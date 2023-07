Reinhart Speeckaert, professor dermatologie: ‘De grootste boosdoener voor melanomen is verbranding op jeugdige leeftijd’

Het blijft merkwaardig: we kruipen, lopen en schuifelen er van de wieg tot het graf mee rond, en toch weten we weinig over ons lichaam – ook niet wie zeven jaar of meer geneeskunde heeft gestudeerd – zo ongelofelijk complex is het. Maar dankzij de gestaag voortschrijdende wetenschap weten we steeds meer wél. We vroegen ook deze zomer een kransje topexperts de doktersjas van het lijf over enkele onderdelen van de wonderbaarlijk ingenieuze, maar door de eigenaars niet altijd met de gepaste égards behandelde mechaniek die wij het menselijk lichaam noemen. Maak twee maanden lang samen met ons een trip door uzelf, en ontdek dat u – ja, zelfs u daar, met die lekkende bierhelm op uw hoofd – een stuk boeiender bent dan u dacht.

De huid is wel degelijk een orgaan, meer nog: het is ons grootste orgaan, en ook een van de belangrijkste en hardst werkende. De huid is namelijk de eerste verdedigingslinie tegen externe bedreigingen: ze krijgt veel te verduren, én er kan heel wat misgaan. Onze deskundige gids door en langs alle plooien, scheuren, barsten, etterende microvulkanen, schilfers en bobbels op en in de huid is Reinhart Speeckaert, professor dermatologie van het UZ Gent.

De huid bestaat uit drie lagen: hebben die elk een specifieke functie?

Reinhart Speeckaert “Deels wel. De bovenste laag is de epidermis of opperhuid. Die is maar 0,1 tot 0,2 millimeter dik. Ze zorgt ervoor dat we waterdicht zijn en biedt bescherming tegen wrijving, vuil, chemische stoffen, bacteriën en UV-straling.

“De opperhuid bestaat zelf uit verschillende lagen. De buitenste is de hoornlaag, dat zijn dode huidcellen die heel dicht tegen elkaar zitten. Die laag vormt onze belangrijkste bescherming tegen vreemde stoffen. Ze schilfert geleidelijk af en wordt door nieuwe cellen vervangen. Gemiddeld vernieuwt de huid zich elke maand, maar bij kinderen is dat om de veertien dagen, bij ouderen kan het tot negentig dagen duren.”

Onder de opperhuid zit de dermis, een huidlaag die cellen bevat die collageen en elastine produceren, twee eiwitten die belangrijk zijn voor de structuur van de huid.

“Collageen en elastine zorgen voor de stevigheid en de elasticiteit. De laag is iets dikker dan de opperhuid en bevat bloedvaten en haarfollikels. In de dermis zitten ook heel wat afweercellen. Die sporen indringers op en melden dat aan andere afweercellen.”

Haarfollikels zijn niet alleen belangrijk omdat er haren uit voortspruiten, ze bevatten ook klieren die talg produceren.

“Die talg is een olieachtig isolatielaagje dat beschermt tegen koude, maar ook tegen water en allerlei stoffen. Voorts regelt de huid de temperatuur van het lichaam door via de zweetklieren vocht vrij te geven: dat verdampt en onttrekt zo warmte aan het lichaam. De bloedvaten in de huid spelen ook een belangrijke rol. Die kunnen uitzetten, waardoor we eveneens warmte kwijtraken.”

Tot slot is er de derde huidlaag, de hypodermis.

“Die bestaat vooral uit vetweefsel en bevat grote bloed- en zenuwvaten. Het is vooral een extra isolatielaag.”

De huid staat in voor de productie van vitamine D. Hoe gaat dat precies in zijn werk?

“UV-straling zet cellen in de opperhuid aan om vitamine D te produceren. Vitamine D is belangrijk voor de opname van calcium, en dus voor onze botten en tanden, maar ze regelt ook het afweersyteem en heel wat genen.

“Het grootste deel van de vitamine D in ons lichaam komt van de huid. Daarnaast kunnen we er een beetje opnemen door vette vis zoals zalm en makreel te eten, en voorts eieren, zuivelproducten die met vitamine D verrijkt zijn, of supplementen.

“Veel zonlicht hebben we niet nodig om de vitamine D-productie op peil te houden: 15 minuten zon per dag is al voldoende. Het hangt wel af van het huidtype: wie een donkerder huidtype heeft, moet langer in de zon zitten dan mensen met een bleke huid.”

