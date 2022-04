Scoren met maiskolven

Veevoer of hippe hap? Gooi eens een paar maiskolven in uw winkelkar en oordeel vooral zelf. Met deze toppings maakt u ze onweerstaanbaar.

In het ene continent vormen ze het hart van het dagelijkse dieet, in het andere krijg je ze aan de straat­stenen niet verkocht. Ik heb het over maiskolven. Die zoete, gele staven die we met Noord-Amerika associëren, waar mais zich diep en stevig in de eetgewoontes heeft geworteld. De vlag groeten, naar baseball kijken of de barbecue aansteken, het kan over de plas niet zonder corn on the cob. Ook in onze contreien zijn de gele kolven makkelijk te vinden, zowel vers als voorgegaard, maar het zit niet in onze Belgische (en bij uitbreiding Europese) eetcultuur om mais van de kolf te eten.

Ik kan geen enkele goede reden bedenken om daar niet meteen mee te beginnen, want zoete mais is heel eenvoudig te bereiden, goedkoop en een allemansvriend. Gooi enkele minuten in een pot met kokend water, gril rondomrond bruin in de grillpan of leg ze bij mooi weer op de barbecue. De graankorrels zijn heerlijk sappig en zoet en kinderen houden ervan om ze van de kolf te eten.

Een klontje boter en een snuf fleur de sel, meer heeft mais niet nodig. Maar meer mág natuurlijk altijd. De zoete kolf leent zich tot allerhande smaken, van Mexicaanse jalapeñopepers en scherpe kaas tot Japanse miso. Er is geen enkele culinaire invloed die niet matcht.

Lekkere lijm

Zorg voor een lekkere lijm waaraan je die smaken kan plakken, zoals gesmolten boter, mayonaise of zure room. Daarna komen eventuele extraatjes. Denk aan misoboter, limoenboter, harissaroom en srirachamayonaise. Kan al niet meer mislopen, toch? Bestrooi vervolgens met je favoriete topping zoals verse kruiden, noten en zaden. Of feta, ­blauwe kaas of Parmezaanse kaas. Ook fijngehakte lente-­uitjes, versnipperde bieslook of koriander en limoenzeste doen het uitstekend. Maar mix niet te veel dooreen. Kies een thema en met drie à vier eenvoudige ingrediënten maak je van een maiskolf een lekkere snack of bijgerecht.

Beeld Hannes Vandenbroucke

Maiskolf met 3 toppings

Topping 1: met limoen en Spaanse peper

4 maiskolven / 4 klontjes gezouten boter, op kamertemperatuur / 1 limoen, zeste + sap / 4 el Parmezaanse kaas, fijngeraspt / 1 Spaanse chilipeper, ontzaad en fijngehakt / handje verse koriander, fijngehakt

Verwijder eventuele bladeren en kook de mais 5 à 7 min. in gezouten, kokend water. Smeer de maiskolven in met de boter en besprenkel vervolgens met limoensap en -zeste, Parmezaanse kaas, Spaanse peper en koriander.

Topping 2: met zure room en harissa

4 maiskolven / 4 el zure room / 1 el harissa / 100 g feta

Kook de mais zoals hierboven. Meng de zure room met de harissa. Spreid uit over een plat bord en rol er de warme maiskolven door. Besprenkel vervolgens met feta.

Topping 3: met sriracha en sesam

4 maiskolven / 4 el mayonaise / 1 el sriracha / 4 tl (zwart) sesamzaad / 2 lente-uitjes, versnipperd

Kook de mais zoals hierboven. Meng de mayonaise met sriracha. Spreid uit over een plat bord en rol er de warme maiskolven door. Besprenkel vervolgens met sesamzaad en lente-uitjes.