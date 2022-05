‘Relatietherapie is een beetje zoals het jaarlijks onderhoud van de auto’: 8 verhalen die u na het weekend kunt lezen

Conner Rousseau door de ogen van intimi: ‘Hij is een ‘bazeke’. Dat hebben we allemaal onderschat’

Meer dan 15 procent in een recente peiling. Afgunstig fezelen cd&v en Open Vld over het ‘Conner-effect’. Maar wat is zijn houdbaarheidsdatum? We vroegen het aan entourage en intimi van de Vooruit-voorzitter. “Hij luistert naar ons en doet daarna zijn goesting.” Lees het interview.

Conner Rousseau. Beeld Thomas Sweertvaegher

‘Als je je problemen jarenlang laat aanslepen, is het dan niet te laat?’: jonge koppels bij de relatietherapeut

Relatietherapeuten merken op dat hun cliënten almaar jonger worden: twintigers en dertigers die na een paar jaar ontdekken dat het samenleven als koppel niet altijd makkelijk is, zijn geen uitzonderingen meer. “Het is zoals het jaarlijkse onderhoud van de auto.” Lees het artikel.

Beeld Getty Images

Actrice Julia Roberts is terug: ‘Het was niet mijn bedoeling om zo lang weg te blijven’

Rode krullen, reeënogen, gigantische smile, gevoel voor humor: grote kans dat u nu uit volle borst ‘Julia Roberts!’ roept. De 54-jarige koningin van de romcom wist ooit met verve een bruidsjurk en loopschoenen te matchen. Later toonde ze dat ze ook in serieuzere rollen in haar element is, en na een lange pauze gaat ze op dat elan verder met de miniserie Gaslit. Waar zát ze toch al die tijd? “Ik vond gewoon geen rollen die me echt konden boeien.” Lees het interview.

Julia Roberts. Beeld ISOPIX

Viroloog Piet Maes over de coronacrisis: ‘Men had veel doden kunnen voorkomen’

Hij doctoreerde bij Marc Van Ranst, werkte twee jaar voor het Amerikaanse leger en volgt de evolutie van monkeypox (zeg niet: ‘apenpokken’) op de voet. Viroloog Piet Maes legt uit wat we weten: “Monkeypox zal hier wellicht helemaal geen doden maken.” Ook werpt hij nog een blik op corona. Lees het interview.

Piet Maes. Beeld Anton Coene

‘Oekraïne zou weer een soort bufferland moeten worden’: vredesactivist Annemarie Gielen in debat met strateeg Sven Biscop

Gaan we vechten tegen, of onderhandelen met Poetin? En wat met De Bom? Defensiestrateeg Sven Biscop (Egmont) en Annemarie Gielen van vredesbeweging Pax Christi kruisen de degens. “Pacifisme betekent niet: ‘Doe maar, schiet ons maar dood!’” Lees het dubbelinterview.

Beeld Getty Images/PN/rv

Waarom je morgen maar beter niet naar kantoor gaat: ‘De flexplek is de middelvinger van je werkgever naar jou’

Na twee jaar zijn we thuiswerken zo gewoon dat we maar moeilijk weer op kantoor kunnen aarden. Hybride werken dan maar? Jazeker, zegt kantoorexperte Japke-d. Bouma (52), maar niemand weet hoe. “De flexplek is de middelvinger van je werkgever naar jou.” Lees het artikel.

Japke-d. Bouma. Beeld rv

Drie schrijfsters over (idiote) schoonheidsnormen: ‘Met de overgave waarmee veel vrouwen diëten, kunnen ze de wereld veroveren’

In de essaybundel De buitenkant ­ontleden vrouwen de rol die het uiterlijk in hun leven speelt. Een gesprek met schrijvers Dilara Bilgiç (19), Bregje Hofstede (33) en Anja Meulenbelt (77) over ­schoonheidsidealen en sexy mama’s. “Alsof we legkippen zijn!” Lees het interview.

Anja Meulenbelt, Dilara Bilgiç en Bregje Hofstede. Beeld Rebecca Fertinel

Graffiti-diehards: ‘Toen bleek dat er geld mee te verdienen was, werd alles streetart’

Galeries krijgen er niet genoeg van, maar op straat is graffiti op zijn retour: uit de criminaliteitsstatistieken blijkt al tien jaar een gestage daling. Maar de echt overtuigde graffiteurs blijven volharden. “Hier kan je nog met de politie hun voeten rammelen.” Lees het artikel.