestelwagens, en als je je oor tegen de grond houdt, hoor je miljarden servers zoemen, bediend vanuit de kantoren van Microsoft, Amazon en zo veel andere big-techbedrijven. De wereld komt misschien niet naar Seattle, maar Seattle geraakt wel overal in de wereld.

Groene long

We stappen in onze huurwagen en worden vrijwel meteen opgeslokt in het mierennest dat zich dagelijks verplaatst op de dertienbaanse Interstate 5. Het zweet breekt ons uit, maar gelukkig houdt de gps het schip op koers. We ronden een lange bocht en dan strekt de stad zich voor ons uit: een groep wolkenkrabbers, gelegen aan een baai, een zicht dat de vergelijking met Manhattan vlot doorstaat. Seattle, genoemd naar Chief Sealth van de lokale Duwanish-indianenstam, werd gesticht in 1851. Het diende toen vooral als hub voor de houtindustrie, die tijdens de goldrush op volle toeren draaide om Californische goudaders en mijnwerkersdorpjes van bouw­materiaal te voorzien.

Seattle heeft meer parken dan eender welke Amerikaanse stad. Het meest unieke: Gas Works Park. Beeld Dieter Moeyaert

De stad ligt langs de Puget Sound, een door de ijstijden diep uitgeholde zeearm van de Stille Oceaan, en strekt zich uit van de Olympic Hills in het noorden, tot South Park in het zuiden, over een afstand van 25 kilometer. Daartussen vind je meer parken dan in eender welke Amerikaanse stad (vandaar de bijnaam ‘Smaragden Stad’) en ongeveer vier miljoen inwoners. Waar te beginnen? Misschien is ‘wanneer?’ een betere vraag. Seattle bezoek je het best tussen begin juli en eind september; buiten die periode valt er nogal wat regen. Ook in de lente: de locals hebben het over May Gray en June Gloom.

In het stadscentrum, met steile straten die afhellen naar de zee, is het rustig. We boekten een hotel in Belltown, vlak bij de Pike Place Market, een overdekte marktplaats waar bloemen, boeken, posters, groenten, vlees, vis en nog zoveel meer wordt aangeprezen. En je kunt er ook koffie drinken, natuurlijk. Het is geen toeval dat Starbucks – genoemd naar de eerste stuurman in de roman Moby Dick – net in deze stad het licht zag, want niemand drinkt meer koffie dan de Seattleites. Waarschijnlijk zit het gure weer daar voor iets tussen.

Tim Freeman, bartender in cocktailbar Canon. Beeld Dieter Moeyaert

“Het ironische is dat we helemaal niet van Starbucks houden”, zou Tim Freeman, barman in cocktailbar Canon, ons later op de avond vertellen. “We hebben een hekel aan plekken die er hier hetzelfde uitzien als aan de andere kant van het land. Waar inwoners wél warm voor lopen, zijn kleine, intieme bars en restaurants die een unieke ervaring aanbieden.”

Tim voegt eraan toe dat de plaatselijke bevolking eigenlijk helemaal niet zo vriendelijk is voor nieuwkomers. “In de Verenigde Staten zijn we beróémd voor onze onvriendelijkheid”, grinnikt hij. “We noemen het de Seattle Freeze: iedereen doet koud tegen elkaar. Ik kom van Bainbridge Island, vlak bij Seattle, en het kostte me bloed, zweet en tranen om hier vrienden te maken. We zoeken een klein groepje mensen met wie we overeenkomen en daarbuiten stoten we iedereen af.”

