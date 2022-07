Schoonouders die zich bemoeien met de baby: hoe ga je daarmee om? ‘Ga niet zelf in discussie, laat je partner het doen’

Met de komst van een baby veranderen plotsklaps de familieverhoudingen. Kwamen de schoonouders voorheen alleen langs met Kerstmis en verjaardagen, opeens staan ze wekelijks op de stoep met goedbedoelde adviezen over slaapjes en voeding. Het is immers hun kleinkind. “Het grootouderschap is een herkansing van het leven”, zegt familietherapeut en publicist Else-Marie van den Eerenbeemt. “Misschien hebben opa en oma spijt van de strenge opvoedregels die in hun tijd golden. Of zag opa zijn eigen kind weinig.”

Op de achtergrond speelt ook vaak een strijd tussen de twee families. “De kraamvrouw trekt enorm naar haar moeder toe, soms tot irritatie van de partner en zijn ouders, die zich buitengesloten voelen”, zegt Van den Eerenbeemt. De kersverse moeder heeft op haar beurt moeite met het feit dat haar baby ongevraagd in het familieverhaal van haar man wordt getrokken. “Ze krijgt te horen dat de baby sprekend op oom Theo lijkt, maar dan kaal, terwijl ze nog nooit over oom Theo heeft gehoord.”

Zulk claimgedrag wekt misschien irritatie, maar die familiegeschiedenis moet je koesteren in het belang van je opgroeiende kind, benadrukt Van den Eerenbeemt. “Kleine kinderen zijn nieuwsgierig naar waar ze vandaan komen: mag ik foto’s zien van toen papa klein was? Is die beer vroeger van mama geweest?” Alleen grootouders kunnen die antwoorden geven. Het is het dus niet waard om de relatie op het spel te zetten vanwege een chocoladereep vlak voor het avondeten.

Wat de situatie complex maakt, is dat de opvoedopvattingen tussen de twee generaties nogal uiteenlopen. “Vroeger zaten ouders en grootouders meer op één lijn”, zegt kindercoach Tea Adema. “En opa’s en oma’s voelen meer het recht op bemoeienis omdat ze vaker oppassen.”

Zo pak je het aan

“Probeer te achterhalen welke angsten er achter het commentaar schuilgaan”, tipt Thea Adema. “Misschien zijn ze bang dat jij op het kind rolt als je de baby bij je in bed neemt. Vraag gewoon: waar maken jullie je zorgen om? Zo haal je de scherpe randjes ervan af.”

Adema deelt de anekdote van een jonge moeder die niet wilde dat iemand haar baby vasthield, want dat zou slecht zijn voor de hechting. Haar schoonmoeder was diep gekwetst. ‘Toch heb je dat als schoonmoeder te respecteren, want jij wilde vroeger ook dat er naar jou werd geluisterd.’

Het is makkelijker om eerlijk te zijn naar de eigen ouders dan naar de schoonouders. “Laat degene wiens ouders het zijn, het probleem aankaarten”, zegt Adema. “Maak de boodschap persoonlijk: ‘Ik vind het belangrijk dat mijn kind niet veel suiker eet’, en blijf weg van de verwijten.”

“Ga niet zelf het gesprek voeren met je schoonouders, want dat wordt alleen maar pijnlijk”, beaamt ook Van den Eerenbeemt. “Zeg tegen je man: loop jij je moeder even naar de trein en breng de boodschap over dat ze wat minder vaak langs moet komen. Hij belooft het. Doet hij het ook? Nee, natuurlijk niet. In plaats daarvan zegt hij: ‘Zal ik wat vaker naar jou komen, mam?’”

Een beetje humor kan ook helpen, zoals moeder Uche Madson in een video op Instagram: “Even een korte boodschap voor mijn schoonmoeder: kun je alsjeblieft stoppen met doceren hoe ik mijn kinderen moet opvoeden? Ik lééf met één van jouw kinderen. En ik ben niet altijd fan van je werk.”