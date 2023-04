Samen onder vier daken: kijk binnen in een duurzame verbouwing in Genk

De mix tussen oud en nieuw deed Lene en Kristof helemaal vallen voor hun huis in Genk. Het hoofdhuis uit 1933 breidden ze uit met volumes in houtskeletbouw en een dakkapel die ’s ochtends het licht van de opkomende zon naar binnen trekt.

Op een vrijdag viel hun oog op een zoekertje op de vastgoedsite. Een dag later was hun bod al aanvaard. Soms moet je gewoon je hart volgen. De vrijstaande woning uit begin twintigste eeuw is rank, elegant en staat in goed gezelschap. In de voortuin groeit een imposante eik. De schaduw die hij werpt op zijn buurman, is klein. “Hij staat net iets te ver om ons te beschermen tegen de zomerzon, maar die boom is wel belangrijk. Hij draagt bij tot de charme van het huis”, zegt Lene terwijl ze de voordeur sluit. De hal, met hoog plafond en kenmerkende boog, is geverfd in een kleiachtig grijs. De vloer in massieve betondallen loopt door tot aan het thuisbureau, met daarachter de eerste bad­kamer. Beide ruimtes vormen het volume dat in de jaren 60 al aan het hoofdhuis werd bijgebouwd en een eerste keer onder handen werd genomen door de Limburgse ontwerper ­Michael Verheyden, die er zijn woning annex atelier had.

Twaalf jaar later breidden Lene en Kristof de gelijkvloerse verdieping uit met twee zadeldaken in houtskeletbouw. ­Kristof: “De eerste vijf jaar woonden we met twee, daarna met vier, maar om comfortabel met vijf te kunnen wonen, wilden we uitbreiden. We namen Hé! Architectuur onder de arm, een jong bureau uit Brussel dat op zoek gaat naar regeneratieve materialen die veel minder CO2-uitstoot produceren dan reguliere bouwmaterialen; denk aan vloerisolatie in kurk. Zij raadden ons aan de benedenverdieping uit te breiden met twee volumes die aansluiten bij de vormgeving van het grootste bijgebouw.”

Aan de buitenzijde lijken het wel drie aparte huisjes, uniform afgewerkt in zwart gebeitst hout. De donkere buitenschil contrasteert met de lichte binnenkant, waar een hoog plafond voor een verrassend ruimtelijk gevoel zorgt. Lene: “We hadden die eerste aanbouw net zo goed kunnen afbreken om er één gemetst volume tegen te zetten, maar zowel ons budget als onze wens om ons huis zo duurzaam mogelijk te maken, heeft ons vrijwel meteen in de richting van houtskeletbouw geduwd. Bovendien ging de werf snel vooruit met die prefabelementen. De timing kon niet beter zijn, want één week na het einde van de werf werd ons jongste zoontje geboren.”

De originele buitenmuur werd wit geschilderd, en ook de raamopening bleef behouden. Het keukeneiland heeft dezelfde houtlook als het plafond. Beeld Tim Van De Velde

De vroegere buitenmuur dient nu als scheidingswand tussen eetkamer en zithoek. Beeld Tim van De Velde

De vloer in massieve betondallen loopt door tot aan het thuisbureau. Beeld Tim Van De Velde

Nog een voordeel van houtskelet: je kunt er makkelijk en efficiënt mee isoleren. De ruimten tussen de houten structuren zitten volgepakt met cellulosevlokken, gemaakt van krantenpapier. Zo verliest het koppel geen kostbare centimeters. Kristof: “Mocht al dat hout ons ooit tegenstaan, dan kunnen we het nog altijd verven, maar voorlopig vinden we het gezellig. Bovendien hebben we voldoende elementen die ermee contrasteren, zoals die betonnen steunbalk tussen de keuken en de woonkamer. Een detail, maar voor ons zo belangrijk. De aannemer had de balk bijna weggewerkt, maar aangezien we in volle coronatijd thuiswerkten en ongewild op zijn vingers keken, konden we alles snel bespreken. Van al te veel verbouwgedoe zijn we gespaard gebleven. Alleen een waterput van tien meter diep, op de plek waar nu onze eet­tafel staat, was een verrassing.”

