Schrijfster Jantine Jongebloed over haar kinderwenstwijfels: ‘Ik vraag me zelfs af of ik nog voor een kind mag kiezen na zoveel twijfelen’

Wanneer ze verlangt naar verbintenis, wil Jantine Jongebloed (35) een kind. Maar wanneer ze uitgewrongen ouders ziet niet. In een pakkend boek onderzoekt ze uitgebreid de moeder aller vragen. ‘Wel of geen kind blijken voor mij evenwaardige opties.’

“Het is mijn missie om een kant te kiezen”, schrijft Jongebloed in Soms wil ik een kind. Maar de journaliste, die brieven aan haar ingebeelde dochter Coco deelt, raakt verstrikt in een waslijst pro’s en contra’s. Het zou ongeëvenaarde liefde maar ook ongeëvenaarde uitputting zijn. Het maakt minder eenzaam maar isoleert ook. Het is volgens bevriende ouders verstikkend en saai, maar ook verrijkend. En wat als je kind ongelukkig wordt?

Op zoek naar een antwoord verdiept Jongebloed zich in boeken, podcasts als Twijfelende eierstokken, gesprekken met vrienden, dichters, auteurs, gedragsbiologen, filosofen en in wetenschappelijke studies. Als een hedendaagse tegenhanger van Oriana Fallaci’s iconische Brief aan een nooit geboren kind, waarin de journaliste gedecideerd aan haar ongeboren kind schrijft waarom het er misschien niet komt, biedt Soms wil ik een kind wie twijfelt herkenning en inspiratie.

Maar tot een helder antwoord komt u niet?

(lacht) “Nee, en nu op mijn 35ste ook nog niet. Op mijn 33ste besefte ik: oei, ik heb geen plan. Altijd al dacht ik dat ik moeder zou worden. Zo’n vijf jaar geleden werd ik twee keer met een buitenbaarmoederlijke zwangerschap geconfronteerd. Die eerste zwangerschap was per ongeluk, de tweede was gepland. Maar het liep dus weer mis. Daarna is mijn kinderwens gaan fluctueren. Ik voelde op mijn 33ste dat ik aan het werk moest om te voorkomen dat ik op mijn veertigste zou vaststellen dat ik de kwestie links had laten liggen. Zo is het boek ontstaan.”

Bracht die uitgebreide tocht via allerlei andere stemmen niet nog meer verwarring?

“Mij heeft dat net geholpen omdat ik telkens kon voelen wat voor mij wel en niet resoneert. Wat voelt als iets van mij en wat voelt als van een ander? In hoeverre is de kinderwens die ik soms heb de mijne of een maatschappelijke verwachting? Door al die stemmen kwam ik erachter dat bijvoorbeeld angst voor een gebrek aan vrijheid bij mij hoort, maar angst voor een bevalling of baarschaamte vanuit bezorgdheid om het klimaat niet.”

Herinnert u zich nog wanneer u wel zeker een kind wilde?

“Ja. Ik had er een romantisch idee over en dacht: misschien, binnenkort. Op mijn 30ste werd dat ‘nu meteen’ toen ik een heel klein meisje zag dat aan het stoepkrijten was. Dat raakte me enorm. Maar toen liep het een eerste keer mis. Door die nare ervaring zijn mijn man en ik erover gaan nadenken en kwamen we uit op: we gaan voor een kind. We selecteerden babynamen, ik slikte foliumzuur, we bouwden een kamer bij in ons huis.”

Het lijkt logisch dat u gaat twijfelen als het dan nog eens verkeerd gaat. Maar dat was niet de enige reden waarom u ging twijfelen?

“Nee. Van de artsen moesten we na die tweede buitenbaarmoederlijke zwangerschap een maand of acht wachten. In die periode werden veel vrienden ouders. Zo zag ik de dagelijkse praktijk. We hoorden de klachten over de vermoeidheid, nooit meer tijd voor jezelf. Rond die tijd verschenen er ook voor het eerst verhalen van bewust kinderloze vrouwen en van vrouwen die spijt hadden van het moederschap. Dat laatste heeft me schrik aangejaagd. Mijn man is door die mislukte zwangerschappen bang geworden van zwangerschap. Ik niet, want de artsen zeiden dat het met ivf goed zou lopen. Maar ik ben in die periode gaan inzien dat ik het ouderschap mogelijk veel te beklemmend zou vinden.”

Heb je niet alleen een kinderwens als je een overweldigend verlangen voelt?

“Dat lijkt me te simplistisch. Er zijn genoeg vrouwen die een enorme kinderwens hadden, moeder werden en bij wie het vervolgens tegenviel. En zijn er ook genoeg die net als ik twijfelden en het toch deden omdat bijvoorbeeld hun vriend het wilde en die na de geboorte meteen voelden natuurlijk moest ik moeder worden. De schrijfster Sheila Heti (die het boek ‘Motherhood’ schreef, BDB) heeft het ook over mensen die niet wisten wat ze verlangden totdat ze het hadden. Al kan het zeker een reden zijn: de wens voelt niet groot genoeg.”