Zonnende zeeleeuwen

Gelukkig blijft die koelheid ons bespaard. Zelfs langs de lawaaierige en plat toeristische waterkant, met een reuzenrad en voedselkraampjes van twijfelachtig allooi, is iedereen een toonbeeld van vriendelijkheid. We schepen in op een havencruise voor een vaart rond Elliott Bay: de ideale manier om een overzicht van de stad en wat achtergrond te krijgen. Gids Matt beschouwt zichzelf als “een typische Seattleite, die overal naartoe rijdt op de fiets”. Wanneer hij geen koffie drinkt, trekt hij de bergen in om te mountainbiken of te wandelen. Matt beschrijft de haven als “het kloppende hart van deze stad. We liggen een dagreis dichter bij Azië dan andere steden aan de Westkust, dus we mogen al het graan, soja en mais uit het hart van de VS exporteren. Ook verwerken we vis uit Alaska tot fishsticks. Omdat Elliott Bay zo diep is, kunnen de grootste schepen ter wereld hier makkelijk aanmeren.”

In de verte sluimert stratovulkaan Mount Rainier, meer dan 4 kilometer hoog. Beeld Dieter Moeyaert

Het eerste wat ons opvalt wanneer we op het water zijn, is het monumentale silhouet van Mount Rainier in de verte; de 4,3 kilometer hoge vulkaan waarvan de besneeuwde top boven de havenkranen uittorent. Wat ook meteen in het oog springt, is de vloot aan ferryboten die constant aanleggen en weer vertrekken. “Omdat de baai zo diep is,” legt Matt uit, “en omdat de bodem uit los zand bestaat, kunnen we hier geen bruggen bouwen. Een belangrijk onderdeel van ons transitsysteem bestaat dus uit ferry’s. Het is zelfs het tweede grootste ferrynetwerk ter wereld, na dat van British Columbia in Canada, hier wat verder over de grens.”

We varen verder, langs boeien en rotsen waar zeeleeuwen op liggen te zonnen; net worsten op een steen. “We noemen ze dan ook rock sausages”, glimlacht Matt. We bereiken enkele grote scheepswerven: een Noordpoolboot van de Amerikaanse kustwacht, aangedreven door een motor van 75.000 pk, ligt in het droogdok. We turen omhoog naar een Chinese kraan, die als een van de enige ter wereld gigantische containerschepen kan laden. Er ligt ook een cruiseschip voor anker met plaats voor 4.000 passagiers. Eén ding mag duidelijk zijn: ook al begon Seattle ooit als een duel tussen houthakkers en vissers, de zeebonken hebben het intussen gehaald.

Pike Place Market, een van dé trekpleisters in de stad. Beeld Dieter Moeyaert

We steken de baai over en varen terug langs het antieke Edgewater Hotel, waar de Beatles ooit logeerden en waar het management in de jaren zestig gasten aanmoedigde om vanop hun balkon te vissen. (Waar ze die vis vervolgens moesten bewaren, lieten ze in het midden, waardoor het hotel binnen de kortste keren uit alle hoeken en kieren begon te stinken.)

Het blinkende hoofdkwartier van onlinereisbureau Expedia springt ook in het oog. “Ze kochten de grond voor 220 miljoen dollar,” zegt Matt schamper, “en de bouw van het complex kostte 500 miljoen. De dag voor ze het in gebruik wilden nemen, sloeg de coronacrisis toe. (grinnikt) De stadsbewoners zijn niet zo tuk op alle multinationals die hier neerstrijken, al zorgen ze natuurlijk voor de nodige passage.” Niet toevallig was Seattle de eerste plek ter wereld waar antiglobalisten bij elkaar kwamen om zich te verzetten tegen de Wereldhandelsorganisatie, in 1999, met zware straatrellen tot gevolg.

Grey’s Anatomy

We varen langs de iconische Space Needle, gebouwd voor de Wereldtentoonstelling in 1962. “De naam komt van een journalist,” vertelt Matt, “die schreef dat de toren leek op een ruimteschip dat op een naald was geprikt.” Seattle had de Wereldtentoonstelling hard nodig. In de Tweede Wereldoorlog scheerde de lokale economie hoge toppen omdat Boeing hier bommenwerpers bouwde en omdat de werven oorlogsschepen produceerden. Toen die niet langer nodig waren, liep Seattle leeg. Naast de Space Needle en de Interstate 5 bracht de Wereldtentoonstelling ook een monorail naar het centrum, die tot op vandaag een (lekker ouderwetse) verbinding vormt tussen Up- en Downtown. Een bezoek aan de Space Needle is niet te versmaden; zeker niet als je fan bent van de reeks Grey’s Anatomy. Het ziekenhuis uit de reeks ligt aan de voet van de toren en is in realiteit het hoofdkwartier van een televisiestation. Vanuit de Needle heb je een prachtig uitzicht over de stad en zijn buitenwijken, waaronder Green Ant Hill, waar heel wat scènes uit de reeks zich afspelen.

