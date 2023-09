Rode rotsen, witte wijn: van de Vogezen naar de Elzas

Voor een roadtrip langs rode rotsformaties hoef je niet per se naar Utah. Ook in de Franse Vogezen, op amper vijf uur rijden, bepalen ze het indrukwekkende landschap. Je kan hier eindeloos wandelen en bovendien sta je zo in de Elzas – om daarna huiswaarts te keren met een koffer vol grand cru’s.

In het Parc Naturel Régional des Vosges du Nord prikt boven bijna elk dorp wel een rode, zandstenen ruïne door de boomkruinen de hemel in. Zoals het vroegmiddeleeuwse Château Falkenstein, vlak bij het dorpje Philippsbourg. Het ruïnecomplex bestaat voor de helft uit oranje stenen muren, voor de andere helft uit een uitgehakt labyrint ín de rots: een ‘château trogloditique’ noemen ze het hier. Op de bodem zie je nog de in de zandsteen uitgesleten karrensporen en verweerde treden.

De ruïne van Château Falkenstein, vlak bij Philippsbourg. Beeld JONATHAN VANDEVOORDE

Het zijn formaties van een haast buitenaardse schoonheid, en dat ligt vooral aan de verwering en aan de insijpeling van ijzeroxide, dat voor de typische rode kleur zorgt. Een vriendelijke Fransman, die ook de vele trappen en tunneltjes van de burcht verkent, zegt me dat dit gebied ‘le Colorado des Vosges’ wordt genoemd. Ik vergeef hem zijn gebrek aan geografische kennis – de rode rotsen vind je met name in Arizona en Utah, niet Colorado – maar I get the point.

Ik ben zo gefascineerd door deze geologische anomalie dat ik besluit om de wandeling voort te zetten tot aan de Erbsenfelsen: een serie rechtopstaande rotsplaten waarin wind en stof grote gaten hebben uitgesleten. Het grootste venster heeft, schat ik, een diameter van 12 meter.

Het Zweden van Frankrijk

Vanuit de noordelijke Vogezen gaat mijn route naar het zuiden over brede routes nationales door golvende akkers en door dorpen waarvan de huisjes rond een kloeke kerktoren en een plechtig gemeentehuis samenhokken. Ik beland op de camping van Celles-sur-Plaine. Het is een van de zovele dorpen in Lorraine waarvan het verval zelfs met de grootst mogelijke pot verf niet meer te camoufleren is. Alleen in het naburige dorp Pierre-­Percée zelf is nog iets open; ik nestel me op het terras van het enige café, Les 2 Gros, en bestel een lokaal witbier. “De vroegere eigenaars waren twee broers en nogal dik”, aldus de serveerster, vandaar.

’s Anderendaags wil ik een wandeling maken langs de oever van het stuwmeer van Pierre-Percée, maar om het startpunt te bereiken, slinger ik wel eerst een uur over lokale weggetjes. Wat is het hier groen! Ook al schijnt het respectloos te zijn om een plek te vergelijken met moois in andere landen, hou ik me dit keer niet in. De Fransen hebben er tenslotte zelf om gevraagd met hun ‘le Colorado des Vosges’. Mijn eigen conclusie luidt dat deze plek het ‘Zweden van Frankrijk’ moet zijn, maar dan zonder de muggen.

Het serene Lac de Pierre-Percée. Beeld JONATHAN VANDEVOORDE

Bij een haventje in een ‘fjord’ begint het gemarkeerde pad dat aan de oever van het meer kleeft. De grillige inhammen van de kustlijn zorgen voor verrassende doorkijkjes op de beboste hellingen en het rimpelende water. Er dobbert een bootje waarop een visser rechtop staat en tevreden een enorme baars voor zich houdt terwijl zijn compagnon een foto probeert te maken.

kolossale abdijen

Het stadje Senones is ontstaan rond zijn abdij: een complex dat, zoals alle religieuze gebouwen in Frankrijk, na de Franse Revolutie staatseigendom werd. Ooit was het een kazerne, dan weer een kostschool. De Place Clémenceau, waaraan de abdij ligt, wordt voor de rest omzoomd door afbladderende herenhuizen.

