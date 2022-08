‘Rol je kleding op tot worstjes’: vakantielessen van zangeres Nora Gharib

Wanneer zangeres Nora Gharib (28) op reis gaat, valt ze pas in slaap als haar mails beantwoord zijn, haar reisapotheek gevuld is en ze op kraakwitte lakens ligt. ‘Daar ben ik maniakaal in.’

Check de reviews

“Ik ben geen fan van hotels. Ik hou van ruimte, zeker sinds mijn dochter Chams er is. Ik wil dat ze altijd haar eigen slaapkamer heeft. Ze is twee jaar en slaapt superflink alleen, en dat wil ik zo houden. Slaap is zo belangrijk, zeker op vakantie. Als ze slecht slaapt, kan ze wel eens chagrijnig zijn. Ik kies meestal voor een appartement, liefst met een keukentje zodat ik er minstens eieren en melk in kan bewaren. Pannenkoeken zijn Chams’ favoriet. Als ontbijt, tussendoortje of dessert: met een pannenkoek kan ik haar altijd blij maken.”

“Ik zoek altijd een Airbnb-adresje. In steden of regio’s waar ik al eens geweest ben, neem ik vaak hetzelfde appartement. Als ik op een nieuwe plek iets wil boeken, vraag ik eerst raad aan vrienden of familie. Wat zijn de toffe buurten? Waar moet ik zijn voor natuur en waar vind ik de leuke winkels? Ik weet dat je de reviews moet checken, maar ik vergeet dat gewoon. Ik ga altijd af op de foto’s. Naïef, ik weet het! Meestal stuur ik een appartement door naar mijn mama of een vriendin. Vertelt die mij dat er schabouwelijke reviews bijstaan, dan zoek ik verder.”

Investeer in een reisapotheek

“Chams heeft altijd al een gevoelige maag gehad. Toen ze acht maanden was, had ik haar meegenomen op vakantie in Marbella. Ze kreeg een zonneslag of een voedselvergiftiging. Wat er juist aan de hand was, hebben we nooit echt geweten. Het was een heel gedoe om naar een buitenlandse dokter te gaan en dan medicijnen op te halen met een bijsluiter die je niet kunt lezen zonder Google Translate. Sindsdien neem ik altijd een uitgebreide reisapotheek mee.”

Stop niet helemaal met werken

“Ik ga liefst twee of drie keer per jaar op vakantie. Als ik thuis blijf, word ik overal herkend en kan ik de knop nooit echt afzetten. In februari heb ik een maand met Chams in Dubai gezeten. Het is de veiligste plek die je maar kunt vinden. Zij was de hele tijd goedgezind en helemaal op haar gemak, en ik had het gevoel dat we er woonden. In het buitenland ontsnap ik even aan de realiteit, wat ik altijd heerlijk vind. Maar mezelf echt volledig afkoppelen lukt me zelden. Zelfs als ik vier weken in het paradijs op aarde zit, zal ik nog altijd aan het werk zijn. Ik ben zelfstandige in een wereld die op niemand wacht en die nooit stilstaat.

“Sinds kort heb ik een manager die veel gewicht van mijn schouders neemt, maar ervoor was ik altijd bereikbaar. Soms sloot ik me een dag op in mijn hotelkamer om de ene zoomcall na de andere af te ronden. Het is beter nu, maar ik zal nooit de persoon zijn die volledig uit werkmodus gaat. Zo erg vind ik dat niet. Ik kan me nog altijd ontspannen, zelfs al zit mijn werk in mijn achterhoofd.”

Beeld Sofie Coreynen

Alleen witte lakens zijn veilig

“Ik probeer altijd zo zuinig mogelijk te reizen. Ik steek wel wat tijd in alternatieve sites scannen naar goedkopere tickets of aanbiedingen. Ik hoef niet in een vijfsterrenhotel of een superchique appartement te logeren. Op vakantie ben je toch meestal buiten om de omgeving te ontdekken. Maar ik wil wél witte lakens! Ik heb een rare focus, ik ben er zelfs een beetje maniakaal in, maar op reis wil ik in witte lakens slapen. (lacht) Het is de enige manier om te weten dat ze echt schoon zijn. En meestal is het ook een goeie aanwijzing voor de hygiëne van de rest van de accommodatie.”

Rol je kleding op

“Mijn mama is ontwerpster en naaister. Ze leerde me dat je kleding beter niet opvouwt, maar oprolt tot worstjes. Zo bespaar je plaats in je koffer en komen je kleren minder gerimpeld op hun bestemming aan.”

Neem een speakerbox mee

“Als mijn dochter meereist, neem ik altijd een speakerbox mee. Vroeger had ik een ruismachine, aangeraden door slaapcoaches, maar sinds een paar maanden luistert ze graag naar verzen uit de Koran die op een heel mooie en rustgevende manier worden voorgelezen. ‘Mama, ik wil Allahu Akbar’, vraagt ze voor ze gaat slapen, maar dan op een iets minder gearticuleerde manier. (lacht) Veel schattiger wordt het niet. Ik ben vooral blij dat ze iets gevonden heeft dat haar helpt indommelen.”