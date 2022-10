Robin (42) zocht decennialang naar het juiste hokje: ‘Ik snapte zelf ook niet waarom ik geen piemel wilde. Ik wilde toch een man zijn?’

Lesbisch? Transgender? Man? Vrouw? Of ergens op het spectrum tussen die twee? Het kostte Robin (42) decennia om uit te vissen welk label het juiste was. Maar intussen leven we in een tijd waarin ‘hokjesvrij’ ook een antwoord mag zijn.

“Toen ik op mijn achttiende ging studeren en Karel tegenkwam, was ik er net van overtuigd dat ik lesbisch was. Ik kende maar twee soorten mensen: mannen en vrouwen. Als ik in de spiegel keek, zag ik een vrouw. Maar bij de kussende en flirtende heteroseksuele klasgenoten voelde ik me niet thuis. Ik kleedde me jongensachtig en las alles wat los en vast zat over homoseksualiteit, dus moest ik wel lesbisch zijn. Ik werd activiste, probeerde te negeren dat ik me helemaal niet zo aangetrokken voelde tot vrouwen. Toen leerde ik Karel kennen die ook over zijn seksualiteit piekerde. Een tijdlang waren hij en ik vrienden, tot ik merkte dat ik verliefd op hem werd. Hoe kon dat, ik was toch lesbisch? Klasgenoten begonnen nieuwsgierig te informeren naar wat er speelde, ik reageerde geïrriteerd, want ik had zelf geen idee. Ik vond alles wat met seks te maken had eng, had nog maar twee keer met iemand gekust. En Karel had het op zijn manier ook moeilijk. Mij toonde hij zijn lieve, zachte kant, maar als we zijn ouders en zijn oude vrienden ontmoetten, schoot hij weer in de oude machogroef die hem jaren zijn zekerheid had gegeven, dan dronk hij bier en maakte ongemakkelijke grappen over vrouwen.

“In die gezamenlijke verwarring over onze identiteit kregen we een relatie die tot de dag van vandaag duurt. Na onze studie zijn we gaan samenwonen, en toen we acht jaar later trouwden, begon onze omgeving vrolijk toespelingen te maken over dat ‘kleintje dat nu wel snel zou komen’. Dat beklemde me, het leek of ik in een soort mal werd gedwongen die me niet paste. Dat was al zo toen ik trouwde. Ook al twijfelde ik geen moment over het feit dat ik bij hem wilde zijn, ik was niet gelukkig en voelde me onzeker. Tijdens feestjes kon Karel heel uitgelaten zijn en trok ik me terug. Vaak bleef ik alleen thuis. Ik had geen idee hoe ik me tot anderen moest verhouden, ik wist niet eens hoe ik me tot mezelf moest verhouden. Wat was er met mij? Als ik dan toch hetero was en niet lesbisch, maar me desondanks niet herkende in alles wat met een heteroseksueel leven wordt geassocieerd, was ik dan misschien biseksueel? Veroorzaakte dat mijn onrust?

“Ik zocht verder en ontdekte op internet ‘de kring voor biseksuele mensen’, ik zag Brokeback Mountain, waarin twee niet overduidelijk homoseksuele mannen verliefd worden op elkaar, en ineens zag ik ergens ‘transgender’ staan. Dat woord kende ik niet. Het was 2006. Haastig begon ik alle getuigenissen te lezen en ineens wist ik: dit gaat over mij. Ik ben helemaal niet biseksueel, ik ben gewoon géén vrouw. Het was een euforisch moment waarop ik voor het eerst even echt gelukkig was. Ik was 26 jaar, tastte wat betreft mijn identiteit al jaren in het duister en nu begreep ik dat dit was wat ik wilde: voortaan als man door het leven gaan. Er bleken hormonen beschikbaar, operaties die je kon ondergaan. Dat wist ik allemaal niet. De dag erop vertelde ik het Karel. We lagen in bed, het was ochtend. Hij luisterde, als hij schrok, heeft hij dat nooit laten merken. Hij zei: ‘Ik kan wel zeggen dat ik die transitie niet wil, maar dit is wat jij wilt. Natuurlijk steun ik je.’

“Maar na die eerste eurekamomenten sloeg de angst me om het hart. Ik, die altijd alle spotlights vermeden had, zou met een transitie alle aandacht op me vestigen. Ik was bang voor afwijzing van mijn familie, mijn vrienden, de samenleving. Wat voor mij zo logisch was, bleek voor anderen niet te bevatten. Het is kennelijk heel vreemd om van het hokje ‘vrouw’ over te stappen naar het hokje ‘man’. Ik voelde me verantwoordelijk voor het onbegrip van mijn omgeving en beantwoordde heel trouwhartig de meest intieme vragen. Pas later dacht ik: dat intimi details willen weten, snap ik, maar wat hebben die collega’s en kennissen te maken met wat ik in mijn onderbroek heb? Voor mij was het meteen duidelijk dat mijn borsten eraf moesten, ook wilde ik mannelijke hormonen, maar verdere operaties wilde ik niet. Die eierstokken mochten best blijven.

“Maar dat kon niet. Om een nieuwe identiteit te kunnen aannemen, erkend te worden als iemand van het mannelijk geslacht, met een andere naam in een nieuw paspoort, kon ik niet man en vrouw tegelijk zijn en moest mijn baarmoeder eruit. Zestien jaar geleden dacht iedereen nog in twee geslachten. In termen van beperkingen, niet in termen van vrijheid. Inclusief ikzelf trouwens. Ik snapte zelf ook niet waarom ik bijvoorbeeld geen piemel wilde. Ik wilde toch een man zijn? Nu zie je hier en daar transmannen hun eigen kind dragen, maar in 2006 kon ik me zo’n grote stap buiten de norm niet voorstellen. Om van alles af te zijn, heb ik mij onder druk laten steriliseren. Ik ben er nog boos over. Ik ontdeed me daarmee van beklemmende stempels, maar in feite kwam er een andere stempel voor in de plaats: ik was voortaan ‘man’ en er werd van me verwacht dat ik mij zou gedragen als man. Ik voelde me opgelaten bij gesprekken over voetbal en vrouwen, durfde niet met gekruiste benen te zitten, uit angst door de mand te vallen.

“Pas recent gloort er een nieuwe vrijheid, een die volgt op de eerste vrijheid van 2006. Een jaar na de geboorte van onze zoon in 2018, die we kregen met een vriendin, hebben we besloten toch onze relatie open te breken. Karel wilde wel weer eens met vrouwen daten en ik ontdekte de queerscene. Op een avond leerde ik een man in een groene jurk met gele bloemen kennen, helemaal zichzelf. Ik dacht: dit is wat ik wil, leven zoals ik het zelf goed acht. Geen man zijn, geen vrouw, geen androgyne non-binair, maar hokjesvrij: doen en zijn wat prettig voelt. Vorige week heb ik van een vriend drie jurkjes geleend. Die ga ik binnenkort eens aantrekken, gewoon omdat ze me goed staan en omdat ik daar zin in heb.”