We zouden beter zuinig zijn met fond de teint. De meeste bevatten namelijk zonnefilters, waardoor het gevaar bestaat dat we te weinig vitamine D aanmaken.

“Dat kan vooral in de winter een probleem zijn. In de zomer halen de meeste mensen wel hun dagelijkse dosis vitamine D. Maar in de winter is het zeker aangeraden om voldoende buiten te komen.

“Zonlicht speelt ook een belangrijke rol in ons welbevinden. We produceren veel endorfines wanneer we in de zon komen. Het werkt ook bloeddrukverlagend en het heeft een gunstige invloed op het suikermetabolisme.”

'Dé boosdoener voor melanomen is verbranding op jeugdige leeftijd. Dat het zo lang duurt voor de kanker doorbreekt, komt omdat een cel vaak moet muteren voor die kwaadaardig wordt.'

SCHIMMELTENEN

De wellicht meest voorkomende huidaandoening is acne.

“Met acne bedoelen we de puistjes die tijdens de puberteit kunnen opduiken. Er is ook een vorm van acne die op oudere leeftijd voorkomt, en die noemen we rosacea.

“Acne is het gevolg van overmatige talgproductie onder invloed van de hormonen, in combinatie met een geblokkeerd afvoerkanaal, waardoor de talg niet weg kan. In de talgklier kunnen bacteriën terechtkomen die tot een ontsteking leiden, en zo ontstaan puistjes. Allerlei bacteriën kunnen een ontsteking veroorzaken. Daarom geven we soms antibiotische crèmes of antibiotica. Acne is echter niet in de eerste plaats een bacterieel probleem. De oorzaak is vooral de talg die niet weg kan.”

Mannen hebben vaker last van acne dan vrouwen.

“In de puberteit wel, door de hogere testosteronwaarden. Op volwassen leeftijd is het omgekeerd, door de schommelende hormonale spiegel. Vooral rond de menstruatie is er vaak een opstoot van acne, omdat er dan meer mannelijke dan vrouwelijke hormonen worden afgescheiden.”

Chocolade en andere producten waar veel vet in zit, zouden ook acne in de hand werken.

“Vooral zuivelproducten, want die bevatten ook hormonen. Gek genoeg moet je vooral uitkijken met magere melk. Ook vettig voedsel vermijd je inderdaad beter.”

Dankzij TikTok en andere sociale media zeer populair bij pubers zijn pimple patches of acnestickers, pleisters die je op een puistje aanbrengt, zodat het sneller verdwijnt. Werken die echt?

“Voor oppervlakkige, beginnende puistjes wel. De pleisters bevatten hydrocolloïde, een stof die vocht opneemt, waardoor de puistjes sneller uitdrogen. Bij puistjes die dieper zitten, heeft het echter weinig zin.”

Pleisters die behalve hydrocolloïde ook salicylzuur en niacinamide bevatten, zouden nog beter werken.

“Salicylzuur doet de huid sneller afschilferen, waardoor het puistje beter kan uitdrogen. Niacinamide remt dan weer de ontsteking. Een voordeel van die patches is zeker dat je niet aan het puistje kunt prutsen en het sneller zal genezen. Als je er met je vingers aan zit, duurt de ontsteking vaak langer.”

Acne is niet te onderschatten: je kunt er ernstige littekens aan overhouden.

“Er snel bij zijn is de boodschap. We hebben ook heel goede medicatie om felle en diepe ontstekingen te behandelen. Als de acne ernstig is, ga dan niet zelf allerlei dingen smeren, maar consulteer een arts.”

Een andere huidaandoening waar velen mee te maken krijgen, is eczeem.

“De meest voorkomende vorm is aangeboren eczeem, waarbij de huidcellen niet voldoende op elkaar aansluiten. Daardoor droogt de huid uit, dringen er stoffen binnen en ontstaat er een fel jeukende ontsteking. Die komt vaak voor in elleboog- of knieplooien. Eczeem kan ook veroorzaakt worden door irriterende producten, uitdroging en bepaalde gisten. Wat we vaak zien, is contacteczeem: dan ontwikkel je een allergie voor een product waar je vaak mee in aanraking komt. Soms zijn dat producten die je al lang gebruikt, waardoor je denkt dat het daar niet aan kan liggen. Maar het is net die langdurige blootstelling die de allergie uitlokt.”

Kan eczeem makkelijk verholpen worden?

