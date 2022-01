Risotto met sint-jakobsvruchten als luxueus troostvoer

Geef een handvol basisingrediënten aandacht en geduld, en ze veranderen langzaam in een dampende kom eetbare liefde, genaamd risotto.

In het hart van de winter keer ik steevast terug naar de basis. Ik wentel me in de warme deken van een half dozijn gerechten die ik door en door ken. Experiment maakt tijdelijk plaats voor eenvoudige kost waarop ik altijd kan terugvallen en waarnaar mijn lichaam hunkert tijdens de koudste en donkerste weken van het jaar. Risotto staat op de onovertroffen eerste plaats van dit intieme repertoire. Het is alles wat mijn lichaam en hart nu even nodig heeft: troostend, voedend, maar door zijn rijke, romige textuur ook een tikje specialer en luxueuzer dan een bord pasta. Door de extra ingrediënten ‘aandacht’ en ‘geduld’ vormt risotto, meer dan andere gerechten, een belichaming van pure liefde. Serveert iemand u een kom risotto, ga er dan maar van uit dat u in de bovenste lade ligt.

Risotto maken is eenvoudig. Het enige wat je hoeft te doen, is roeren. Maak het niet ingewikkelder dan het is, er zijn geen hacks of achterpoortjes. Gewoon pollepel per pollepel warme bouillon toevoegen (dump niet alles ineens bij de rijst) en zachtjes blijven roeren zodat het zetmeel dat vrijkomt door de wrijving tussen de rijstkorrels zijn werk kan doen. Twintig minuten roeren lijkt gedoe, maar neem er gerust een glas wijn bij, zet je favoriete muziek op of zie het als een opportuniteit om – waarom niet – even te mediteren en al roerend de afzonderlijke rijstkorreltjes en vloeibare bouillon tot rijke smeuïgheid te zien transformeren.

Spelen met smaken

Eens je de basis onder de knie hebt, kan je gaan spelen met verschillende smaken. Meng er geroosterde pompoen (of tijdens de zomermaanden kerstomaten) doorheen of werk af met gebakken champignons of knapperige salie. Vervang Parmezaanse kaas gerust eens door pecorino: niemand zegt dat risotto authentiek Italiaans moet zijn. Of ga all the way met deze luxueuzere variant met waterkers, krokant gebakken sint-jakobsvruchten, overgoten met een saus van boter, kappertjes en hazelnoten. Troostend en feestelijk tegelijkertijd.

Beeld Hannes Vandenbroucke

Risotto met waterkers en sint-jakobsvrucht

Dit heb je nodig voor 2 personen

olijfolie / 1 sjalot, versnipperd / 2 teentjes knoflook, tot moes geplet / 200 g risottorijst / peper en zout / 150 ml witte wijn / 800 ml warme groentebouillon / 30 g Parmezaanse kaas / 2 bussels waterkers / 6 sint-jakobsvruchten / 70 g boter / 1 el kappertjes / handje hazelnoten, grof gehakt / 1 el citroensap / zeste van ½ citroen

Zo maak je het

1. Verhit wat olijfolie in een kleine kookpot en stoof de sjalot 2 minuten aan alvorens de geplette knoflook toe te voegen. Stoof 1 min. verder en voeg de rijst toe. Draai het vuur wat hoger en roerbak 1 minuut. Kruid met peper en zout. Blus met de witte wijn en laat uitkoken alvorens een pollepel warme bouillon toe te voegen. Roer tot de bouillon volledig opgenomen is en voeg opnieuw een pollepel toe. Herhaal dit proces tot de rijst al dente is (duurt ongeveer 20 min.) en de textuur een dikke pap.

2. Was de waterkers en pluk de blaadjes met dunne takjes van de dikke stengels. Snijd 2 cm van de uiteinden van de dikke stengels en gooi de uiteinden weg. Snijd de rest van de stengels in stukken. Blancheer de waterkers en stengels 1 minuut in kokend water. Giet het kookvocht weg en laat uitlekken. Mix vervolgens met peper en zout fijn.

3. Meng de gemixte waterkers samen met de Parmezaanse kaas onder de risotto. Proef en breng verder op smaak met peper en zout.

4. Verhit een klont boter in een pan, kruid de sint-jakobs­vruchten met peper en zout en bak in 2 à 4 minuten (afhankelijk van de grootte) over een hoog vuur gaar. Haal uit de pan en houd warm. Draai het vuur laag en voeg 70 g boter, kappertjes en hazelnoten toe. Laat enkele minuten bakken en blus met citroensap. Kruid met peper en zout.

5. Verdeel de risotto en sint-jakobsvruchten over de borden, besprenkel met de saus en werk af met zeste van citroen. Serveer onmiddellijk.