Relatiecoach Nynke Nijman over ‘Schaamteloze seks’: ‘In onze seksualiteit willen we vooral niet gek bevonden worden’

Hoog tijd dat we een fetisj in bed niet langer als ‘ongewoon’ bestempelen, zo bepleit Nynke Nijman in haar boek Schaamteloze seks. De psychologe wil dat we ons losmaken van dé maatschappelijke seksuele norm, en elkaar minder veroordelen voor alles wat daarbuiten valt.

Wanneer Pieter een puber is, komt hij erachter dat hij opgewonden wordt door het aanraken van fluwelen doeken. Hij schaamt zich ook op latere leeftijd kapot, ondanks dat zijn vrouw er benieuwd naar is en hem duidelijk ruimte wil geven voor deze seksuele voorkeur. Wanneer hij met haar vrijt, is hij doodsbang om zijn opwinding, en dus zijn erectie, te verliezen of, nog erger: dat zij zijn fantasie waarmaakt en hij zo in contact komt met zijn eigen seksuele opwinding. Want de waarheid is dat hij deep down het liefst een fluwelen doek voelt als hij met zijn vrouw vrijt of wanneer hij zelf masturbeert. Alleen de gedachten aan aanrakingen op zijn handen en lichaam zijn al genoeg voor hem om een intense seksuele opwinding te ervaren.

Maar, hij schaamt zichzelf voor zijn seksuele voorkeur. Pieter walgt van zichzelf en haat zichzelf omwille van de opwinding die hij telkens voelt. Tijdens de seks met zijn vrouw probeert hij zijn gedachten te controleren, maar de angst en schaamte om in gedachten af te dwalen naar een fluwelen doek is zo groot, dat hij dan dissocieert en zich afsluit. Hij weet met zichzelf geen blijf. Tot hij Nynke Nijman ontmoet. Hij start een traject bij haar. ‘Weg met de schaamte’, daar ijvert de psychologe voor tijdens haar therapiesessies. Zij kwam er in haar praktijk al snel achter dat menig cliënt geen schaamteloze seks kon ervaren. Et voilà: een tweede boek werd geboren.

Nynke Nijman (1989) is psycholoog, relatietherapeut, systeemtherapeut en consulent seksuele gezondheid bij de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie. Ze schreef voordien De relatie-apk, doceert, schrijft columns en verschijnt met regelmaat op radio en tv. Daarnaast produceerde Nijman ondertussen twaalf podcasts.

In een wereld waarin zoveel seks aanwezig is, vertelt u dat er toch nog steeds veel schaamte bij seksualiteitsbeleving komt kijken. Hoe komt dat?

“Binnen heel veel gebieden willen we als mens excelleren, gezien worden of een verschil maken. Maar op het vlak van seksualiteit willen we er vooral gewoon bij horen en niet te veel opvallen. In onze seksualiteit willen we vooral niet gek bevonden worden. Je zou maar eens elk weekend op je kop in een leren pakje hangen of je partner een luier omdoen. Zodra dat gebeurt of we horen dat van iemand, hebben we al een oordeel klaarstaan. Wanneer dat oordeel iemand treft, schaamt die persoon zich. Zijn of haar seksuele voorkeur wordt als niet normaal bevonden.

“Dat oordeel zorgt ervoor dat de oprechte gesprekken over seksualiteit - die we eigenlijk ook zouden moeten voeren - te kwetsbaar zijn om in talkshows, nieuwsprogramma’s en magazines te bespreken. Als je zulke gesprekken in het openbaar wil voeren, krijg je te maken met veel kritiek, afwijzende reacties en veroordelingen. Wanneer het over seks gaat in de media, volgt dat beeld een bepaalde norm. Op die manier wordt ook de schaamte in stand gehouden bij iemand die afwijkt van die norm.”

Wat is normale seks dan volgens u?

“Voor mij is echt alles wat betreft seks normaal. Toevallig had ik het er afgelopen week nog met mijn man over. Toen wij een relatie kregen, had hij bepaalde verlangens, nieuwsgierigheden of fantasieën die hij lastig vond om te bespreken. Hij wist op dat moment nog niet wat de basis van onze relatie inhield. Tegenwoordig kan hij het zich niet meer voorstellen dat hij zich zou schamen om iets met me te bespreken. Maar ik weet ook goed genoeg dat mijn referentiekader er heel anders uitziet dan dat van andere mensen.”

U schrijft in uw boek dat de blauwdruk voor seksualiteit al begint bij de geboorte. Wat houdt dit in?

“John Bowlby (een Britse psychiater die bekend is geworden door zijn theorieën over hechting tussen opvoeders en kinderen, DS) heeft veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het hechtingssysteem van aapjes. Hij keek naar hoe belangrijk beschikbaarheid en aanraking van verzorgers is, het gezien worden en het belang ervan om zelfvertrouwen te creëren. De bouwstenen hiervoor worden al voor of bij de geboorte gelegd, ook bij de mens.