Vanuit het langzaam roterende observatorium op de Space Needle heb je een prachtig uitzicht over de stad. Beeld Dieter Moeyaert

Beeld Dieter Moeyaert

Ook de Monorail is een overblijfsel van de Wereldtentoonstelling in 1962. Beeld Dieter Moeyaert

Dan is het hoog tijd om Seattles bruisende nachtleven in te duiken. Barman Tim: “Als er één ding is waar Seattleites goed in zijn, dan is het wel eten en drinken. En hoewel we graag tekeergaan tegen big tech, moeten we toegeven dat die het cliënteel leveren dat graag nieuwe dingen probeert.” Cocktailbar Canon houdt er dan ook een opmerkelijk menu op na, met ingrediënten die je nergens anders tegenkomt. Ze hebben bovendien de grootste bourboncollectie in de Verenigde Staten, “dan heb je natuurlijk welgestelde klanten nodig die die dingen kunnen proeven”, stipt Tim aan. “Vroeger was Capitol Hill de place to be, maar de coronacrisis en vooral de Black Lives Matter-protesten hebben daar verandering in gebracht. Nu gaan locals vooral naar buitenwijken als Ballard en Fremont.”

Taco’s en junkies

Ondanks Tims waarschuwing trekken we toch naar Capitol Hill. Toegegeven: de sfeer is er soms wat grimmig, er is een knoert van een afval-, dakloosheids- en drugsprobleem, maar het is nog steeds een plek met een duidelijke hartslag. Op het pleintje naast de Mexicaanse tent Carmelo’s eten we de beste taco’s die we ooit geproefd hebben, terwijl er een groepje achter ons openlijk bezig is drugs op te warmen op een lepel.

Langs de kade van het Waterfront is het elke dag kermis. Beeld Dieter Moeyaert

Op plekken als Elliott Bay Books, koffiehuis Analog Coffee en cocktailbar Canon voel je de jonge, creatieve energie van Seattle het best. En deze stad staat natuurlijk ook bekend voor zijn muziek; vroeger dankzij groepen als Soundgarden, de Melvins, Nirvana en Pearl Jam. Gelukkig is Seattle mee met zijn tijd: de ruwe grunge van weleer heeft plaats geruimd voor de delicate rock van Fleet Foxes en Band of Horses, de pompende beats van Macklemore en Modest Mouse. Zowat elke avond speelt er een band, in zowat elk genre dat je je kunt inbeelden. Neumos is een goeie plek om een optreden mee te pikken, of het Paramount Theatre. Ook The Crocodile, waar Nirvana zijn eerste show speelde, draait nog altijd mee.

Ondergronds museum

Een beklijvende plek om je bezoek aan Seattle af te sluiten is Pioneer Square, vlak bij First Hill. Je ziet hier veel daklozen, maar je vindt er ook de Smith Tower; in 1914 het hoogste gebouw aan de Amerikaanse Westkust. New Yorker Lyman Cornelius Smith, het brein achter de Smith & Corona-typemachines, wilde Seattle een skyline geven zoals die van zijn geboortestad. Het was een goeie aanzet, en het art-decogebouw is nog altijd een streling voor het oog. Op de bovenste verdieping zit een uitstekende bar, waar je met uitzicht over de stad van cocktails kunt nippen.

