‘Rommel heeft de neiging om helder cognitief denken te verhinderen’: vijf manieren om je geest op orde te brengen

Ongerustheid, stress en een teveel aan informatie kunnen onze geest overprikkelen en een warboel veroorzaken in ons hoofd. Gelukkig zijn er manieren om het mentale kluwen te ontwarren.

Het begin van de lente kan mogelijk dienen als een natuurlijk punt om de balans op te maken van ons geestelijk welzijn, zo stellen deskundigen. Het kan helpen ons opnieuw te verbinden met de dingen die ons zin en vreugde brengen en onze hersenen waar mogelijk een adempauze bieden.

“Het is om verschillende redenen echt het perfecte moment om je aandacht te richten op het maken van een inventaris. Waar sta ik? Wat heb ik meegemaakt?”, aldus Paul Napper, psychologisch consultant voor bedrijfsleiders en coauteur van The Power of Agency: The 7 Principles to Conquer Obstacles, Make Effective Decisions and Create a Life on Your Own Terms.

Het creëren van een heldere, beter gefocuste geest begint met het nemen van beslissingen over hoe we dagelijks onze tijd spenderen. Wanneer die keuzes in overeenstemming zijn met onze waarden, interesses en passies, spreekt men van personal agency.

Hier zijn vijf manieren om je geest op orde te brengen nu we een nieuw seizoen ingaan.

Beoefen mindfulness

“Mens zijn, vooral nu, is stressvol”, stelt Nkechi Njaka, een meditatiegids in San Francisco met een achtergrond in de neurowetenschappen. “En als we bedenken hoe degeneratief stress is en hoe schadelijk voor het lichaam, dan hebben we iets nodig dat het kan helpen verlichten.” Mindfulnessmeditatie, een praktijk die je helpt om terug te keren naar het heden wanneer je afgeleid raakt, blijkt de stress van het dagelijkse leven te verminderen.

Wanneer mensen merken dat hun gedachten op hol slaan of angstig worden, denken ze meestal aan iets in het verleden of in de toekomst. Om je opnieuw te concentreren op het hier en nu kun je beginnen met de gewaarwordingen in je lichaam op te merken, zegt Njaka. “Kunnen we de grond onder ons voelen? De warmte van de zon?” Het is normaal dat de geest afdwaalt. Als dat gebeurt, breng dan je bewustzijn terug naar je ademhaling en kom terug naar het heden.

Als je jezelf met medeleven behandelt en de oefening benadert met nieuwsgierigheid, openheid en vergevingsgezindheid, dan zul je eerder geneigd zijn het opnieuw te proberen, voegt ze eraan toe. Profiteer van de overgangsmomenten van de dag om mindfulness te beoefenen - bijvoorbeeld wanneer je wakker wordt, vlak voor of na een maaltijd of wanneer je van fysieke locatie verandert - zodat je een routine begint te vormen.

Probeer de bullet journal-methode

Uit onderzoek is gebleken dat je gedachten neerschrijven in een dagboek je welzijn kan verbeteren. Een methode die de laatste jaren aan populariteit heeft gewonnen, is een praktijk die is ontwikkeld door digitaal ontwerper Ryder Carroll en die wordt beschreven in zijn bestseller The Bullet Journal Method: Track the Past, Order the Present, Design the Future.

De bullet journal is een organisatiesysteem maar ook een oefening in mindfulness, een die vereist dat je voortdurend opnieuw evalueert hoe je je tijd en energie investeert, en dan beslist of die dingen de moeite waard zijn. Anders, zegt Carroll, “kun je heel productief bezig zijn met de verkeerde dingen.”

Carroll, die zelf ADHD heeft, begon aanvankelijk een dagboek bij te houden om beter geconcentreerd te blijven en te slagen in zijn carrière, maar toen begon hij te onderzoeken hoe hij zich voelde over de taken die hij volbracht. “Gaf het me energie? Nam het energie weg?” vroeg hij zich af.

Door te schrijven ontdekte hij een patroon: de ervaringen die hem een gevoel van zin of trots gaven, hadden allemaal te maken met het helpen van anderen en het verrichten van dienstverlenende handelingen. Carroll: “Als je niet weet wat je wilt, zul je nooit tevreden zijn met wat je hebt.”