Doorzicht en licht zouden belangrijke factoren worden in de vernieuwde woning. De vroegere buitenmuur, nu een binnenmuur, schilderden ze wit en ook de raamopening bleef behouden. Door te spelen met scheidingswanden laat de leefruimte zich niet in één oogopslag ontdekken. Het thuisbureau met schuifdeuren kan een aparte entiteit zijn of deel uitmaken van de zonnige keuken.

De keuken in sterk en duurzaam roestvrij staal namen ze over van de vorige eigenaar, net als de marmeren spatwand. Beeld Tim Van De Velde

Lene en Kristof wilden werken met wat er al was. Ze recupereerden zo veel mogelijk. De keuken in sterk en duurzaam roestvrij staal namen ze over van de vorige eigenaar, net zoals de marmeren spatwand, ooit het blad van een loodzware eettafel. Kristof: “Het keukeneiland wilden we in dezelfde houtlook als het plafond. Het keukenblad moest aansluiten bij de spatwand, dus zochten we naar een marmeren blad in dezelfde aardse tint. Met de kringen in het marmer leer je leven, net als met de vlekken op de polybetonvloer. Die sluit bovendien mooi aan bij de dallen die er al lagen.”

Kamer delen

Het koppel koos ervoor om de verbouwing in fases door te voeren. De eerste en tweede verdieping werden als laatste aangepakt. Een van de slaapkamers van de kinderen maakte plaats voor een compacte badkamer met bad en waterbestendige linoleumvloer in rustgevend mosgroen. Ook de zolder namen ze onder handen. Lene: “Het was een slecht geïsoleerde, koude plek die enkel dienstdeed als opslagplaats, maar dankzij de dakkapel wonnen we licht, ruimte en uitzicht. Als we Kato en Viktor wakker maken voor school, zien we door het grote raam de zon opkomen. Wat wij hier zo leuk vinden, is het contrast tussen oud en nieuw. Die oude, oneven steunbalken zorgen voor een subtiele charme die je met een nieuwbouw toch moeilijker kunt bereiken.”

Het oude asbestdak vervingen Lene en Kristof door een nieuw dak met ruime dakkapel die 's ochtends de ochtendzon binnenlaat. Beeld Tim Van De Velde

Beeld Tim van De Velde

De asbestleien op het dak verdwenen en in ruil kwam een nieuw, geïsoleerd dak. Maar het blijft een zolderruimte. In de zomer blijft het warm onder de nok. Lene en Kristof installeerden daarom geen centrale verwarming, maar plaatsten in beide kamertjes een lucht-luchtwarmtepomp. Zo kunnen ze koelen tijdens de zomermaanden.

De ruimte werd maximaal benut. Door een vreemde ontdubbelde structuur kon de architect de vloer tien centimeter laten zakken, zodat de zolder iets opener aanvoelt. Lene: “Toch blijven het kleine slaapkamertjes. We hebben er bewust voor gekozen om vooral te investeren in de gedeelde leefruimte beneden en het hoofdhuis in zijn oorspronkelijke vorm te laten. Hoe we het later gaan aanpakken, als de kinderen een eigen studeerplekje nodig hebben, weten we nog niet. Maar we vinden er wel iets op. Misschien zetten we een bureautje op de overloop of laten we hen om beurten aan het thuisbureau werken. Ik heb tot mijn twaalfde een slaapkamer met mijn zus gedeeld. Dat lukt allemaal wel. Verhuizen doen we liever niet meer. We houden van de rustige buurt, op amper een kilometer van de school en vlak bij het centrum van Genk. Die mix doet het hem.”

Kristof Frederix en Lene Leyssen. Beeld Tim Van De Velde