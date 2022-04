Scoren met Padrón-pepers als apero op niveau

We hebben er even op moeten wachten, maar het aperoseizoen is geopend! Met deze pimientos de Padrón zet u in een handomdraai een indrukwekkend hapje op de tuintafel.

Eens de pimientos de Padrón terug in de groentewinkel te vinden zijn, is wat mij betreft het aperoseizoen geopend. Weer of geen weer. De kleine milde groene pepertjes zijn een al­le­mans­vriend waarmee je makkelijk indruk maakt. Kort opbakken in de pan, besprenkelen met Maldon-zout of fleur de sel en je zet in een mum van tijd een zelfgemaakt hapje op tafel. Heerlijk uit het vuistje bij je favoriete drankje, maar er zijn uiteraard tal van variaties en add-ons mogelijk. Bak een handvol in blokjes gesneden pikante chorizo mee in de pan, rasp wat pittige kaas over de geroosterde pepers of maak verse aioli, knoflooksaus, om de ‘padronnekes’ in te dippen en til dit hapje naar een restaurantwaardig niveau.

Russische roulette

Mix enkele kwaliteitsvolle opgelegde ansjovisfilets door de mayonaise. Wanneer u ze spaarzaam gebruikt en op de juiste manier inzet, hebben deze geconcentreerde umamibommetjes de gave om sauzen, dips en dressings een hartig en rijk karakter te geven. Van putanescasaus tot caesar­sa­la­dedressing, het zijn de ansjovisfilets die de ruggengraat van deze smaakvolle gerechten vormen. Kies een kwaliteitsvol merk zoals Ortiz of Rizzoli, deze visjes hebben een veel subtieler aroma en eet je recht uit de pot. Ze overtuigen zelfs de grootste zelfverklaarde ansjovis­haters. Deze filets zijn in het niets te vergelijken met de scherpe, allesoverheersende smaak van de supermarkt­variant. Naast de smeuïge aioli is ook een krokant element altijd welgekomen, dus in de plaats van kaas, strooi ik in olie gebakken panko (of broodkruim) over de gebakken pepers.

Spaanse Padrón-pepers eten is een beetje te vergelijken met Russische roulette. De meeste zijn heel mild van smaak, maar hier en daar verstopt een superpikant exemplaar zich tussen de bende. Qua looks is er geen verschil tussen de milde en pikante exemplaren, dus pas wanneer u er uw tanden in zet, weet u welke u te pakken heeft. Enige zin voor avontuur en verrassing is dus welgekomen bij het eten van deze delicatesse.

Beeld Hannes Vandenbroucke

Pimientos de Padrón met ansjovisaioli en gebakken panko

Hapje voor 4 personen

1 ei en 1 eidooier / 4 ansjovisfilets, fijngehakt / 1 el citroensap / 1 teentje knoflook, tot moes geplet / 70 ml extra vierge olijfolie / 100 ml druivenpitolie (of andere neutrale olie) / peper en zout / 25 g panko / 500 g pimientos de Padrón

1. Doe het ei en de dooier samen met de ansjovisfilets, het citroensap en knoflook in een hoge maatbeker. Giet er de olijfolie en druivenpitolie overheen en kruid met peper en zout. Zet de staafmixer op de bodem van de maatbeker en beweeg de draaiende mixer heel langzaam naar omhoog. Mix tot je een gebonden mayonaise hebt. Proef en kruid eventueel bij met peper en zout.

2. Verhit een flinke geut olijfolie in een pan en bak de panko (of broodkruim) in enkele minuten goudbruin en krokant. Breng op smaak met zout.

3. Verhit in een andere, grote pan opnieuw wat olijfolie en bak er de ­pimientos de Padrón in gaar. ­Besprenkel met fleur de sel.

4. Serveer de pepers met de aioli en besprenkel met de panko. Tip: bewaar de rest van de aioli twee weken in een ­afgesloten pot in de koelkast. Gebruik op de boterham, als dip of in salades.