“Wat betreft je latere seksuele ontwikkeling is een gevoel van zelfvertrouwen, autonomie, zelfbeschikkingsrecht en weten dat je het waard bent om van gehouden te worden enorm belangrijk. Daardoor leer je hoe je met aanrakingen mag omgaan, hoe je affectie kan tonen en hoe je met het lichaam van de ander mag omgaan; dat als jij ‘nee’ zegt er ook oprecht naar geluisterd moet worden. Al die elementen worden vanaf het begin van jouw leven vormgegeven. Op dat moment staan die los van welke seksuele lading dan ook, maar wordt wel de blauwdruk van je seksuele ontwikkeling gelegd.”

Het lijkt wel alsof we plots veel meer over seks moeten praten en voelen en begrijpen. Waarom is dat?

“Vroeger had seks een nut: voortplanting. Vanuit de kerk of de overheid werd toen bepaald dat je niet mocht masturberen, want dat was niet goed voor je. Voor fantaseren gold hetzelfde. Inmiddels is seksualiteit zo verschrikkelijk belangrijk geworden. We moeten er van alles van vinden en we moeten op een heel ontwikkelde manier onze seksualiteit begrijpen. We zijn ook een stuk veeleisender geworden. We willen niet enkel functionele seks hebben, maar het moet vooral fijn en lekker zijn en gelijkwaardig. Vijftig jaar geleden namen we genoegen met mindere seks, nu niet meer.

“De situatie waarin we nu zitten met Gen Z is ook niet te vergelijken met vroeger. Veel vormen van toenadering worden nogal snel gezien als grensoverschrijdend gedrag, veel meer jongeren worstelen met hun genderidentiteit en tegelijkertijd zijn er ook heel veel jongeren die bang zijn niet divers genoeg te zijn, wanneer ze de voorkeur geven aan een heteroseksuele monogame relatie.

“Gen Z is een generatie die met heel grote termen schermt. Ze hebben het over misbruik, trauma’s en gaslighten. Want ze kunnen over van alles en nog wat lezen dankzij het internet, waar ze alles kunnen opzoeken. Maar: de daadwerkelijke levenservaring die ze hebben, is best wel gering. Daar zit een flinke ongelijkheid in. Wanneer je dan over seks met elkaar spreekt: waar moet je dan over spreken? Wat zijn echt belangrijke onderwerpen? Daar heerst nog veel onduidelijkheid over. Wat zijn de gevolgen als je het er bijvoorbeeld niet over hebt? Uit onderzoek weten we al dat de kans op het vertonen van seksueel risicogedrag veel groter is wanneer je de jongeren er niet over onderwijst.”

U schrijf dat er geen vast beeld is van seksualiteit. Toch is dit wat we op tv, social media en in porno steevast te zien krijgen: dezelfde scènes met dezelfde passionele grepen, standjes en orgasmes. In welke mate denkt u dat mensen zich daarin herkennen?

“Die beelden komen ergens vandaan, dus er zullen absoluut mensen zijn die er zich in herkennen, maar er zijn verdomd veel mensen die dat niet doen. Zij vinden het lastig om hun andere visie op seksualiteit bespreekbaar te maken. De moeilijkheid hierbij is: hoe zorg je ervoor dat hierover gepraat wordt? Enerzijds denk ik niet dat we dat gesprek moeten voeren in de media, omdat dat veel te kwetsbaar maakt. Bovendien hebben mensen helemaal niet het recht om zomaar alles van iedereen te weten wat betreft hun seksualiteit. Ik moedig niemand aan om op dat podium te gaan zitten. Daardoor kunnen afwijzende reacties ontstaan en seksualiteit mag gewoon iets intiems zijn.

“We leven in een gekke wereld. Als er iets is wat mensen lekker vinden, is het wel om af te geven op andere mensen hun abnormaliteiten, zodat we onszelf beter gaan voelen. Natuurlijk is het zo dat een groot publiek bereikt kan worden dat zich hierin herkent. Maar is die (h)erkenning en een gevoel van verbinding het waard tegenover de negatieve backlash die iemand kan krijgen? En kan die persoon dat aan? Mediamakers zijn niet altijd zo lief voor de mensen die hun verhaal vertellen. Voor mij als therapeut is het lastig om te schakelen tussen de commerciële media en mijn cliënten. Ik wil mijn cliënten beschermen en hun integriteit waarborgen, maar ik snap dat de minder ongenuanceerde uitspraken interessanter zijn voor de media. Anderzijds is het wel nodig om dat soort gesprekken op kleinere schaal in een veiligere omgeving te voeren. Want anders kom je hier niet uit.”

Maar is het niet zo dat als we die gesprekken alleen op kleine schaal houden, er juist helemaal niets verandert?

“Zie het als een olievlek die zich telkens verder uitspreidt. De gesprekken die op kleine schaal gevoerd worden, kunnen zich telkens verder uitbreiden tot op het punt dat iedereen betrokken wordt bij deze gesprekken. Als er bij elk van deze gesprekken tussen vrienden, collega’s of partners iemand geïnspireerd raakt om anders over seksualiteit te denken, kan dit voor verandering zorgen. En ja, dat mag gestaag groeien, zodat het resultaat op langere termijn ook veel stabieler is.”

