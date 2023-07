Safe sex met een designerlogo: ontwerpers gooien zich op de condoommarkt

Accessoires en cosmetica vormen een dankbare afzetmarkt voor luxemerken om meer klanten aan te spreken - die vaak niet meteen het geld voor een wollen mantel, maar misschien wel voor een lipstick of een portefeuille veil hebben. Het laatste kleinood dat tegenwoordig druk van logo’s wordt voorzien is het condoom.

Luxemerk Saint Laurent verkoopt momenteel rubbertjes in een gouden verpakking met hun logo en een prijskaartje van vijf dollar per stuk. Lederwarenfabrikant Neil Barrett heeft dan weer een bedrukte lederen condoomhouder in het assortiment die toch wel wat stijlvoller oogt dan dat ene vakje in je portefeuille waar - geef toe - momenteel nog een verfrommeld exemplaar uit 2018 druk bezig is met een indruk na te laten. Modehuis Diesel ging voor hun huidige zomercollectie zelfs een samenwerking aan met condoommerk Durex. De capsulecollectie omvat onder meer jeansbroeken waarbij de D van Diesel gecombineerd wordt met het geborduurde Durex-logo op de achterzak en shirts met de Diesel-slogan die tijdelijk leest als “for sucsexful living”. Tijdens de presentatie ervan werden meer dan 200.000 condoomdoosjes met beide logo’s over de catwalk gestrooid en 300.000 condooms werden weggegeven in Diesel-winkels wereldwijd. “We pakken het zo groots aan om het belang van veilige seks en de voortdurende behoefte van gemeenschappen om zich te scharen achter individuele vrijheid te symboliseren”, liet Martinne Geller van Durex optekenen.

Daarnaast zijn er ook steeds meer nieuwe, hippe merken die eerherstel eisen voor het rubber. Zo is er de start-up Roam die veganistische condooms in verschillende huidskleuren op de markt brengt en 40 procent minder plastic dan zijn concurrenten zegt te gebruiken. One Condoms zet dan weer in op ‘custom fit’-condooms die een betere bescherming zouden bieden, en dan is er nog Jems, dat op een sterke social media following kan rekenen, reclame maakt via memes en er gewoon heel erg goed uitziet.

Het is opvallend dat modehuizen het condoom weer en vogue willen brengen. Jongeren gebruiken immers steeds minder condooms of de anticonceptiepil als voorbehoedsmiddel, zo concludeert een recente bevraging over seksualiteit bij 20.000 Vlaamse jongeren tussen 11 en 18 jaar. Bij de anticonceptiepil wordt het effect van hormonen op het lichaam en het gemoed steeds meer in vraag gesteld, ook door oudere gebruikers, en het condoom lijkt nog steeds te boek te staan als iets wat een spannend moment onderbreekt en minder “echt” voelt, zo bleek ook nog uit een voxpop van Humo op de camping van Werchter. Laat ons hopen dat het enige voorbehoedsmiddel dat je ook tegen soa’s beschermt binnenkort toch opnieuw viraal gaat.