Salie tilt elk gerecht naar een hoger niveau, als je het tenminste lekker crunchy bereidt

Velen beschouwen salie als het intense en te luide broertje van de uitgebreide kruidenfamilie. Maak de blaadjes knisperend krokant en combineer met de juiste ingrediënten, dan is de kans groot dat salie een winters lievelingskruid wordt.

Toegegeven, salie is een moeilijk kruid om van te houden. De fluweelzachte, langwerpige blaadjes smaken krachtig en kunnen snel overheersen. Met zijn uitgesproken dennen- en eucalyptusnuances, bittere kantje en ietwat muffe ondertoon is hij beslist geen allemansvriend.

Zelf ben ik ook nog maar recent een echte saliefan. Het vakantiehuis in Sicilië waar ik afgelopen zomer mijn dagen doorbracht was omsingeld door immense saliestruiken. Door hun nadrukkelijke aanwezigheid was het gewoonweg onmogelijk om ze te negeren tijdens het koken. Zo ging een busseltje salie samen met rozemarijn (dat andere robuuste kruid) in een kookpot vers gedopte borlottibonen. Wat na enkele uren pruttelen over een laag vuur resulteerde in de lekkerste vegetarische bouillon die ik ooit maakte. Het bewijs dat simpele boerenkost met een handvol goedkope ingrediënten tot een intense smaakbom kan transformeren.

Wanneer het overdag echt te warm werd, deed ik een saus van ansjovis, hazelnoten en knapperig gebakken salie over een panzanellasalade met grove stukken zongerijpte tomaten en ciabatta. Opnieuw een winner van formaat. Maar de allerlekkerste combinatie was met geroosterde flespompoen. Het zoete karakter van de butternut werd door de sterk aromatische smaak van salie prachtig in balans gebracht.

Knapperig bakken

Salie houdt van vet en de truc is om de zachte blaadjes knapperig te bakken in boter of olijfolie. Door de hitte krullen ze op als perkament en worden ze heerlijk crunchy. Hun intense smaak zwakt er wat door af, en ook de olie of boter waarin u ze bakt, neemt de subtiele saliearoma’s op. Heerlijk om over risotto of fluweelzachte polenta te druppelen.

Dit winterse polentagerecht verenigt alle ingrediënten waar salie dol op is: zoete flespompoen, hartige Parmezaanse kaas, romige polenta en geroosterde noten. De smeuïge textuur van de polenta wordt door de knapperige salie en noten extra in de verf gezet. Heerlijk comfortfood dat je van binnenuit helemaal opwarmt.

Beeld Hannes Vandenbroucke

Polenta met pompoen en crunchy salie

Dit heb je nodig voor 2 personen

450 g butternut, geschild en in blokjes gesneden / snuf chiliflakes / peper en zout / 400 ml groentebouillon / 400 ml (half)volle melk / 120 g fijne polenta / 20 g boter, in kleine stukjes / 50 g Parmezaanse kaas, geraspt / 30 ml olijfolie + extra / 30 g amandelen of walnoten, grofgehakt / 15 salieblaadjes

Zo maak je het

1. Verhit de oven op 200° C. Besprenkel de butternutblokjes met wat olijfolie, chiliflakes, peper en zout. Spreid uit over een bakplaat en rooster in ongeveer 15 à 20 min. goudbruin.

2. Doe de bouillon, melk en polenta samen in een kookpot. Kruid met peper en zout en laat over een laag vuur langzaam opwarmen. Roer regelmatig zodat de polenta niet aan de bodem van de pot kleeft. Eens de polenta de textuur van dikke, lopende pap heeft, haal je de pot van het vuur en roer je er de boterstukjes en Parmezaanse kaas onder. Proef en breng verder op smaak met peper en zout.

3. Verhit de 30 ml olijfolie in een sauspan over een middelhoog vuur. Voeg de gehakte noten toe en laat 1 min. bakken alvorens de salieblaadjes toe te voegen. Bak verder tot de noten goudbruin zijn en de salieblaadjes krokant.

4. Verdeel de polenta over de borden en werk af met pompoenblokjes, noten, salie en hun olie.