“Bij contacteczeem moet je gewoon de stof vermijden die het eczeem veroorzaakt. Als het om bestanddelen in parfums, crèmes of shampoos gaat, is dat overigens niet zo simpel.

“Bij de aangeboren variant zorgen we ervoor dat de cellen beter aansluiten door de huid goed te hydrateren. Als er sprake is van een ontsteking, kun je een ontstekingsremmende crème aanbrengen.”

Zwemmerseczeem bestaat ook, maar dat is vreemd genoeg géén eczeem.

“Klopt, het wordt ook wel atletenvoet genoemd. Dat is een schimmel die vooral tussen de vierde en de vijfde teen gaat zitten. Daar kan hij floreren, omdat het er warm en vochtig is.”

We zouden die schimmel vooral oplopen in zwembaden of douches.

“Het kan overal waar het warm en vochtig is. En als je vaak gaat lopen, kun je ook prijs hebben.”

Komt ook vaker voor dan we zouden denken: psoriasis, beeldrijker nog zilverschub of schubbenziekte genoemd.

“Dat is een erfelijke auto-immuunziekte. Ongeveer 2 tot 3 procent van de bevolking lijdt eraan, dat is vrij veel. Bij psoriasis raakt het afweersysteem verstoord en maakt het stoffen aan die onze huidcellen sneller doen delen. Er worden dikke plekken gevormd die gaan ontsteken. Het is een vervelende huidaandoening, maar de behandeling van psoriasis is er de laatste tien jaar enorm op vooruitgegaan.”

Een genetische aanleg betekent niet noodzakelijk dat je het ook krijgt?

“De ziekte moet door een trigger worden uitgelokt, zoals een keelontsteking. Dat geldt voor alles wat het afweersysteem stimuleert: een infectie, vaccinatie, oververmoeidheid, stress…”

Ongeveer 1 procent van de bevolking heeft vitiligo. Wat is dat precies?

“Bij vitiligo valt het afweersysteem pigmentcellen aan alsof het vreemde indringers zijn, en zal het die verwijderen. Zo ontstaan witte vlekken op de huid. De behandeling is niet makkelijk: we moeten de aanval van het afweersysteem stoppen en tegelijk de pigmentcellen stimuleren om terug te komen. Vitiligo gaat soms niet volledig weg, maar we kunnen er wel voor zorgen dat het niet verergert.”

'Lichaamsbeweging of vermageren kan zeker helpen tegen cellulite, maar ze doen verdwijnen is moeilijk.'

BAKKEN EN BRADEN

Misschien nog het meest gevreesd is huidkanker. Het aantal gevallen zit al jaren in de lift: een op de vijf Belgen krijgt het vóór zijn 75ste levensjaar. Is die stijging te verklaren door de betere screening of zijn er andere oorzaken?

“Wellicht is het een combinatie van factoren. Maar door de betere screening worden er zeker meer huidkankers opgespoord.

“We onderscheiden drie types: melanomen, basocellulaire huidkanker en spinocellulaire huidkanker. Het verschil zit in het type cel waarin de kanker ontstaat. Basocellulaire huidkanker is de meest frequente vorm, zelfs van kanker tout court. Die is ongevaarlijk en moet je gewoon op tijd verwijderen, zodat hij niet te veel schade kan berokkenen. Hij kan niet uitzaaien. Iets gevaarlijker zijn spinocellulaire carcinomen, maar als we het over gevaarlijke huidkanker hebben, gaat het meestal over melanoom: die kan makkelijk uitzaaien. Hoe sneller je erbij bent, hoe minder diep de kwaadaardige cellen in de huid zijn doorgedrongen, en hoe groter de kans op overleving.

“Melanomen ontstaan in de huidcellen die het donkere pigment produceren dat onder meer bescherming biedt tegen UV-straling. De grootste boosdoener is verbranding op jeugdige leeftijd. UV-straling kan mutaties in het DNA van de huidcellen veroorzaken, en zo kunnen cellen op lange termijn kankerverwekkend worden. Het duurt zo lang voor de kanker zich manifesteert, omdat er vaak meerdere mutaties moeten plaatsvinden voor een cel kwaadaardig wordt. Het is vaak een proces van vele jaren, maar zodra de cel begint te groeien, gaat het heel snel.”

Vergeleken met andere kankers, die vooral op latere leeftijd toeslaan, treft huidkanker meer jonge mensen. Bij vrouwen tussen 15 en 29 jaar is melanoom zelfs de meest voorkomende kanker. Weten we waarom dat zo is?