Niet krachtdadig beslissen, wat jij 320 pagina’s lang doet, is not done in deze tijden.

“Dat is echt zo. Ik vraag me zelfs af of ik nog voor een kind mag kiezen na zoveel twijfelen. Maar het zou wel een erg overwogen keuze zijn en dat lijkt me een voordeel. Ik heb het boek Spijt van het moederschap van de socioloog Orna Donath na lang aarzelen dan toch durven lezen. Ze interviewt 23 vrouwen die hun moederschap betreuren. De rode draad blijkt dat ze onnadenkend moeder werden. Omdat het vanzelfsprekend was in hun wereld, omdat ze druk ervoeren van hun omgeving. In die valkuil ga ik alvast niet trappen. Daarom durf ik erop te vertrouwen dat welke keuze ik ook maak, ik die zal kunnen accepteren.”

Wat vindt u er dan van dat er steeds meer getuigenissen en verhalen verschijnen over de negatieve aspecten?

“Daar sta ik na decennia van moederverheerlijking helemaal achter. Het idee dat elke vrouw op aarde komt met de zielswens baby’s te krijgen had dringend tegenreactie nodig. Zoals de ploetermoeders die op sociale media tonen hoe rommelig en uitputtend het is. Mij heeft dat wel erg doen twijfelen. Maar ik kan me er zo wel iets bij voorstellen. Het mooie deel van ouderschap blijkt wel veel minder makkelijk over te brengen. Je ziet T-shirts met als opschrift: ‘This Mommy needs coffee’, maar de onvoorwaardelijke liefde die je kind geeft zie ik niet in slogans of Instagram-posts vervat. Dat deel moet je als buitenstaander dan maar geloven.”

U verwijst naar feminist Anja Meulenbelt, die stelt dat je als vrouw vandaag ‘moet werken alsof je geen moeder bent en moet moederen alsof je niet werkt’.

“Het is zeker ook een maatschappelijk verhaal. Een coach vroeg me of ik vader zou willen zijn en ik zei meteen: ‘Ja.’ Want voor vaders speelt die beklemming een pak minder. Of ik zou een vrouw willen zijn die pas binnen vijftig jaar geboren wordt, in de hoop dat de taken tussen moeders en vaders tegen dan wel gelijk verdeeld zijn.

“Daar zijn we nog lang niet. In een documentaire over moeders en werk liep de maakster mee met vrouwen in Parijs die een carrière hadden en hun kind vijf dagen per week naar de crèche brachten. In Nederland kwamen er bakken kritiek. De heersende gedachte is hier dat je moet werken, maar ook zoveel mogelijk zelf voor je kinderen moet zorgen. (blaast) Er loopt nu een overheidscampagne die deeltijds werkende vrouwen oproept voltijds te gaan werken. Daar komt de terechte kritiek op dat vrouwen niet moeten leren dat ze meer kunnen werken, maar dat het nu aan mannen is om te leren dat ze even goede verzorgers zijn.”

Is het geen ‘verwende’ houding, soms een kind willen, wanneer het uitkomt en alles perfect loopt, en anders niet?

“Je kunt concluderen dat ik een millennial ben die alles tegelijk wil. Maar ik vind dat een beetje makkelijk. Mijn twijfel is minstens ook een weerspiegeling van hoe de maatschappij de rol van moeder nog altijd invult, namelijk als zij die alles op zich neemt.”

Wanneer u redenen om geen kind te willen neerpent klinkt dat altijd controversieel. Zoals het citaat van filosoof Alain de Botton die stelt: ‘Kinderen maken het koppel kapot dat hen produceerde.’

“Dat is omdat geen kind willen nauwelijks wordt aanvaard. Iemand met kinderen die mijn boek las was boos over de passage waarin ik beschrijf hoe saai de zorg voor kinderen kan zijn, zoals vrienden dat beschrijven. Mensen zonder kinderen mogen er blijkbaar niets over zeggen. Terwijl moeders wel naar ons komen om het over hun worstelingen te hebben.”

Beeld Jill Heesbeen

Wat zijn de teksten, woorden, verhalen die u het meest de ogen openden?

“Wat me nu te binnen schiet is dat gedicht van Erik Menkveld aan zijn toekomstige kind. Het mag alles worden, zeeman, boswachter, paddenstoelenfotograaf, maar het mag niet ongelukkig worden. Dat ontroerde me heel erg. Tot dan had ik aan de impact op mezelf en mijn relatie gedacht, niet aan de vraag of dat kind blij zou zijn met het leven.”

Zoals dichter Tjitske Jansen die zich in een gedicht afvraagt of vrouwen die bevallen beseffen dat hun kind ‘op een dag een boekhouding zal moeten bijhouden’.