De 148 meter hoge Smith Tower, geopend in 1914, was in die tijd het hoogste gebouw aan de Westkust. Beeld Dieter Moeyaert

Ook ónder Pioneer Square zitten heel wat verrassingen verborgen. Toen in 1889 een groot deel van Seattle afbrandde, namen stadsplanners de gelegenheid te baat om het straatniveau tot boven de hoogwaterlijn te verhogen. Wat eronder zit – trottoirs, etalages, hele huizen – is onaangeroerd sinds het einde van de negentiende eeuw en vormt het fascinerende decor voor een rondleiding – de Underground Tour. Die je – hoe kan het ook anders, hier in Seattle – het best afsluit met een lekkere maaltijd en een goed glas.

Ook naar Seattle?

Erheen

Wij boekten onze reis via Connections en vlogen vanuit Brussel, via Frankfurt, naar Seattle, met vliegtuigmaatschappij Lufthansa, voor 900 euro p.p. heen en weer.

De 5 beste restaurants volgens barman Tim Freeman

1. L’Oursin: “Daar stap je binnen en elke hap, elke slok is gewoon ‘Wow. Wow. Wow.’ They’re killing it.”

1315 E. Jefferson St., Cherry Hill, loursinseattle.com

2. TOMO: “De chef, Brady Williams, kookte vroeger in Canlis, een van de beste restaurants in Seattle. In TOMO brengt hij Japanse en Venezolaanse invloeden samen.”

9811 16th Ave. SW, White Center, tomoseattle.com

3. Spinasse: “Klassieke, rustieke Italiaanse tent. Ik werkte er vroeger. Noord-Italiaanse gerechten. Telkens wanneer ik er ga, is het uitstekend.”

1531 14th Ave., Pike/Pine, spinasse.com

4. Le Caviste: “Eigenlijk mijn all-time nummer één. Heel erg Frans. Superlekkere, Franse wijn, voor toegankelijke prijzen. Eigenaar David Butler is tegelijkertijd een rotzak en iemand met enorm veel charme. En zo gepassioneerd door wat hij doet.”

1919 7th Ave., Belltown, lecavisteseattle.com

5. Canlis: “Prachtig fine-diningrestaurant in de Queen Anne-buurt, dat al meedraait sinds 1950. Ik vraag altijd een plek aan de bar.”

2576 Aurora Ave. N, Queen Anne, canlis.com

Gerookte Sint-Jakobsschelpen in L’Oursin. Beeld Dieter Moeyaert

Spinasse, voor wie houdt van Noord-Italiaans. Beeld Dieter Moeyaert

De 5 beste cocktailbars volgens journalist Dieter Moeyaert

1. Roquette: een prachtig ingerichte, sfeervolle cocktailbar waar de kruidige, Franse likeur chartreuse verafgood wordt. De cocktails zijn gestileerde meesterwerkjes en variëren van subtiel tot in-your-face.

2232 1st Ave., Belltown, roquettesea.com

2. Canon: een iets wildere, ruwere versie van Roquette die al tien jaar meedraait – een eeuwigheid, in Amerikaanse termen. Supercreatieve drankjes, geserveerd in originele, unieke glazen. De backbar staat afgeladen vol met Amerikaanse whiskey, en de toog is ingelakt met angosturabitters.

928 12th Ave., Cherry Hill, canonseattle.com

3. Zig Zag Cafe: deze bar, vlak bij Pike Place Market, beroert de smaakpapillen al sinds 1999. Hier kreeg de legendarische last word-cocktail (een overheerlijke mix van gin, groene chartreuse, kersenlikeur en limoensap) een tweede leven.

1501 Western Ave. Ste. 202, Downtown, facebook.com/zigzagseattle

4. Rumba: drink je graag rum, dan is dit je bar. Een getalenteerd team zet je de meest exquise drankjes voor, van daiquiri’s tot zombies.

1112 Pike St., Capitol Hill, facebook.com/rumbaseattle

5. Black Cat: je bent niet in de VS geweest als je geen duistere, grungy divebar hebt bezocht. Zoals de Black Cat. Ze brouwen een margarita met hetzelfde gemak als waarmee ze een pint tappen, en de barfood is om duimen en vingers bij af te likken.

2132 1st Ave., Belltown, blackcatbarseattle.com