“Het is de vraag of die echt meer voorkomt, dan wel of we die beter detecteren. De kansen op overleving blijven namelijk stabiel. We vinden er meer, maar er sterven niet meer mensen aan (in ons land gaat het om vierhonderd overlijdens per jaar, red.). Is dat omdat we ze sneller vinden? Da’s moeilijk te zeggen.”

Wat zijn de belangrijkste risicofactoren?

“Mensen met een bleke huid, de type 1-huid, die altijd verbranden als ze in de zon komen, zijn het gevoeligst voor UV-straling, en dus voor melanoom. Mensen met veel moedervlekken lopen ook een verhoogd risico.”

Er bestaan veel apps waarmee we zelf vlekjes kunnen controleren en huidkankers in een vroeg stadium kunnen opsporen. Zijn die nuttig?

“Die apps zijn heel gevoelig afgesteld, waardoor ze veel valse meldingen geven en mensen onnodig ongerust maken. Als iedereen ze zou gebruiken, zouden de wachtlijsten bij de dermatologen nog veel langer worden. Momenteel zijn ze nog niet goed genoeg om ze breed in te zetten.”

Volgens Tim Spector, genetisch epidemioloog aan King’s College London, is het risico op melanomen vooral genetisch bepaald, en is de invloed van zonlicht bijna te verwaarlozen. Nog volgens hem maken fabrikanten mensen vooral bang om lucratieve zonnecrèmes te kunnen verkopen.

“Zonlicht is de enige risicofactor waar we iets aan kunnen doen, daarom wordt dat ook zo benadrukt. Maar het aandeel van de genen is inderdaad wellicht groter. Melanomen komen ook voor op plaatsen die zelden met zonlicht in aanraking komen.”

Uit recente studies zou blijken dat zonnecrème niet veel bescherming biedt.

“Zonnecrème blijft toch aanbevolen. Het mag echter geen reden zijn om veel langer in de zon te blijven liggen, omdat mensen zich beschermd voelen. Dan helpt ze niet. Het is een goede maatregel als je op een normale manier met de zon omgaat.”

Daarom krijgen we nu de raad om ons met kledij te bedekken of uit de zon te blijven tussen twaalf en drie uur, wanneer de UV-straling het felst is.

“Uit de zon blijven is de beste bescherming. Vooral verbranding moet je vermijden. Zeker bij kinderen, die veel gevoeliger zijn voor zonlicht, is UV-werende kledij aangewezen. Vooral als ze veel in het water zitten en de zonnecrème verdunt. Voorts moet je gewoon je gezond verstand gebruiken. De meesten voelen wel aan dat het geen goed idee is om pal op de middag in de zon te liggen braden als het 30 graden is. Je hebt ook apps die de UV-index aangeven: die kunnen zeker nuttig zijn.”

De beschermingsfactor van zonnecrèmes is ook verwarrend: factor 50 houdt 98 procent van de UV-straling tegen, maar bij factor 30 is dat 97 procent en bij factor 15 nog 93 procent. Er is dus minder verschil dan je zou denken. Je bent ook nooit volledig beschermd,: dat hangt af van je huidtype, de UV-index, het uur van de dag, hoeveel je zweet of zwemt en andere factoren.

“De factor geeft aan hoeveel minder snel je verbrandt – bij factor 30 is dat dan dertig keer minder snel. Maar dan moet je héél veel crème smeren, en dat om de twee uur, iets wat weinig mensen doen. Gelukkig zijn er veel producten op de markt die zeer makkelijk te gebruiken zijn, zoals gels en sprays.”

Mensen die goed gebruind zijn of een getinte huid hebben, denken vaak dat ze zich niet moeten beschermen, maar niets is minder waar.

“Het geeft een natuurlijke bescherming, maar je bent zeker niet gevrijwaard. We zien ook melanomen bij mensen met een donker huidtype.

“Voorts denken mensen er wel op vakantie aan om zich te beschermen, maar thuis niet. Zeker bij de eerste dagen met zon wordt het onderschat. Ze gaan een eerste keer fietsen en komen dan flink verbrand thuis. Maar verbranding moet je áltijd voorkomen.”

Waarom wordt de huid rood als we verbranden?

