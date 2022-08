Reizen door Europa per trein: 10 praktische tips

Dankzij vliegschaamte, luchtvaartchaos en spoornostalgie maakt de internationale treinreis een glorieuze comeback. Maar hoe plan je zo’n reis en waar haal je je tickets? Reisjournalist Sander Groen van de Volkskrant legt het uit.

In Europa ligt 250 duizend kilometer aan spoorwegen. Honderden spoorwegmaatschappijen hanteren elk hun eigen materieel, lijnen, aansluitingen en tarieven. Het boeken van een internationale treinvakantie is daardoor vaak niet eenvoudig. Sommige vervoerders verkopen hun tickets online, andere alleen aan het loket. In de ene trein moet je verplicht een stoel reserveren, in de volgende kan dat überhaupt niet. Bij de een kom je goedkoop uit als je lang van tevoren je ticket koopt, bij de ander juist als je last minute boekt. Kortom: een treinvakantie vergt voorbereiding. Met deze tips kom je niet voor verrassingen te staan. Bon voyage!

10 praktische treinreistips

• Plan je reis. Op de bonnefooi reizen is leuk en spontaan, maar kan ook onpraktisch en duur uitpakken als je ergens strandt en daardoor een hotel moet boeken of je volgende verbinding mist. Met een goede planning haal je het meeste uit je reis.

• Plan B. Houd rekening met vertragingen, kapotte treinen en hinder. Plan je route niet te krap, neem de tijd voor overstappen. Neem altijd je oplader en een powerbank voor je smartphone mee, zodat je alternatieven kunt zoeken.

• Boek op tijd. Hoe lang van tevoren tickets beschikbaar komen en hoe de prijzen precies fluctueren, verschilt per vervoerder en per treinsoort. Vuistregel: de goedkoopste tarieven vind je vanaf drie maanden tot drie weken voor vertrek.

• Wees flexibel. Een treinticket kan de ene dag 200 euro kosten en een dag later ineens nog maar de helft. Door te kunnen schuiven in je reisplanning bespaar je geld; vergelijk bijvoorbeeld de prijzen in het weekend met doordeweeks en mijd de spits.

• Splits je reis. Soms is het goedkoper (of zelfs noodzakelijk) om een treinreis met één of meer overstappen niet als één ticket voor het gehele traject te boeken, maar op te splitsen en bij verschillende aanbieders te boeken.

• Dubbelchecken. Meestal is de prijs van een retourtje gelijk aan die van twee enkeltjes, maar dat gaat niet altijd op. Bijvoorbeeld voor de Eurostar zijn retourtickets beduidend voordeliger.

• Wees een speurneus. Door ijverig en geduldig te zoeken naar slimme verbindingen en lage tarieven en uit te rekenen of losse tickets, een kortingsabonnement of een treinpas voordeliger uitpakken, kan je treinreis zomaar de helft goedkoper worden.

• Lees de kleine lettertjes. Vroegboeken loont, maar de goedkoopste tickets hebben ook de strengste voorwaarden voor wijzigen en omruilen. Haal je je trein niet, dan krijg je vaak niets terug en zit er niets anders op dan een nieuw ticket te kopen.

• Tips zijn slechts tips. Elk land en elke spoorwegmaatschappij heeft zijn eigen regels, dus wat voor Duitsland geldt, kan in Servië totaal anders zijn. Zoek daarom altijd uit wat specifiek voor jouw situatie en voor jouw reisschema het beste is.

• Haast je niet. De trein is meestal niet de snelste manier om van A naar B te komen. Stel je daarop in en beschouw de reis als onderdeel van je vakantie. Geef wat meer uit aan extra comfort, zak achterover en geniet van het uitzicht.

De 5 mooiste treinreizen van Europa

1. De spoorlijn Belgrado-Bar werd aangelegd door de Joegoslavische dictator Tito en voert je in twaalf uur via 435 bruggen en 254 tunnels van de Servische hoofdstad naar de Adriatische Rivièra van Montenegro.

2. Over de Linha do Douro in Portugal slingert een boemeltje door de op de Werelderfgoedlijst genoteerde riviervallei van de Douro, van Porto via Pinhão naar Pocinho, langs portwijngaarden en stationnetjes met azuurkleurige tegeltableaus.

3. De beroemde Zwitserse Bernina Express rijdt in vier uur van Chur in het Duitstalige kanton Graubünden dwars door de Alpen en over de taal- en landsgrens naar Tirano in Italië.

4. Van de stranden van de Côte d’Azur dwars door de Pyreneeën naar een kuuroord bovenop een Franse Alpentop: de Train des Pignes rijdt in ruim drie uur van Nice naar Digne-les-Bains.

5. Van de Zweedse hoofdstad Stockholm in 24 uur naar de Poolcirkel, langs ingesneeuwde bergdorpen, eindeloze ijsvlaktes en bevroren watervallen: de Norrlandståget alias ‘Poolcirkel Expres’ is een grand tour door winterwonderland.