Is dat dan ook de reden waarom u dit boek schreef: opdat meer mensen zich ergens in zouden herkennen en schaamte zo verdwijnt?

“Ja, ik wil echt die hele seksuele norm breder trekken. Dat mensen verhalen over verschillende seksuele voorkeuren lezen, zich daarin herkennen en het normaliseren. Zonder dat iemand zijn persoonlijke verhaal op het podium moet brengen en mensen daar dus kritiek op kunnen leveren. Een boek is een veel veiligere manier om zo’n onderwerp breed te kunnen bespreken. Dan kunnen mensen kritiek op mij leveren, maar die incasseer ik wel.”

Is het niet juist nodig om mensen die bijvoorbeeld van bdsm (bon­dage, dominance & sm) houden een podium te geven zodat het taboe verdwijnt?

“Ik begrijp dat dit logisch lijkt, maar het is heel belangrijk om zorgvuldig te bepalen hoe dat podium er dan uitziet. Enerzijds is een podium een manier om het taboe milder te maken. Anderzijds is het risico nu nog te groot dat mensen er te oordelend op zullen reageren. Als het een besloten podium is met mensen die in enige mate een nieuwsgierigheid naar bdsm hebben, zal de respons prettig zijn. Is het een podium met een onwetende presentator, of een oordelend publiek, dan zal je bewust moeten afwegen wat het je oplevert en wat het degene kost die op het podium gaat staan. Met een beetje pech draagt het optreden namelijk bij aan de vooroordelen die er toch al bestaan over bijvoorbeeld bdsm.”

Misschien nog wel het moeilijkste: met jongeren over seksualiteit spreken. U stelt dat er een grote groep jongeren preutser is en er tegelijkertijd een grote groep is die steeds opener over seks praat. Waaraan merkt u dat?

“Op social media merk je dat er een enorme bubbel is ontstaan van jongeren die vinden dat er van alles over seksualiteit bespreekbaar moet worden gemaakt. Zij maken campagnes en praten erover op het internet. Er is een grote groep jongeren vooral online actief die vindt dat diversiteit binnen seksualiteit genormaliseerd moet worden en dat het anders moet. Een voorbeeld daarvan zijn jonge vrouwen die (half)naaktfoto’s plaatsen. Om vervolgens bezwaar te maken en plein public zodra zij negatieve reacties krijgen. Zij kaarten reacties waarin ze uitgemaakt worden voor ‘hoer’ of ‘slet’ aan, omdat ze vinden dat dat echt niet kan en het heel normaal is als je als vrouw een ontbloot bovenlijf toont.”

Logisch toch, dat ze zo’n reactie aanklagen?

“Het is mijn werk om niet te oordelen en dat lukt me vrij goed. Alleen denk ik wel dat als je verandering teweeg wil brengen over een bepaald beeld, je ook weet dat er een bepaalde weerstand zal zijn als je die verandering in gang zet. Als je dan van jezelf laat horen, kan je ook rekenen op weerstand. Als je daar dan vervolgens een oordeel over hebt, en dit zo publiekelijk toont, dan ben je eigenlijk net zo oordelend bezig.

“Er is nu ook een groter podium voor jongeren die zich bijvoorbeeld identificeren als non-binair en er is veel meer aandacht voor grensoverschrijdend gedrag, waarover jongeren bijvoorbeeld hun ervaringen delen.

“Maar aan de andere kant is er ook een tegenreactie ontstaan door jongeren die zich daar helemaal niet in herkennen. En die überhaupt niets te maken willen hebben met die extreem aanwezige vorm van seksualiteit. Zij zijn misschien wel nieuwsgierig en willen dingen ontdekken, maar hebben niet de behoefte om zich zo nadrukkelijk uit te spreken.”

Hoe kunnen we die twee groepen samenbrengen en duidelijk maken dat seksualiteit voor iedereen anders mag zijn?

“Belangrijk is om de juiste seksuele voorlichting te geven en hierbij een aantal voorbeelden aan te halen van hoe geweldig divers seksualiteit is, maar ook van wat het met iemand kan doen als hij of zij uitgesloten wordt vanwege een persoonlijke seksuele voorkeur. Ook moet er stilgestaan worden bij de gevolgen op lange termijn voor die persoon. Denk maar aan de impact die het kan hebben wanneer iemand uitgescholden wordt als ‘homo’. Zeker wanneer die persoon dan ook nog eens effectief homoseksueel is.

“Goede seksuele voorlichting kan daarbij zo’n groot verschil maken. Van belang is dat de voorlichter voldoende kennis van zaken heeft en dat er niet een willekeurige docent voor de klas staat wiens eigen ongemakken rond seksualiteit reflecteren op de jongeren. Bedenk ook dat er sowieso wel overeenkomsten zijn binnen seksualiteit waarover je het wel kan hebben met zijn allen. Zoek die dan ook op, in plaats van de conflictueuze onderwerpen.”

Nynke Nijman, Schaamteloze seks, Bruna Uitgevers, 328 p., 22,99 euro.