“De warmte gaat in de huid zitten. Die wil de temperatuur regelen en doet dat door de bloedvaten open te zetten. Als we verbrand zijn, zullen huidcellen die te veel UV-licht hebben gekregen afsterven en gaat de huid ontsteken. Die rode kleur krijg je ook doordat de huid gaat afschaven en we de onderste lagen zien, en die zijn roder.

“Het bruin kleuren is dan weer een afweerreactie op de UV-straling. De pigmentcellen maken het donkere pigment melanine, dat in onze huidcellen wordt vastgezet. Na een aantal weken is de huid afgeschilferd en verdwijnt ook de bruine kleur.”

SINAASAPPELHUID

Iets anders: soms laat een genezen wonde een litteken achter, soms ook niet. Waar hangt dat van af?

“Dat heeft te maken met de diepte van de wonde. En op plaatsen waar de huid veel beweegt, zal het moeilijker zijn om mooi te genezen. Het hangt ook af van het huidtype. Sommige mensen hebben altijd lelijke littekens. Vooral bij donkere huidtypes zien we dat.”

Voor wie er niet mee wil blijven rondlopen, zijn er allerlei technieken om littekens te verwijderen.

“Voorkomen blijft natuurlijk het beste. Voorts moet je de wonde goed verzorgen. Als het litteken verdikt is of wild vlees is geworden, kunnen we een inspuiting met cortisone geven om het wat vlakker te maken. Uitsnijden kan ook, maar het zit vaak op een plaats waar de kans bestaat dat het toch terugkomt. Meestal is het beter om eraf te blijven.”

Over wild vlees gesproken: wat iedereen weleens heeft gehad, zijn die kleine huidknobbeltjes of -flapjes die vanuit het niets lijken op te duiken. Wat zijn dat juist?

“Dat zijn fibromen of steelwratten – kleine, uit bindweefsel bestaande tumoren in de hals, de oksels of de liesstreek. Het zijn goedaardige aanhangsels die we kunnen bevriezen. Je kunt niet veel doen om ze te voorkomen. De oorzaak is deels genetisch, maar er is ook een link met het suikermetabolisme. Mensen die resistent zijn voor insuline, krijgen ze sneller.”

Iets waar 85 tot 92 procent van de vrouwen mee te maken krijgt, is cellulite. Het wordt vaak aangeduid als cellulitis, maar dat is iets heel anders.

“Cellulitis betekent eigenlijk wondroos, dat is een bacteriële infectie. Met cellulite wordt de sinaasappelhuid bedoeld waar veel mensen last van hebben. Ze wordt veroorzaakt door een ophoping van vetweefsel onder de huid, waardoor ze er hobbelig uitziet. Dat het vooral bij vrouwen optreedt, is hormonaal te verklaren. Ook de leeftijd, de levensstijl en de stevigheid van het bindweefsel spelen een rol. Met het vetpercentage heeft het niet altijd rechtstreeks te maken.”

Is er iets aan te doen?

“Crèmes kunnen de huid strakker maken, maar de efficiëntie daarvan is toch zeer wisselvallig. Lichaamsbeweging of vermageren kan zeker helpen, maar cellulite doen verdwijnen is moeilijk.”

Een ander fenomeen dat iedereen kent, is de wrat. Die wordt door een virus veroorzaakt.

“Het humaan papillomavirus of HPV, dat heel veel voorkomt. Het zet de huidcellen tot deling aan, waardoor er vergroeiingen ontstaan. Omdat ze vaak diep in de huid zitten, zijn ze moeilijk weg te krijgen. Wegsnijden heeft weinig zin, want meestal zit het virus nog in de huid en komt het gewoon terug. Het wordt overgebracht door huidcontact of via oppervlakken. In vochtige en warme omgevingen kan het namelijk een tijdje overleven. Bij jonge kinderen zien we het heel vaak, vooral op de voeten. Ze zijn gevoeliger voor het virus, omdat ze er nog geen afweerstoffen tegen hebben, en ook omdat ze vaak gaan zwemmen. Ook mensen met een verzwakt immuunsysteem, bijvoorbeeld na een transplantatie, hebben vaker wratten. Ze krijgen medicatie die het afweersysteem onderdrukt, waardoor de huid zich minder goed tegen virussen kan verdedigen.”

Ook bacteriële infecties kunnen huidaandoeningen veroorzaken. Het bekendst is wellicht de steenpuist.

“Dat is een infectie van het haarzakje met stafylokokken. We behandelen ze met antibiotica, en als ze een abces is geworden, moeten we snijden om de etter eruit te krijgen. Anders dan die van acne is de etter van een steenpuist besmettelijk.”