“Dat is een belangrijke denkoefening. Wil je je kind de wereld wel aandoen? Er is een hoop om verafschuwd van te raken: de klimaatcrisis, toenemend fascisme, oorlogen. Maar ik geloof dat als je verlangen naar een kind groot genoeg is, het die bedenkingen overstijgt. En ik ben een optimist. Ik geloof dat ik een kind zo goed en zo kwaad als het kan zou beschermen.”

Hoe kijkt u naar de antinatalisten, die voortplanting onaanvaardbaar vinden in deze overbevolkte, opwarmende wereld?

“Mijn afwezige kind zou leefruimte schenken aan de kinderen van mijn vrienden en zus, en aan hun kleinkinderen en achterkleinkinderen. Maar een kinderwens is particulier. Je verlangt naar een leven dat bij je past en dat weegt wat mij betreft door. Verder geloof ik ook niet dat een beter milieu bij jezelf begint.”

Is de clou niet wat een vriendin zegt, dat kiezen voor moederschap een even goede keuze is als de keuze voor niet-moederschap?

“Dat denk ik wel. Ik ging ervan uit dat het een absolute keuze was en er maar één optie het best bij mij past. Dat komt door die angst voor spijt. Ik hoopte door mijn zoeken bij a of b uit te komen. Maar die vriendin zei: ‘Onderaan de streep is het nul’. Het levert je heel wat op maar kost je ook heel wat als je moeder wordt. Dus je kan het net zo goed wel als niet doen. Voor mij blijkt er niet een betere keuze te bestaan. Dat vind ik een troostende gedachte waardoor het niet meer als een zware opgave voelt. Een leven met of een leven zonder een kind voelt voor mij nu als gelijkwaardig. Dat is net waarom ik zo twijfel, maar het maakt het ook makkelijk omdat ik geen angst voor spijt meer hoef te voelen. Ik weet nu dat beide scenario’s rijkdom en rouw bevatten.”

Een andere besogne is of je als vrouw zonder kind wel een gemiddeld leven mag leiden?

“Als vrouwen geen moeder worden, is het alsof ze verantwoording moeten afleggen. ‘Wat doe je dan met al je vrije tijd?’, is de veroordelende vraag. Want zonder kind moet je wel iets nuttigs, geweldigs doen en mag je je tijd niet verkwanselen. Daar ben ik het niet mee eens, maar toch ben ik soms wel gevoelig voor die druk. In mijn zoektocht ben ik uiteraard bezig met hoe ik mijn leven het liefst wil invullen. En ik denk aan reizen, spannende schrijfprojecten, een tijdje in Osaka wonen. Maar dat soort dingen zijn voor heel veel vrouwen geen doel en ik vind het onzin dat je zonder kinderen een groots leven moet leiden.”

Hoe belangrijk is het dat uw man u de ruimte geeft om te twijfelen?

“Dat is cruciaal, maar we hebben die ruimte samen moeten uitvinden. We ontdekten dat het verbindend is om op eenzelfde pad te zitten. Maar toen we allebei richting ‘nee’ evolueerden en ik soms toch nog werd overvallen door een verlangen moeder te worden, vond ik dat lastig. Durfde ik dat nu nog te delen? We besloten dat we wel eerlijk moeten blijven. Je wil voorkomen dat een van ons tien jaar verder zegt: ‘Als ik heel eerlijk was geweest, dan had ik het toch gewild’.

“Ik heb me ook afgevraagd hoe het zou lopen mocht ik single zijn, op vrouwen zou vallen of een man had die heel graag kinderen wil. Een kinderwens gaat ook heel erg over omstandigheden. Je kunt nog zo goed hebben uitgezocht wat bij je past, de werkelijkheid kan heel anders uitdraaien.”

Wat wilt u meegeven aan wie twijfelt?

“Probeer uit te vissen of het voor jou om twee gelijkwaardige opties gaat. Als dat zo is, dan geeft dat hopelijk iets van de opluchting die ik voel. Als er een betere optie bovendrijft, dan moet je of in actie komen. Of net niet.” (lacht)

Zou het kunnen dat u uiteindelijk iemand zult blijken die hierover, in dit tijdsgewricht, altijd twijfel voelde?

“Ik kan me voorstellen dat dat een scenario is waar ik rekening mee moet houden. Het sluit aan bij de geruststellende gedachte dat ik hoe dan ook momenten van verdriet en rouw zal ervaren om het leven dat niet is geleefd, of ik nu moeder word of voor een kindvrije toekomst kies. Ik ken mensen die inmiddels ouders zijn en vertellen dat ze nog altijd soms twijfelen of ze wel ouders willen zijn. Ik zie twijfel niet als iets wat opgelost moet worden, hoogstens moet de onrust opgelost worden door dit soort zelfonderzoek. De twijfel kun je leren omarmen.”

Jantine Jongebloed, Soms wil ik een kind Beeld rv

Jantine Jongebloed, Soms wil ik een kind, De Bezige Bij, 256 p., 22,99 euro.