Verminder de overdaad aan informatie

We worden allemaal overspoeld door een niet-aflatende nieuwscyclus, een continue stroom van informatie die op ons afkomt in de vorm van breaking news-meldingen, posts op sociale media, e-mails met nieuwsbrieven, enzovoort. Dat kan een gevoel van angst, woede of zelfs hulpeloosheid geven.

“Nu is het moment om je nieuwsconsumptie volledig te herzien”, zegt Cal Newport, professor in de computerwetenschappen aan de Georgetown University en auteur van Digital Minimalism: Choosing a Focused Life in a Noisy World. Kies slechts één of twee betrouwbare bronnen en lees ze elke dag op een specifiek tijdstip, adviseert hij. Je kunt bijvoorbeeld luisteren naar een podcast met een nieuwsoverzicht terwijl je naar je werk pendelt of een krant lezen bij het ontbijt, aldus Newport.

De 39-jarige Newport is erin geslaagd om sociale media zoals Twitter, Instagram en TikTok zijn hele volwassen leven te vermijden. Hij raadt aan om de technologieën in je leven die niet noodzakelijk voor je zijn eens gedurende 30 dagen te mijden. In zijn boek beschrijft hij wat er gebeurde toen 1.600 mensen dat probeerden: degenen die de volle 30 dagen volhielden “probeerden op een vrolijk enthousiaste en positief agressieve manier hun vrijgekomen tijd in te vullen”, zegt hij.

Dus in plaats van reflexmatig naar TikTok te kijken of door Instagram te scrollen in je vrije tijd, kun je eens nadenken over wat je zou doen als je niet op een van die platforms zat. Een roman lezen? Een rustgevende wandeling in de natuur maken? Ontspannen en naar muziek luisteren? Maak tijd vrij voor die activiteiten.

Ruim je fysieke ruimte op

Tijdens de pandemie, en vooral tijdens de lockdowns, begonnen veel mensen eindelijk de troep uit hun huizen op te ruimen, een fenomeen dat The Washington Post “de grote opruiming” noemde. Als je je stapel rommel nog niet hebt aangepakt, is het nu misschien een goed moment om dat te doen.

“Rommelige ruimtes hebben de neiging om helder cognitief denken te verhinderen”, zegt Catherine Roster, professor aan de Anderson School of Management van de Universiteit van New Mexico. Ze heeft onderzocht hoe rommelige huizen mensen beïnvloeden. “Het heeft een verstorend effect dat kan doorwerken in andere aspecten van je leven, niet alleen je emoties, maar ook je productiviteit.”

Een professionele organisator inhuren om de rommel te helpen sorteren is niet voor iedereen weggelegd, dus stelt Roster voor hulp te zoeken bij een vriend, idealiter iemand die ook zijn huis aan het opruimen is. Samen kan je dienen als klankbord voor elkaar om beslissingen te nemen over wat je wilt houden en op schema te blijven. Naar muziek luisteren terwijl je sorteert en organiseert kan je ook motiveren, zegt ze.

Maak opnieuw contact met de mensen die belangrijk voor je zijn

“Wat ik zie bij mijn patiënten is dat velen op emotioneel vlak een warboel zijn”, zegt Barbara Greenberg, klinisch psycholoog in Fairfield County, in Connecticut. Een overdaad aan informatie in combinatie met sociaal isolement of onvervulde behoeften op sociaal of emotioneel gebied “is echt een slecht brouwsel”, voegt ze eraan toe.

Als er mensen zijn om wie je geeft en met wie je het contact hebt verloren, wees dan niet verlegen om weer contact op te nemen, zegt ze. “We hebben de steun en vrolijkheid nodig van mensen die ons een goed gevoel geven.”

Als het een tijdje geleden is, kan het in het begin ongemakkelijk voelen om het contact te herstellen. Maar wees gewoon eerlijk, aldus Greenberg. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: “We verloren het contact, maar nu wordt het rustiger en ik zou je heel graag willen zien. Jou niet zien is een van de dingen die ik gemist heb.”

Het zou zelfs een “keten van positiviteit” kunnen inspireren, waarbij de persoon met wie je contact opneemt zich geïnspireerd voelt om hetzelfde met anderen te doen. Greenberg: “Echt waar, iedereen wil dat telefoontje krijgen.”