In of onder de huid duiken soms ook kleine witte korreltjes op. Wat zijn dat?

“Die noemen we gerstekorrels. Het zijn kleine cystjes die door een verstopping van de talg- of zweetklieren ontstaan en vaak in het gezicht of onder de ogen voorkomen. Ze zijn onschuldig. Je kunt ze gewoon uitduwen.”

Op latere leeftijd kunnen we levervlekken krijgen.

“Die noemen we ook ouderdomsvlekken of zonnevlekken. Het zijn vlakke, bruine plekken die ontstaan doordat je lokaal te veel pigment produceert – dikwijls op de handen, soms ook in het gezicht. Ze zijn onschuldig, en het gevolg van blootstelling aan de zon en een fout gelopen verdediging van het lichaam. We kunnen ze makkelijk verwijderen door ze in de winter te bevriezen.”

Waar we vroeg of laat allemaal mee te maken krijgen, zijn rimpels. Die zouden ontstaan doordat we met de jaren meer collageen afbreken dan aanmaken.

“Klopt. De ondersteuning door collageen en elastine in de huid werkt na een tijdje minder goed. Onder meer door blootstelling aan UV-straling gaat collageen minder goed functioneren. De tweede en derde huidlaag worden minder dik en stevig, waardoor er vaak meer bloedingen optreden. Bij iets oudere mensen staan de armen en benen dikwijls vol bloeduitstortingen. Dat komt omdat het huidweefsel de bloedvaten minder ondersteunt.”

Zijn er naast de UV-straling nog factoren die het verouderingsproces van de huid kunnen versnellen?

“Roken is heel slecht voor de huid. Het is de boosdoener bij veel huidziekten, omdat het ontstekingen in gang zet. Men zegt ook weleens dat stress een invloed zou hebben. Stress kan meer ontstekingen in de huid geven, maar een direct verband met huidveroudering is minder duidelijk.”

'Een dieet met veel groenten en fruit is beter dan een vetrijk dieet. Door de antioxidanten treden er minder ontstekingen op. En hoe rustiger het in de huid is, hoe minder snel ze zal verouderen.'

DIKKE SCHUBBEN

Waarom de huid soms jeukt, is grotendeels een raadsel. Voor niet alle jeuk is er een verklaring.

“Er kunnen veel oorzaken zijn. De bekendste vorm van jeuk is netelroos. Dan krijg je telkens op een andere plaats jeukende plekken. Ze wordt veroorzaakt door afweercellen in onze huid. Ze beschermen ons tegen parasieten en veroorzaken jeuk en zwellingen na een infectie of als je bepaalde medicatie hebt ingenomen.”

Ook waarom we al jeuk krijgen als we nog maar over kriebelige dingen spreken of ze zien, is nog een raadsel.

“De zenuwsignalisatie die van de huid naar de hersenen loopt, is zeer complex, ook omdat het dezelfde zenuwbanen zijn die pijn geven. Jeuk en pijn liggen soms heel dicht bij elkaar.”

Nu we het toch over jeuk hebben: in ons gezicht, meer bepaald in de haarzakjes en talgklieren rond de wenkbrauwen en de neus, leeft de haarfollikelmijt. Overdag houden die beestjes zich koest, maar ’s nachts maken ze weleens een wandelingetje over ons gezicht.

“De haarfollikelmijt geeft normaal gezien niet veel jeuk. Ze komt voor bij rosacea, de acne op volwassen leeftijd waarover we het al hadden. Iedereen heeft die mijtjes, maar ze verstoppen zich naast de haartjes. Als je er veel hebt, wat dikwijls bij een vettere huid het geval is, kunnen ze in het gezicht een ruwe huid en puistjes geven.”

De huid is niet alleen het doelwit van acne, eczeem en ander vervelends, maar kan ook getroffen worden door zeldzame of spectaculaire aandoeningen. Wat zijn voor u de bijzonderste?

“Onopgemerkte tekenbeten kunnen soms tot merkwaardige huidproblemen leiden. Een zeldzame complicatie is dat door de tekenbeet een infectie van het kapsel rond de spieren ontstaat, waardoor de huid verstijft. Meestal op de benen, maar het kan ook op de armen, de buik en de rug voorkomen. Je kunt dan amper nog bewegen. Het kan wel met antibiotica worden behandeld.

