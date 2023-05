Saar werd verliefd op de vriend van haar beschermende broers: ‘Na onze eerste kus zeiden we: dit doen we nooit meer’

Die ene vriend van haar broers was verboden terrein voor Saar (29). Hij maakte immers bijna deel uit van de familie. Meer dan twintig jaar lang lang bleef het dus bij een terloopse aanraking, een blik, een eenmalige kus. Maar wat dan met die magie tussen hen?

‘Al zo lang ik me kan herinneren is hij de vriend van mijn broertje. We waren vijf en zes. Hij ging mee op vakantie naar ons buitenverblijf en ik zie nog voor me hoe ze samen muntjes doorzaagden om te zien hoe die er vanbinnen uitzagen. Op zijn zestiende kocht hij een opgevoerde Sparta Sport en ik stapte achterop. Ik sloeg mijn armen om zijn middel, drukte mijn wang tegen zijn rug en zo scheurden we met zijn tweeën door de buurt, alsof er geen anderen bestonden. Het voelde stout, want die plotselinge innigheid botste met hoe wij de wereld en onze rollen daarin gewend waren te zien. Voor hem zou ik nooit zomaar een meisje kunnen zijn, maar altijd de zus van twee beschermende broers blijven. En voor mij was het dus een stuk makkelijker om andere jongens leuk te vinden. Die waren er genoeg. Onze hele jeugd maakten we deel uit van dezelfde grote vriendengroep en gingen we gemoedelijk om met elkaars liefjes. Er was niet bepaald sprake van sluimerende spanning, al hebben we een paar weken na dat brommerritje wel gekust. Op een lentenacht kneep hij in mijn bil, een grappig en speels gebaar, en ineens voelde ik zijn mond op de mijne en we zeiden tegen elkaar: dit doen we één keer omdat het leuk is, maar daarna nooit meer en de broers mogen het niet weten. Daar hebben we ons aan gehouden. Onze vriendschap ging op de oude voet verder. De vakanties in het buitenverblijf brachten we met zijn allen door, we vierden verjaardagen en goede rapporten.

“Tot we 25 waren. Op een avond fietsten we samen naar huis, nadat we met de hele groep uit waren geweest. Het was donker, we stonden bij een rood licht en daar kuste hij me, negen jaar na de eerste keer. Hoewel ik het niet had zien aankomen, voelde ik opnieuw iets prikkelen. Maar ook nu bleef het bij die ene zoen en die avond ging ik gewoon naar mijn eigen huis. We hadden een lange geschiedenis samen met wortels die reikten tot diep in de familie- en vriendenkring. Er hing te veel van af om zomaar eens een nachtje uit te proberen hoe ‘samen’ voelt. Daarmee zouden we een heel systeem in gevaar brengen.

‘Ik was zo lang het zusje geweest dat we zelf waren gaan geloven in de begrenzingen’

“Een paar dagen later zei hij: dit ga ik niet nog eens doen. Er werden geen excuses gemaakt, er werd geen spijt betoond. Dat was niet aan de orde, beiden koesterden we geen verwachtingen. Het leven hernam zich. Ik kreeg een nieuwe relatie en hij ook. Onze gesprekken te midden van de anderen werden wel steeds uitvoeriger. Ik merkte dat ik hem als eerste op de hoogte wilde brengen als er iets bijzonders was gebeurd, en begon steeds meer aan hem te denken als ik niet bij hem was. In de zomer van 2021 was mijn relatie afgelopen, de zijne een paar maanden later. Het leek of er iets verschoof. Een kanteling die met het blote oog niet zichtbaar was maar die maakte dat hij op een andere manier werd beschenen. Ik zag ineens dat hij sproetjes kreeg als hij in de zon had gezeten, en als we naast elkaar zaten zochten onze schouders elkaar. Op een avond praatten we over kinderen, hij wilde er geen, ik wel; een wonderlijk gesprek dat niet over ons ging maar ook weer wel. En toen we een paar weken later in een café zaten te wachten op de anderen voor we naar de film zouden gaan, en een dolende man ons vroeg hoelang we al bij elkaar waren, voelde ik me betrapt. Het lukte me dagenlang niet dat beeld uit mijn hoofd te krijgen.

“Iemand van buiten, dronken, stoned, zo’n gekkie waar iedere grote stad vol van is, was nodig om het patroon te doorbreken waarbinnen we twintig jaar hadden geleefd. Ik was zo lang het zusje geweest, zo lang één met de rest, dat we zelf waren gaan geloven in de begrenzingen. Wat zouden we besluiten? Bleven we voor altijd de zus en de vriend of zouden we gaan onderzoeken wat er verder mogelijk was? Ik nodigde hem uit om mijn messen te komen slijpen; een verzoek dat door ieder ander seksueel zou worden uitgelegd, maar natuurlijk niet door hem. Hij is een groot liefhebber van keukenmessen. De middag voor hij zou komen, stelde ik, ineens een beetje nerveus, voor mijn broer erbij te vragen. Maar hij zei, nee, ik kom alleen. Na de gnocchi maakten we een kleine wandeling. Onder een lantaarnpaal stonden we stil en we kusten, voor de derde keer in ons leven. Saartje, wat zijn we aan het doen, fluisterde hij en op een scooter reden twee jongens voorbij die naar ons floten. Maar deze keer was anders dan de keren ervoor. Zonder er meteen woorden aan te geven, wisten we allebei: deze keer is echt, nu gaat het serieus beginnen. Of beter: deze keer laten we ons niet stoppen, maar gaan we door. Vanaf dat allereerste moment was het alsof onze nieuwe liefde werd geënt op de vertrouwdheid die we in de twintig jaar ervoor hadden verworven. De grappen die we altijd samen maakten gingen naadloos over in intimiteit. Geen kans op misverstanden, geen risico elkaar te kwetsen, want daarvoor kennen we elkaar te goed. Al barstten we in het begin nog weleens in lachen uit, over hoe gek het is dat wij seks hebben. Dan dacht ik, ik ben naakt, moet ik niet iets aandoen. Oh nee.

“Ik heb heel lang gedacht dat liefde iets is wat afgedwongen moet worden met offers. Dat liefde pas echt iets voorstelt als je voor elkaar moet vechten. Maar acht maanden later weet ik dat harmonie niet hetzelfde is als saaiheid. Alles gaat vanzelf. Ik loop met hem door de supermarkt en we gloeien van pret omdat we allebei zin hebben in paddenstoelen. Hij gaat naar zijn werk en ik zwaai hem van op de vierde verdieping uit en voel een gelukzalige rilling als hij vlak voor de bocht nog even omkijkt. En de broers? De ene wenste ons het allerbeste, de ander deed er iets langer over maar laatst keek hij naar ons en zei: jullie gaan het uitspelen, hè. Ik zie het. Jullie twee hebben de code gekraakt.”