Het enorme klooster van Moyenmoutier staat grotendeels leeg. Beeld Alamy Stock Photo

Nog indrukwekkender is de kolossale abdij van het stadje Moyenmoutier, vijf kilometer verderop. Zoals alle gebouwen in de streek is het monument nodig aan een opknapbeurt toe. Alleen de prachtige grote kerk wordt nog voor diensten gebruikt. De rest staat leeg. “Geld uit Parijs is er gewoon niet”, geeft gids José Ruspini ons tijdens de rondleiding meewarig toe. Het hele gebouw was tot in de jaren negentig in gebruik als onderdeel van een nog groter fabriekscomplex – de textielindustrie was hier sinds begin negentiende eeuw de grootste werkgever. Ondertussen zijn de fabriekshallen ontmanteld en vervangen door een sober maar mooi park.

gemzensafari

Hoewel we strikt genomen al in de Vogezen zijn, groeien pas voorbij Saint-Dié de heuvels tot echte bergen. De route départementale slingert zich langs wintersportplaatsjes en prachtig gelegen meren 1.000 meter omhoog.

’s Ochtends ben ik om zes uur al op pad met natuurgids Laurent Cahon. Met hem heb ik een gemzensafari geboekt op de Hohneck, met 1.363 meter de derde hoogste berg van het massief. De kudde dankt zijn bestaan aan een zoenoffer van het verslagen Duitsland aan Frankrijk: in 1956 werden hier enkele gemzen uit de Beierse Alpen uitgezet. “De populatie deed het zo goed dat we later twee lynxen hebben geherintroduceerd. Intussen hebben we ook de jacht op gemzen moeten versoepelen”, merkt Laurent ironisch op.

Zes uur ’s morgens, het perfecte moment om gemzen te spotten op de Hohneck. Beeld JONATHAN VANDEVOORDE

Kort na zonsopgang zijn de Hohneck en de aanpalende bergkam nog in wolken gehuld. De Vogezen zijn een echte weerbarrière. Op een verder lege parkeerplaats laat Laurent zijn busje staan en klimmen we te voet de mist in. Op de kam schilderen het prille zonlicht en de voorbijdrijvende wolkenflarden een tableau als van een romantische landschapskunstenaar. We lopen langs de Crête terwijl de ijskoude wind Laurent, die een flinke telescoop op zijn schouders torst, uit zijn evenwicht probeert te blazen. Hij spot een paar gemzen op een helling heel ver weg, maar we zijn een uur verder als we ze opnieuw zullen tegenkomen. Wanneer we bij een bronnetje, pal onder de top maar uit de wind, even koffie uit een thermos staan te drinken, trekt de mist plots op en blijken een dozijn of wat dieren vlakbij te staan grazen, samen met hun jonkies. We kunnen de kudde nog geruime tijd om de berg heen volgen.

Van arm naar rijk

Het is al middag als Laurent mij weer bij de camping dropt. Ik breek de tent op en vertrek via de fameuze Route des Crêtes. Ik rijd een colletje over, duik een dal in en bol zo de Elzas binnen. Dit is een andere wereld. Het is hier een stuk warmer. De Elzas is bovendien, na de Côte d’Azur, de rijkste regio van Frankrijk. Mede omdat er zoveel Elzassers in Zwitserland werken, waar de lonen dubbel zo hoog zijn als hier. En dat is te zien: mooie huizen, met kleurrijke vakwerkgevels of juist modern, maar stuk voor stuk strak in de verf. En ik kom de eerste bordjes tegen die verwijzen naar de caves, de wijnproeflokalen.