“Een ander zeldzaam gevolg van tekenbeten is een allergie voor rood vlees. De patiënt krijgt dan jeukende plekken of zelfs een acute allergische reactie. Vaak treedt die reactie pas uren na de maaltijd op.

“Tumoren kunnen ook bijzondere huidafwijkingen geven. De opmerkelijkste, maar gelukkig ook erg zeldzame is erythema gyratum repens. Dan ontstaan er rode ringen op de huid, die lijken op de jaarringen van bomen. Het kan door meerdere types kanker veroorzaakt worden.

“Het eten van shiitake-paddenstoelen kan dan weer huiduitslag geven die op zweepslagen lijkt. Gelukkig gaat dat na enkele weken over. Je kunt het vermijden door de paddenstoelen lang genoeg te koken.”

Zelfs licht kan kennelijk een huidallergie uitlokken.

“Zonneallergie komt vrij frequent voor. Als mensen in de lente voor het eerst weer in de zon komen, kunnen ze zeer jeukende huiduitslag krijgen. Het kan je vakantie ook lelijk verpesten.”

Wat ook niet zeer aangenaam klinkt, is de vissenschubziekte.

“Ook bekend als ichthyosis, een erfelijke ziekte die te wijten is aan een defect gen. Patiënten krijgen een zeer droge huid en de cellen in de hoornlaag verdikken, waardoor de huid dikke schubben vertoont. We kunnen het niet genezen, maar wel onder controle houden.”

De behandeling van huidaandoeningen is de voorbije jaren flink geëvolueerd, zeker die van huidkanker.

“Voor melanoom is de chemotherapie bijna volledig vervangen door immuuntherapie. Melanoom is erg gevaarlijk, omdat het ons afweersysteem doet zwijgen. Met immuuntherapie zorgen we ervoor dat het melanoom wél aangevallen wordt.”

Na het succes bij corona is er hoop dat er mRNA-vaccins tegen heel wat andere aandoeningen ontwikkeld kunnen worden, ook huidkanker.

“Met een vaccin leer je je lichaam tegen welke stoffen het moet reageren. Dat zou in principe ook voor huidkanker moeten kunnen.

“Ook andere huidaandoeningen worden met immuuntherapie behandeld. Voor zowel psoriasis, netelroos als eczeem hebben we goede medicatie. Bij psoriasis zijn mensen met één spuitje om de drie maanden vaak volledig letselvrij. Helaas zijn die middelen erg duur (één injectie kost ongeveer 2.500 euro, maar wordt bijna volledig terugbetaald, red.), en bovendien zijn patiënten verplicht eerst andere behandelingen te ondergaan. Pas als die niet werken, mogen we die nieuwe medicatie voorschrijven. Het klinkt gek, maar het is te begrijpen: de gezondheidszorg zou anders binnen de kortste keren failliet zijn.”

Men werkt ook al jaren aan de ontwikkeling van kunsthuid, wat bij de behandeling van zware brandwonden goed van pas zou komen.

“Je hoort af en toe wel iets over 3D-geprinte huid, maar die zit nog in de laboratoriumfase. In de praktijk wordt het nog niet toegepast.”

ZEEP ZONDER ZEEP

Anders dan we zouden denken, is vaak douchen niet gezond voor de huid. Zo spoelen we namelijk het beschermende vetlaagje weg.

“Inderdaad. Douchegels lossen ook het vet, de talg dus, op. Gebruik ook geen te heet water: hoe warmer, hoe sneller het vet oplost. Als dat vetlaagje verdwenen is, verdampt het vocht in de huid sneller en krijg je een droge huid. Zeker bij mensen die er gevoelig voor zijn, kan zeep of douchegel de stap te veel zijn. Bij de apotheker zijn er wel aangepaste producten verkrijgbaar die de talg niet zo stevig verwijderen, zoals doucheoliën of -crèmes of zogenaamde zeep zonder zeep.”

Op elke vierkante centimeter huid zitten 100.000 bacteriën, en na het douchen kunnen dat er paradoxaal genoeg méér zijn dan ervoor. Hoe is dat te verklaren?

“Als de keratine, het eiwit waaruit de opperhuid bestaat, afschilfert en er talg uit de talgklieren vrijkomt, ontstaat een milieu waarin bacteriën kunnen groeien. Verwijder je die omgeving, bijvoorbeeld met zeer agressieve zeep, dan ontstaat er een strijd die alleen de sterkste bacteriën overleven. Vandaar die toename.”

Vrouwen en ook wel mannen smeren van alles op hun huid in de hoop ze jong en gezond te houden. De cosmetica-industrie verdient er een flinke stuiver aan, maar hebben al die vochtinbrengende en rimpels bestrijdende crèmes ook enig nut?

“Wij raden altijd aan producten met zo weinig mogelijk ingrediënten te gebruiken, want na een tijd kan de huid er slecht op reageren. Een klassieker zijn geparfumeerde producten: daarvan kun je een contactallergie krijgen, waardoor je geen énkel product meer kunt gebruiken dat parfum bevat. Als je zo’n contactallergie hebt, raak je er niet meer van af.

“Het is wel nuttig om een of twee keer per dag de huid te reinigen met een neutraal middel. Ook ’s morgens een hydraterende crème aanbrengen is goed, het liefst één met een zonbescherming. En ’s avonds kan retinol, een soort vitamine A, nuttig zijn tegen huidveroudering. Vitamine A doet de cellen sneller vervangen en zorgt ervoor dat de huid minder vet wordt. Daarom wordt ze ook veel geslikt bij acne. Op langere termijn helpt ze tegen rimpels, omdat ze de aanmaak van collageen stimuleert. Er zijn ook middeltjes die helpen tegen een vettige huid of pigment, maar de gouden regel blijft: beperk het aantal producten.”

Producten op basis van alcohol vermijden we blijkbaar ook beter.

“Ja, omdat die op termijn de huid doen uitdrogen.”

Nu we toch in die sector zitten: botox en fillers zijn populairder dan ooit. Zijn die goed voor de huid?

“Met botox verlam je spiertjes, maar na een aantal maanden verdwijnt het effect. Op lange termijn geeft het dus geen problemen. Fillers kunnen wel een reactie veroorzaken, en in zeldzame gevallen kunnen ze tot ontstekingen leiden.”

Er zijn ook peelings in allerlei soorten en maten, zelfs met kleine visjes en kruiden. Daarbij worden oude en dode huidcellen verwijderd. Is dat een goed idee?

“Het kan een tijdelijk effect hebben op de huidveroudering en vooral op pigmentvlekken. Op oudere leeftijd vernieuwt de huid minder snel en met die peelings kun je dat proces versnellen. Voor welk type peeling je het best kiest, is afhankelijk van je huid. Je begint beter met een milde behandeling, want af en toe zien we felle reacties.”

Laserbehandelingen of microneedling, waarbij de huid met fijne naaldjes wordt bewerkt, zouden dan weer goed zijn om de huid te herstellen, en helpen tegen een verslapte huid, rimpels en verkleuringen.

“Bij microneedling gebruikt men rollers met kleine naaldjes die de bovenste huidlaag binnendringen. Dat zou de huid stimuleren om collageen aan te maken en steviger te worden. Daar is wel enig bewijs voor, maar het is geen wondermiddel. Soms brengt men na de roller een zalf aan, die diep in de huid kan dringen, waardoor de behandeling meer effect heeft.

“Laserbehandelingen zijn er ook in allerlei soorten: je kunt de bloedvaatjes in je gezicht laten behandelen, pigmenten verwijderen of moedervlekken in het gezicht afschaven. Bij huidveroudering is het effect echter beperkt en tijdelijk.”

Een nieuw fenomeen zijn collageendrankjes en -poeders, die zouden helpen tegen huidveroudering. Is dat goed besteed geld?

“Collageen is een heel grote molecule. Als je die inneemt, raakt ze heel moeilijk in de huid. Ze zal de huid een beetje voeden, maar in de onderste huidlaag zal geen nieuw collageen ontstaan.”

Heeft voeding een effect op de gezondheid en de veroudering van de huid?

“Het zou een zekere invloed hebben. Een dieet met veel groenten en fruit is zeker beter dan een vetrijk dieet. Door de antioxidanten die erin zitten – zoals sommige vitamines en andere stoffen – kunnen er minder ontstekingen optreden. En hoe rustiger het in de huid is, hoe minder snel ze zal verouderen.”

Het valt wel op hoeveel er fout kan gaan met de huid. Veel méér dan we beseffen.

“De meeste mensen kennen wel wratten of acne, maar er is inderdaad veel meer. De huid beschermt ons tegen de omgeving: daarom is het afweersysteem heel complex, en als er iets fout loopt, kan het ernstig zijn. Het kan dus zeker geen kwaad om wat meer aan de gezondheid van uw dierbare huid te denken.”