Ik klop aan bij Domaine François Schmitt in het brandschone dorpje Orschwihr. Myriam, dochter van, vertelt in het proeflokaal over de biologische wijnbouw waar velen in de streek ondertussen toe bekeerd zijn. “Uit overtuiging,” licht ze toe. “Want je moet een ecologisch geweten hebben: met pesticiden, sulfieten en waterverbruik kunnen we echt niet meer omgaan zoals vroeger, vooral nu het grondwaterpeil zo laag staat.” Biologisch wijn verbouwen is een uitdaging, omdat de weerpatronen in de Elzas extremer worden vanwege de klimaatverandering. “2021 was bijvoorbeeld een koel en nat jaar. Door ziektes hebben we in Orschwihr 60 procent van onze oogst verloren. Maar voor onze riesling was die zomer juist goed: we kregen er een frissere, drogere wijn door.”

En dat proef ik in het glas. Wat een verschil met de relatief zoete rieslings die ik enkele jaren geleden ‘aan de overkant’ geproefd heb. Myriam rolt met haar ogen. “Ach, die Duitsers en hun drang naar zoet…”

De ‘Bollenberg’ bij wijndorp Orschwihr, waar drie grand cru’s groeien. Beeld JONATHAN VANDEVOORDE

De laatste twee dagen van mijn roadtrip staan in het teken van de Route du Vin. Ik begin iets ten zuiden van Orschwihr en bezoek Murbach, de kleinste gemeente in de Elzas. Ze ligt diep verscholen aan het eind van een smalle, beboste bergvallei. Ik parkeer naast het gemeentehuis, waar een vrouw op haar knieën in de moestuin zit te werken. Ze is vrijwilligster en onderhoudt samen met enkele dorpelingen deze ‘middeleeuwse tuin’. Er groeien alleen maar aromatische en geneeskrachtige planten, zoals die vroeger ook gebruikt werden door de monniken.

De romaanse abdijkerk Saint-Léger de Murbach laat zich pas helemaal zien nadat ik onder de oude poort door gelopen ben. De twee torens en de façade zien er indrukwekkend uit, ook al gaan ze grotendeels schuil achter stellingen vanwege restauratiewerkzaamheden. Ik loop even om het gebouw heen; waar vroeger het schip van de kerk moet gestaan hebben, is nu een kerkhof. De torens en het portaal zijn het enige deel dat nog overeind staat. Het lijken wel middeleeuwse wolkenkrabbers.

Riquewihr, pal tussen de wijngaarden van de Elzas, is een van de best bewaarde middeleeuwse dorpjes van Frankrijk. Beeld Alamy Stock Photo

Ik volg de Route du Vin naar het noorden. Ooievaars klepperen op hun nesten in de punt van de hoogste daken. Indrukwekkend is de gotische kerk van Rouffach die – hoewel ze maar half zo groot is – iets wegheeft van de Notre-Dame in Parijs. Vooral de waterspuwers zijn bijzonder: sommige lijken zo uit een schilderij van Jeroen Bosch gekropen. Eén toren is maar half afgewerkt, een ooievaar heeft er een pilaar voor zijn toekomstige nest geclaimd.

51 Grand cru’s

Na een nachtje op een toeristencamping bij Riquewihr loop ik snel even door het centrum van dit allerberoemdste onder de Elzasser wijnstadjes. De huizen zijn bijna te mooi om echt te zijn. Een medewerker van het toeristenbureau legt me uit dat Riquewihr in de late middeleeuwen de welvarendste stad in de regio was. Zijn wijn ging heel Europa over, tot Scandinavië toe. De rijkste wijnboeren lieten het architecturaal daarom graag breed hangen.

In Gertwiller, het volgende dorp, doe ik een laatste keer inkopen en lunch ik uitgebreid bij wijnhuis C&Y Zeyssolff, een echt familiebedrijf dat zijn succes vooral op een groter publiek richt. Elzas telt niet minder dan 4.000 wijnmakers, die maken 51 grand cru’s, vooral witte. De rijkdom komt hier dus echt niet alleen maar uit Zwitserland.